TEST: Waarom verstandige mensen geen Toyota Prius maar een Mercedes A-klasse kopen

De nieuwe Toyota Prius is een auto voor verstandige mensen, toch? Door veel op te laden kunnen ze lekker zuinig rijden en zo het huishoudboekje in blakende gezondheid houden. Maar in onze vergelijkende test verliest hij op andere praktische punten van de Mercedes A-klasse PHEV.

In Auto Review 1 vergelijken we de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid met de Mercedes A 250e. Wat je hier online leest, is een samenvatting van alle praktische pluspunten van de A-klasse PHEV. Dat zijn er zoveel, dat een verstandig mens hem misschien wel verkiest boven de brave Prius.

1. Je hebt meer bewegingsruimte in de A-klasse

Geen van beide auto’s is wat je noemt een ruimtewonder. Maar vooral de langere en hogere Prius biedt minder ruimte dan de buitenmaten doen vermoeden. Dankzij de lange wielbasis van 2,75 meter heb je achter in de Toyota wel genoeg beenruimte, maar de hoofdruimte lijdt onder het schuin aflopende dak. In de A-klasse heb je op beide zitrijen meer bewegingsvrijheid.

2. Alleen de A-klasse mag een aanhanger trekken

De 5-deurs Mercedes A-klasse onderscheidt zich op een heel praktisch onderdeel: hij mag een geremde aanhanger van 1600 kilo trekken. Het maximale trekgewicht van de Toyota Prius is nul.

3. Krachtige remmen bevorderen de veiligheid

Verstandige mensen kiezen de auto met de beste remmen. Dan is de Toyota automatisch tweede keus, want de Prius heeft meer dan 37 meter nodig om tot stilstand te komen bij een noodstop vanaf 100 km/h, ongeacht of het remsysteem opgewarmd is of niet. De 83 kilo zwaardere A-klasse remt krachtiger en staat bijna twee meter eerder stil.

4. Opladen gaat sneller met de Mercedes

De Mercedes A 250e is leverbaar met een snellaadpoort (605 euro), zodat je hem langs de snelweg met gelijkstroom kunt opladen. Al doet een laadvermogen van 22 kW de naam snelladen niet bepaald eer aan. Andere plug-in hybrides die snelladen ondersteunen, doen dat meestal met 50 kW.

De Toyota laadt uitsluitend op met wisselstroom en zelfs maar met 3,3 kW. De batterij helemaal vullen duurt dan ook vijf uur. Opladen is leuker met de Mercedes, want na twee uur aan de 11 kW-paal is-ie weer vol. Het loont dus de moeite om bij de supermarkt even in te pluggen.



5. Zoals ze hier rijden, is de A-klasse goedkoper

De Prius is duurder dan de A-klasse. De A 250e in AMG Line-uitvoering kost 52.177 euro, terwijl je voor de Prius Solar Edition zelfs 53.595 euro kwijt bent. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De nieuwe Prius begint bij 44.695 euro en dat is al veel geld, maar daar komt nog 8900 euro bij als je de Solar Edition wilt. Wat dat betreft is de meerprijs van 3630 euro die Mercedes rekent voor de AMG Line ronduit schappelijk.

Conclusie

De Mercedes A-klasse is niet zo zuinig als de nieuwe Prius (daar komen we volgende keer op terug), maar op andere gebieden scoort hij praktische bonuspunten. Zo mag hij een aanhanger van 1600 kilo trekken, biedt hij meer ruimte, remt hij krachtiger en laadt hij sneller. En afhankelijk van de uitvoering, is-ie goedkoper. Dus misschien is de A-klasse PHEV voor verstandige mensen wel de slimmere keus .

