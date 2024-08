Waarom de Toyota C-HR plotseling 3000 euro goedkoper is

Nieuws

De Toyota C-HR kwam een klein jaar geleden op de markt voor minimaal 37.295 euro, maar de vanafprijs daalt nu al met 1300 euro. Voor nog meer voordeel moet je bij de plug-in hybride zijn, maar niet op de manier hoe jij denkt.

Wie naar de Toyota-dealer gaat om een nieuwe C-HR te bestellen, gaat geheid last krijgen van keuzestress. De prijslijst bestaat uit maar liefst 17 (!) uitvoeringen. Op al die versies heeft Toyota een nieuw en tevens lager prijsstickertje geplakt.

Toyota C-HR Hybrid met 1200, 1300 of 1700 euro korting



Tot voor kort moest je minimaal 37.295 euro meenemen naar de Toyota-dealer om een C-HR te kopen. Daarvoor kreeg je de crossover met een 140 pk-sterke hybride aandrijflijn in de Active-uitvoering. Deze is nu zoals gezegd 1300 euro goedkoper, net zoals de Dynamic-uitvoering met dezelfde aandrijflijn. Kies je deze aandrijflijn met een First Edition- of Executive uitvoeringspakket, betaal je 1200 euro minder dan voorheen.

Wil je meer power, dan upgrade je naar de hybride C-HR met 197 pk. De 1.8 wordt verruild voor een 2.0. Het Active-uitrustingsniveau vervalt bij deze motorisering, maar er komen drie luxere uitvoeringen bij. Hierin vind je onder andere een panoramadak, een draadloze oplader voor je telefoon, geavanceerde koplampen, een elektrisch bedienbare achterklep, een 360-graden camera voor extra gemakkelijk inparkeren en het Toyota Smart Connect-multimediasysteem met 12,3-inch aanraakscherm. De prijzen gaan over de gehele linie 1700 euro naar beneden.

3000 euro voordeel voor C-HR Plug-in Hybrid

Dan is er nog de plug-in hybride C-HR. Deze heeft 223 pk en kan zo’n 66 kilometer elektrisch afleggen. Ook bij deze motorisering dalen de prijzen van alle uitvoeringen met 1700 euro, maar toch ligt de vanafprijs 3000 euro lager dan voorheen. Dat zit zo.

Toyota heeft een nieuw uitrustingsniveau toegevoegd onder de oude instapper. De eerdergenoemde Active. Als je voor de nieuwe instapper kiest, verlies je de 18-inch lichtmetalen wielen, het privacy glass, en de parkeersensoren. Maar daar is de prijs ook naar.



De prijsdalingen van de Toyota C-HR op een rijtje