Toyota C-HR plug-in hybrid (2024) review - waarom de prijs een beetje vreemd is

De Toyota C-HR is in het vervolg ook leverbaar met een stekker. Daarmee is de C-HR niet volledig elektrisch, maar een plug-in hybride auto. Na een eerste rij-indruk vragen we ons oprecht af of de sterkste hybride uitvoering nog bestaansrecht heeft, vooral gezien de prijs van de nieuwe PHEV-versie.

Wat is opvallend aan de Toyota C-HR PHEV?

Voor de eerste keer sinds-ie op de markt is, heeft de Toyota C-HR een stekker. Daarmee is de futuristisch gelijnde crossover niet volledig elektrisch, maar een plug-in hybride auto met een elektrische actieradius van 66 kilometer (WLTP). De aandrijflijn komt van de nieuwste Toyota Prius en heeft een systeemvermogen van 223 pk.

De batterij van de Toyota C-HR 2.0 High Power Plug-in Hybrid Automaat, zoals de modelnaam voluit klinkt, heeft een capaciteit van 13,6 kWh. Met de ingebouwde lader van 6,6 kW kost het je ongeveer 2,5 uur om de lege batterij weer op te laten tot 100 procent. Als je fanatiek stekkert, hoef je nog maar zelden te tanken.



Wat is goed aan de Toyota C-HR plug-in hybrid (2024)?

We reden al eerder met de hybride versie van de Toyota C-HR en ook nu valt op hoe voortreffelijk de elektromotor (162 pk, op de vooras) en de 2,0-liter benzinemotor (152 pk) met elkaar samenwerken. Je moet naar het EV-symbool op het digitale instrumentarium kijken om te ontdekken wie aan het werk is en wie ligt te rusten. Daarbij blijft het te allen tijde stil vanbinnen, ook wind- en bandengeruis blijven keurig op de achtergrond.



Ook op de rijeigenschappen hebben we niks te mopperen. De Toyota C-HR heeft een goed uitgebalanceerd onderstel dat comfort en sportiviteit biedt. Bochten kun je met een gerust hart sneller nemen dan je gewend bent, want de auto blijft mooi stabiel. Bijkomend voordeel voor wie af en toe het gaspedaal wat dieper intrapt: door de sterkere elektromotor treedt het loeien van de aandrijflijn veel minder op.

Blij worden we ook van de fysieke knoppen die je in het interieur vindt, onder meer voor de stoelverwarming en de klimaatbeheersing. En op het stuur zitten gelukkig geen touchknoppen. De kwaliteitsindruk is goed.

Wat kan beter aan de Toyota C-HR plug-in hybrid?

Het is bij elke nieuwe auto een irritatie van ons: het door de EU verplichte waarschuwingssignaal voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Maar in de Toyota C-HR is de irritatie net wat groter, omdat je diep in het menu van het digitale instrumentarium moet zijn om om het systeem tijdelijk uit te schakelen.

Wat ontbreekt, is een achterruitwisser. Een bewuste keuze van Toyota, hiermee wordt windgeruis verminderd en de luchtstroom verbeterd. Dat zal wel zijn, maar op de regenachtige dag dat we met de C-HR reden, stoorden we ons aan de ontelbare druppels water op de achterruit en zochten we uit gewoonte, maar tevergeefs, naar de ruitenwisserschakelaar voor de achterruit. Een ruitenwisser achter is ook tegen meerprijs niet leverbaar.

De been- en hoofdruimte achterin zijn best oké (maar niet riant), maar de deuropening is te klein om comfortabel te kunnen in- en uitstappen, zeker voor langere mensen. Verder merk je bij het passeren van korte oneffenheden in het wegdek, zoals smalle venijnige drempels, dat de wielophanging achter hier wat moeite mee heeft en een sprongetje maakt.

Wie een ruimtelijk interieur zoekt, moet met een grote boog om de nieuwe C-HR heen lopen. Het interieur is voornamelijk zwart, de middenconsole is hoog en achterin is het door de relatief kleine zijruiten donkerder dan tijdens een stroomuitval in Amsterdam. Al zijn die achterste zijruitjes iets groter dan bij de eerste generatie. Het zicht schuin naar achteren is door de brede C-stijl belabberd, maar weet dat een achteruitrijcamera dan wel 360 graden camera (afhankelijk van de uitvoering) standaard is.

Met de prijs van de Toyota C-HR plug-in hybrid is iets geks

Toyota vraagt 42.495 euro voor de plug-in hybride versie van de C-HR. Wie 's-nachts met de prijslijst van de C-HR onder zijn kussen slaapt, weet dat deze prijs exact dezelfde is als de sterkste hybride uitvoering, de 197 pk sterke High Power Hybrid. Dat geldt voor alle uitvoeringen.

Voor hetzelfde geld rijd je dus in een plug-in hybride auto die ook nog eens krachtiger is. Voorheen bedroeg het prijsverschil 3500 euro. Dat doet Toyota naar eigen zeggen om de stap naar een versie met stekker aantrekkelijker te maken voor consumenten.



Wie koopt er dan nog een normale hybride? Het antwoord van een Toyota-woordvoerder luidt dat er nog altijd consumenten zijn die liever geen auto met een laadsnoer willen, ook al is actieradiusstress geen ding dankzij de aanwezige benzinemotor.

Wat vind ikzelf van de Toyota C-HR plug-in hybrid?

De nieuwe Toyota C-HR is nog opvallender gelijnd dan de eerste generatie en die zie je al moeilijk over het hoofd. Ik twijfel dan ook een beetje over het design. Maar het is in ieder geval origineel. En ik vind dat de auto er in het echt beter uitziet dan op de foto. Maar de auto rijdt erg prettig en heeft een mooi afgewerkt interieur met fijne stoelen.



Ik zit zelf achter het stuur en ik heb zelden passagiers op de achterbank, dus dat het op de achterbank een donkere bedoening is, maakt mij niet uit. Wel zou ik graag een achterruitwisser hebben.