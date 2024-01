TEST compacte hybride auto's - met deze rijd je het zuinigst in de praktijk

Tests

Een hybride auto koop je vooral omdat-ie zuiniger rijdt dan een vergelijkbare auto met alleen een benzinemotor. Maar dan moet-ie wel echt zuiniger rijden, omdat een hybride auto doorgaans duurder in aanschaf is. Dus: welke van de 4 volgende compacte hybride auto's rijdt het zuinigst?

De Toyota Yaris had lange tijd het hybride rijk alleen. Maar in het B-segment groeit het aanbod gestaag. Zo kreeg de Toyota Yaris Hybrid concurrentie van de hybride uitvoeringen van de Honda Jazz, de Mazda 2 en de Renault Clio. Kleine waarschuwing vooraf: ren niet meteen naar de opticien als je vindt dat de Mazda op de Toyota lijkt. Dat klopt, de Mazda 2 is feitelijk een Toyota Yaris, maar met een ander logo.

“Elk merk geeft zijn eigen draai aan de hybride technologie.”

Alle vier de testauto's beschikken over een moderne aandrijflijn met een zelf-opladend hybridesysteem. Toch geeft elk merk zijn eigen draai aan de technologie. Zo bestaat het complexe e:HEV-systeem van de Honda Jazz uit een elektromotor, een viercilinder Atkinson-motor en nog een tweede elektromotor, die voor de krachtoverbrenging over een transmissie beschikt.

Van de nauwe samenwerking tussen alle afzonderlijke onderdelen van de aandrijflijn, krijgen de inzittenden van de Jazz weinig mee. Meestal neemt de elektromotor het voortouw, en gedraagt de Honda Jazz zich als een EV. Wanneer je meer vermogen vraagt van de aandrijflijn (die maximaal 122 pk levert), begint de benzinemotor zich via de elektronisch gestuurde e-CVT met de aandrijving te bemoeien.

Niet de gemakkelijke weg

Renault heeft voor de hybride-aandrijflijn van de Renault Clio evenmin voor de gemakkelijke weg gekozen. Net als de Jazz, rijdt de Clio meestal elektrisch. Pas wanneer er extra vermogen wordt verlangd, schakelt de 1,6-liter viercilinder benzinemotor bij om als generator de batterij op te laden of om de elektromotor te assisteren.

Zo soepel als bij de Honda Jazz verloopt de samenwerking tussen alle componenten in de hybride-aandrijflijn van de Clio echter niet. Wanneer de geautomatiseerde Multi-Mode-transmissie van versnelling wisselt, voelt je telkens een kleine onderbreking in de overbrenging.

Renault Clio hybride is de krachtigste

Met een vermogen van 143 pk is de Renault Clio veruit de krachtigste auto in deze test. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de Mazda 2 Hybrid en Toyota Yaris 1.5 Hybrid, die allebei over dezelfde 116 pk sterke Atkinson-driecilinder met elektro-ondersteuning beschikken. Als je vanuit stilstand wegrijdt of een lage snelheid rijdt, is vooral de elektromotor actief.

Trap je het gaspedaal wat dieper in, dan wordt de benzinemotor aangezwengeld. De overbrenging van het vermogen op de voorwielen gaat via een conventionele traploze transmissie. Naarmate je meer gas geeft, zoekt de motor een steeds hoger toerental op. Voor je oren is dat bepaald geen genot.

Welke hybride auto verbruikt het minst?

Over een ding zijn de vier hybride auto's eensgezind: ze springen aangenaam spaarzaam met de benzinevoorraad om. Maar er is één hybride auto die het zuinigst rijdt en dat is de Toyota Yaris. We noteren een keurig testverbruik van 1 op 19,6. De jarenlange ervaring die Toyota heeft met hybride technologie betaalt zich duidelijk uit.

De Renault Clio komt 17,9 kilometer ver op een liter benzine. Met de Honda Jazz en de Mazda 2 realiseerden we een testverbruik van 1 op 18,2 respectievelijk 1 op 18,5 gemiddeld.

Lees de volledige test van de compacte hybride auto's in Auto Review 02/2024.