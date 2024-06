Duurste MG3 Hybrid nog altijd goedkoper dan simpelste Toyota Yaris Hybrid

Nieuws

De MG3 Hybrid komt het hatchbacksegment opschudden met zijn lage basisprijs. Zelfs als je de meest luxe versie neemt, is het een koopje in vergelijking met de rest van het hybridespul.

Voor deze prijsvergelijking pakken we de directe concurrenten van de MG3 Hybrid erbij: de hybrideversies van de Toyota Yaris en de Renault Clio. Zoomen we iets verder uit op de automarkt, dan komen de Mitsubishi Colt en de Honda Jazz ook in de beeld. Maar de een is een Clio met een opplaksnor en de ander heeft een wel erg stevige basisprijs (vanaf 32.635 euro).

Daarom mag de nieuwe Opel Corsa Hybrid het drietal compleet maken. Dat het eigenlijk een mild hybrid is en geen volwaardige, zien we door de vingers. Want hij kan wel korte stukken op stroom rijden én hij heeft een automaat. Ons uitgangspunt is de meest luxe uitvoering van de 192 pk sterke MG3 Hybrid.

(hybride, 192 pk, 4,4 l/100 km)

Luxury-uitvoering: 25.769 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Vrolijke kleur (blauw): 650 euro

Stoelverwarming: standaard

360-gradencamera: standaard

Totaalprijs: 26.419 euro

Duurder: Toyota Yaris Hybrid

De Toyota Yaris is tegenwoordig altijd hybride. De simpelste uitvoeringen zijn 115 pk sterk (vanaf 26.050 euro), maar wij pakken de meest betaalbare versie van de krachtiger Hybrid 130. Die staat op 17-inch lichtmetaal en heeft stoelverwarming. Er bestaan versies die nog luxer zijn, maar geen van allen hebben de vereiste 360-gradencamera. De totaalprijs is niet mals.

Toyota Yaris Hybrid

(hybride, 130 pk, 4,2 l/100 km)

Executive-uitvoering: 33.250 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Vrolijke kleur (blauw): 795 euro

Stoelverwarming: standaard

360-gradencamera: niet leverbaar

Totaalprijs: 34.045 euro

Duurder: Renault Clio Hybrid

Bij Renault hoef je niet de duurste uitvoering te kopen om over verwarmde voorstoelen en een rondomcamera te beschikken. Wij nemen de ‘middelste’ versie en vallen terug op de optielijst. Daar stuiten we op een prettige verrassing: de rode metaallak is standaard. Uiteindelijk zit het totaalbedrag van de Renault Clio dichter bij dat van de MG3 dan dat van de Yaris.

Renault Clio Hybrid

(hybride, 143 pk, 4,2 l/100 km)

Techno-uitvoering: 28.390 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Vrolijke kleur (rood): standaard

Stoelverwarming: 400 euro

360-gradencamera: 800 euro

Totaalprijs: 29.590 euro

Duurder: Opel Corsa Hybrid

Als je een volwaardige hybride zoekt vanwege de standaard automaat, kun je ook de mild hybride Corsa overwegen. Hij heeft een zestraps automaat en rijdt korte stukken op stroom. De Opel Corsa is er met 100 pk (vanaf 27.499 euro), maar net als bij de Yaris kiezen we zijn sterkere broer. En ook hier is een 360-gradencamera niet leverbaar.

Opel Corsa Hybrid

(mild hybrid, 136 pk, 4,7 l/100 km)