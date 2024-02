TEST compacte hybrides: met dit handigheidje zet de Honda Jazz zijn concurrenten op achterstand

Tests

Wie op zoek is naar een compacte hybride auto zonder stekker kan uit meerdere auto's kiezen. Zoals de hier ten tonele gevoerde hybride uitvoeringen van de Honda Jazz, de Mazda 2, de Renault Clio en de Toyota Yaris. Maar welke hybride auto moet je hebben als je ook een ruime auto zoekt?

Ons compacte hybride kwartet voelt zich in druk verkeer prima thuis. Met een lengte van 4,10 meter is de Honda Jazz de langste testauto, met 1,80 m is de Renault Clio het breedst. Kortom: afmetingen waarmee je ook in krappe parkeergarages goed uit de voeten kunt. De vrees dat de compacte buitenmaten ook voor krappe binnenmaten zorgen, blijkt ongegrond. Vooral de Honda Jazz biedt voor een auto in dit segment ongekend veel ruimte.

Op de achterbank van de Honda Jazz kunnen twee volwassenen riant zitten. Door de hoge carrosserie waan je je haast in een grotere Honda HR-V. Ook de Mazda 2 en de Toyota Yaris zijn, als eeneiige tweeling, relatief hoog voor een compacte hatchback. De Renault Clio is 6 centimeter lager dan de Yaris. Hoofdruimte lever je echter amper in. Op de achterbank van de Clio is het met de beenruimte echter wel krap gesteld. Maar dat geldt ook voor de Yaris, en dus ook de Mazda 2.

Magic Seats

Wie een flexibel in te delen bagageruimte wil, kan niet om de Honda Jazz heen. De Honda beschikt namelijk over een handigheidje dat je bij de concurrentie niet zult vinden: de zogeheten Magic Seats. Door de zitting van de achterbank omhoog te klappen, heb je van vloer- tot hemelbekleding alle ruimte om grote kamerplanten, een complete tuinset of zelfs een mountainbike te vervoeren.

Wil je gebruikmaken van de gehele laadruimte, dan laat de rugleuning van de achterbank zich (net als bij de drie andere testauto's) in twee afzonderlijke delen neerklappen. De Honda heeft dan 1205 liter bagageruimte te bieden. De drie andere auto's komen met een neergeklapte achterbank niet boven de kubieke meter uit.



Honda Jazz gedraagt zich vaak als een EV

De Honda Jazz weet ook het testonderdeel 'motor en transmissie' op zijn naam te schrijven. Het e:HEV-systeem bestaat uit een elektromotor, een viercilinder Atkinson-motor en nog een tweede elektromotor, die voor de krachtoverbrenging over een transmissie beschikt.

Klinkt complex (en is dat ook), maar het knappe is dat de inzittenden van het samenspel tussen de afzonderlijke onderdelen maar weinig meekrijgen. Meestal neemt de elektromotor het voortouw, en gedraagt de Honda Jazz zich als een EV.

Wanneer je meer vermogen vraagt van de aandrijflijn (die maximaal 122 pk levert), begint de benzinemotor zich via de elektronisch gestuurde e-CVT met de aandrijving te bemoeien. Ondanks zijn vernuftige technologie is de Honda Jazz niet de zuinigste hybride auto van de vergelijkingstest. Welke dat wel is, lees je in het onderstaande deelverslag.

