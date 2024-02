Review Toyota Yaris Hybrid 130 – waarom 467 euro per pk niet te duur is

Tests

Voor modeljaar 2024 ging de Toyota Yaris onder het mes. Het belangrijkste nieuws is de krachtiger hybride-versie, die een forse meerprijs moet opbrengen. Of hij dat waard is? Ja en nee …

Wat is opvallend aan de Toyota Yaris Hybrid 130 (2024)?

Je verwachtte het natuurlijk al: de nieuwe Yaris Hybrid 130 heeft een vermogen van 130 pk, oftewel 15 pk meer dan de instapversie van de Yaris Hybrid. Misschien nog wel belangrijker, is het hogere koppel: 185 in plaats van 141 newtonmeter. De extra power komt puur op het conto van Toyota’s nieuwste, efficiëntere hybride-techniek en maakt de Hybrid 130 meteen de krachtigste huis-tuin-en keuken-Yaris.



Wacht je toch liever op een compacte elektrische Toyota?

In Nederland beschikt de Yaris Hybrid 130 standaard over de Executive-uitrusting, wat deels het grote prijsverschil met de Hybrid 115 verklaart. Aan de buitenkant herken je de Hybrid 130 Executive onder meer aan zijn 16-inch lichtmetalen wielen (in plaats van 15-inch staal met wieldeksels) en glanzend zwarte accenten.



De badge op de achterklep van de gefacelifte Yaris vermeldt niet langer ‘HYBRID’, maar ‘HEV’. Van hybrid electric vehicle. Dat riekt naar een marketingtruc, want het klinkt alsof de afstand tot volledig elektrisch kleiner is geworden.



Het kan natuurlijk ook een poging van Toyota zijn om Yaris-rijders te beschermen tegen de Tyre Extinguishers. Want als die over een tijdje alle SUV’s de steden hebben uitgejaagd, gaan ze misschien wel banden lekprikken van kleinere auto’s die nog fossiele brandstoffen drinken. Wie weet brengt die HEV-badge de - sowieso niet al te slimme - vandalen dan wel in verwarring ...



Wat is goed aan de Toyota Yaris Hybrid 130 (2024)?

Wie twijfelt tussen een compacte Chinese EV en de Yaris Hybrid 130, hoeft de (in Europa gebouwde) Toyota in elk geval niet te laten staan vanwege zijn karige uitrusting.

Klimaatregeling met twee temperatuurzones, elektrisch bediende zijruiten voor en achter en inklapbare, verwarmde spiegels behoren allemaal bij het standaardpakket van instapversie Executive. Ook zitten de bestuurder en bijrijder op verwarmbare sportstoelen, is er een uitgebreid te personaliseren 12,3-inch digitaal instrumentarium aan boord, evenals een 10,5-inch metend infotainmentscherm, een draadloze telefoonoplader en stuurwielverwarming.



En dan hebben we het nog niet eens gehad over de veiligheidsvoorzieningen. Elke Yaris Hybrid beschikt over adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en automatisch grootlicht. De Executive voegt daar onder meer dodehoekdetectie, rijstrookassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer aan toe. Wat je bij nog niet heel veel merken tegenkomt, is Safe Exit Assist, dat je bij het uitstappen attendeert op eventueel achteropkomende fietsers.

Met zijn extra power ontpopt de Yaris Hybrid 130 zich niet onmiddellijk tot de nachtmerrie van het Nederlandse stratenmakersgilde, maar het wordt er wel een prettiger rijdende auto van. De roffelende driepitter schiet minder snel in de stress als je wat extra gas geeft en beloont je met iets vlottere sprints. Je zit in 9,2 in plaats van 9,7 seconden op de 100 km/h, en ook de tussensprint van 80 naar 120 km/h gaat een halve seconde sneller (7,5 in plaats van 8,0). Dat laatste is vooral fijn bij het invoegen op de snelweg.

Het onderstel is voor zo’n compacte auto best comfortabel; je voelt hobbels wel, maar nooit op een hinderlijke manier. Wie wat meer stuurgevoel wenst, moet uitwijken naar de GR Sport-uitvoering (lichtgrijze auto op de foto's). Die staat op 18-inch wielen in plaats van 16-inch (Executive) of 17-inch (Launch Edition) en rijdt door aanpassingen aan de besturing, vering en demping net een tandje strakker. Maar wie sportief wil zijn, moet ook een beetje pijn lijden, want het onderstel geeft richels, drempels en andere oneffenheden duidelijker door. Of je de extra luide uitlaatroffel weet te waarderen, is een kwestie van persoonlijke smaak.

In de omgeving van Barcelona haalden we met Yaris Hybrid 130 op ons gemak een gemiddeld verbruik van 4,8 liter per 100 km, oftewel 1 op 20,8. Dat is weliswaar meer dan de fabrieksopgave van 4,2 l/100 km (1 op 23,8), maar die zuinigheid blijft een ijzersterk verkoopargument. Net als de 10 jaar fabrieksgarantie, trouwens.

