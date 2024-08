Mercedes-AMG: onze 4-cilinder is net als een smartphone, uiteindelijk wil je hem

Nieuws

Dat bepaalde AMG-modellen van Mercedes een viercilindertje onder de motorkap hebben, doet liefhebbers pijn. Maar in plaats van troostende woorden, zegt Mercedes doodleuk: stel je niet aan, vroeger wilde je ook geen smartphone en kijk nu eens.

De Mercedes A-klasse A35 en GLA 35 worden vanwege hun mild hybrid technologie met vier cilinders door AMG-liefhebbers niet voor vol aangezien. Maar omdat dit de compactere AMG-modellen zijn, strijken ze met hun hand over het hart. Maar dat ook de snelle versies van de Mercedes C-klasse en de Mercedes GLC het met slechts een viercilinder moeten doen, is tegen het zere been schoppen.

Wie zijn AMG zoals het heurt met een V8 wil, kan alleen terecht bij de peperdure modellen, zoals de Mercedes GT Coupé. Maar zelfs dan moet je niet de 43 AMG nemen, maar de 55 of 63 AMG. Anders heb je nog een viercilindertje. Toch is Mercedes van mening dat we op den duur gewend raken aan AMG-modellen met vier cilinders in plaats van acht.

De topman van Mercedes-AMG Australië Jamie Cohen zegt het volgende: "Ik was iemand die het toetsenbord op zijn mobiele telefoon miste. Ik dacht: hoe verkoop je in hemelsnaam een mobiele telefoon zonder toetsen? Inmiddels weet ik wel beter. Als het product goed is, worden mensen vanzelf overtuigd. Het kost alleen wat tijd. Hetzelfde gaat gebeuren met onze viercilindermotoren, daarvan ben ik overtuigd."

Automaat was ook even wennen

Cohen ziet hetzelfde gebeuren met de automaat die steeds vaker in de plaats komt van een handmatig te bedienen versnellingsbak, zelfs bij sportwagens. "Niet iedereen was meteen overtuigd van een automaat in een AMG-model, maar inmiddels heeft bijna iedereen er een."

Dat AMG-klanten dol zijn op de V8, is Mercedes-AMG niet ontgaan. Bij monde van CEO Michael Schiebe heeft het sportlabel dan ook toegegeven dat de V8 voorlopig blijft bestaan, in tegenstelling tot BMW dat inmiddels geen achtcilinders meer produceert.