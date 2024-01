TEST: Toyota Prius (2023) vernedert andere plug-in hybrides met zijn lage verbruik

Het brandstofverbruik van de Toyota Prius kwam bewust niet ter sprake in ons vorige testartikel met de Mercedes A-klasse PHEV. Want zijn zuinigheid is zo voortreffelijk, dat het zijn eigen bericht verdient.

In Auto Review 1 vergelijken we de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid met de Mercedes A 250e. Wat je hier online leest, is een samenvatting van de zuinige kunsten van de Prius. Vorige week schreven we over de pluspunten van de A-klasse.



Op het gebied van zuinig rijden zet de nieuwe Prius opnieuw de norm. Tijdens onze verbruikstest neemt de gestroomlijnde Toyota genoegen met slechts 3,7 liter benzine en 6,8 kWh elektrische energie per 100 kilometer. Dit testen we door onze verbruiksrit twee keer te rijden en daar het gemiddelde van te nemen. De eerste rit vertrekken we met een volle batterij (13,6 kWh), de tweede rit met een lege.

En de aandrijflijn is behalve zuinig ook krachtig: de 1591 kilo wegende auto versnelt in precies zeven seconden naar de honderd. Dat de atmosferische viercilinder een wat rauwe motorloop heeft en je even moet wennen aan het schakelgedrag van de continu variabele transmissie, nemen we voor lief.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

A-klasse PHEV verbruikt meer benzine én meer stroom

De Mercedes A 250e verbruikt per honderd kilometer gemiddeld 1,5 liter meer brandstof en 1,0 kWh meer stroom. Dan hebben we het over 5,2 l + 7,8 kWh/100 km. Zijn batterij heeft een capaciteit van 15,6 kWh.

Ook houdt hij de Prius niet bij op de honderdsprint. Op de Duitse autobahn is de vernedering snel voorbij, want de Toyota is begrensd op 177 km/h, dus rijd je hem in de Mercedes A-klasse gewoon met 225 km/h voorbij.

De Prius kan niet snelladen

Nog een voordeel: de A 250e is leverbaar met een snellaadpoort (605 euro), zodat je hem langs de snelweg met gelijkstroom kunt opladen. Al doet een laadvermogen van 22 kW de naam snelladen niet bepaald eer aan. Andere plug-in hybrides die snelladen ondersteunen, doen dat meestal met 50 kW. De Toyota laadt uitsluitend op met wisselstroom en zelfs maar met 3,3 kW. De batterij helemaal vullen duurt dan ook vijf uur.

Elke vrijdag een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Dak vol zonnepanelen voor Toyota Prius

De Prius is op zijn beurt leverbaar met een dak vol zonnepanelen. Volgens Toyota kan deze Solar Edition op zonnige dagen zo’n acht kilometer rijbereik opwekken. Toen wij de auto testten, was het bewolkt en dan mag je blij zijn met een paar honderd meter aan ‘gratis’ stroom per dag. Dat verandert echter niets aan het resultaat: de snelle en zuinige Prius wint op motorisch gebied van de A-klasse.

Conclusie

De nieuwe Prius is een rijdend visitekaartje voor Toyota’s hybride-techniek. Met een praktijkverbruik van 3,7 liter en 6,8 kWh per 100 kilometer is hij veel zuiniger dan een Mercedes A-klasse met een soortgelijke aandrijflijn. Bovendien rijdt hij sportief en comfortabel genoeg, maar op die vlakken presteert de A 250e simpelweg beter. Mercedes gaat namelijk prat op comfort, terwijl zuinigheid Toyota’s eerste prioriteit is.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 1. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.