Wat kan beter aan de Toyota Yaris Hybrid 130 (2024)?

Toyota maakt trots melding van de slimme spraakbediening in de vernieuwde Yaris. Maar wij hebben wel wat kanttekeningen bij die vermeende intelligentie. Soms lukte het ons om de klimaatregeling met mondelinge verzoeken een paar graden warmer te zetten, maar vaker leek het of de Toyota-mevrouw solliciteerde naar de functie van Marjon de Hond en dreunde ze het lokale weerbericht op, dat vervolgens ook op het navigatiescherm verscheen.

Tijd voor een gehoortest, een cursus bescheidenheid of nu al voor een over the air update? Geluk bij een ongeluk: de automatische airco kun je ook met traditionele knoppen bedienen. Ook de stuurverwarming kun je met een gewone schakelaar aan- en uitzetten, maar die zit wel erg goed verstopt, helemaal linksonder in het dashboard.

De sportstoelen in de Yaris Executive en GR Sports bieden genoeg zijdelingse steun, maar de zittingen zijn aan de korte kant. Zeker voor langere mensen is dat op den duur vermoeiend. Uitwijken naar de achterbank dan maar? Dat kan als de voorste inzittenden niet langer zijn dan pakweg 1,75 meter. Dan kunnen zelfs twee passagiers van meer dan 1,90 meter achterin een plekje vinden. Tenminste, als ze een diploma slangenmens op zak hebben, want de achterste deuropeningen zijn krap. Met een inhoud van 246 liter is de kofferbak evenmin overbemeten.



De rollen omdraaien dan maar? Dat gaat helemáál niet werken. Als de bestuurder en bijrijder allebei rond de 1,90 lang zijn, is achterin alleen plaats voor heel kleine kinderen, teckels en tuinkabouters.

Wanneer komt Toyota Yaris Hybrid 130 naar Nederland en wat is de prijs?

Begin maart staat de vernieuwde Yaris bij de dealer. Er eentje bestellen kan nu al. Voor 24.595 heb je al een niet-hybride, handgeschakelde 1.5 VVT-i, maar dat interesseert maar 10 procent van de Nederlandse kopers.

De andere 90 procent kiest voor hybride en kan voor 26.050 euro de basisversie van de Toyota Yaris Hybrid 115 Comfort bestellen. Die beschikt inderdaad over alles wat tegenwoordig zo’n beetje als het minimum op comfortgebied geldt en méér, zoals automatische airco en een behoorlijk compleet veiligheidspakket. Helaas moet je wel genoegen nemen met stalen wielen, afgedekt door plastic doppen.



Voor 27.550 euro voegt de Active daar elektrische raambediening achter aan toe, evenals onder meer een geluidwerende voorruit, elektrische lendensteunverstelling en 15-inch lichtmetaal. De First Edition (29.795 euro) doet hier nog een flinke schep bovenop met onder meer volledige led-verlichting, het grote digitale instrumentarium en cloud based navigatie.

Over de uitrusting van de Yaris Hybrid 130 Executive hebben we het hierboven al gehad. Die is compleet, maar de auto kost dan ook 33.250 euro. Dat klinkt als een smak geld en dat is het ook, al valt het weer mee als je op zoek gaat naar een concurrent met evenveel vermogen en een automaat. Voor de GR Sport met zijn 18-inch wielen en sportief aangeklede binnen- en buitenkant betaal je minimaal 33.750 euro en de topper van de reeks is de superdeluxe Launch Edition, die voor 34.750 euro in de prijslijst staat (blauwe auto op de foto's) en standaard met zwart dak is uitgevoerd.

Wat vind ikzelf van de Toyota Yaris Hybrid 130?

Een B-segmenter voor ruim 33 mille? Dat is voor veel mensen wel even slikken, vrees ik. Zeker als je hem vergelijkt met de goedkoopste Hybrid 115. Toch verwacht Toyota dat de Hybrid 130 een kwart van de Nederlandse Yaris-verkopen voor zijn rekening gaat nemen.

Als de verkoopcijfers een beetje op peil blijven, betekent dit dat de dealers dit jaar zo’n 1100 stuks van de sterkste hybride Yaris aan de man gaan brengen. En dat snap ik wel; die 15 pk extra zorgt voor een relaxtere en tegelijkertijd vlottere rijbeleving, bovendien zit er veel meerwaarde in de uitrusting. Zelf zou ik voor de GR Sport gaan, omdat die het leukst stuurt. En van het wat harde onderstel heb je in Nederland niet zo gauw last.

Of is het toch slimmer om voor ruim 33.000 euro een compacte EV te kopen? Dat is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Heb je een laadpaal in de buurt of kun je er zelf eentje laten plaatsen? Is een actieradius van pakweg 300 kilometer genoeg voor jou? En hoe zit het met de wegenbelasting vanaf 2026? Vragen, vragen … Maar wat geen enkele compacte elektrische auto heeft en de Yaris wel, is 10 jaar fabrieksgarantie (tot 200.000 km) …