Test: Mercedes-AMG GLC 63 is beter en moderner dan Alfa Stelvio, maar laat het op één onderdeel afweten

Tests

SUV's zoals de Alfa Romeo Stelvio Q en de Mercedes-AMG GLC 63 S combineren twee dingen die je op het eerste gezicht niet met elkaar associeert: praktische deugden en voortreffelijke rijeigenschappen. Maar er kan er maar een het snelste zijn.



Het heeft voor- en nadelen dat de Stelvio veroudert

Meteen als we instappen, valt iets op aan de Alfa Romeo Stelvio. Hij heeft een verrassend hoge zitpositie, waarvoor hij zowel hier als in het volgende hoofdstuk een reprimande krijgt. Dat je kruin het dak bijna raakt, beperkt het ruimtegevoel.

In de Mercedes zijn het de massieve middenconsole en de dikkere deurpanelen die een slechte invloed hebben op de bewegingsvrijheid. Bovendien maken de hoge dorpel en de stevige zijwang van de Performance-stoel het instappen in de AMG moeilijker. Achterin biedt de GLC meer ruimte dan de Stelvio, maar ook hier moet je eerst soepel over de hoge drempel heenstappen. De overzichtelijkheid en de bediening van de Mercedes zijn duidelijk beter dan bij de verouderende Italiaan.

Wie moderne assistentiesystemen eerder hinderlijk dan fijn vindt, zal blij zijn met de Alfa, want in de Alfa Romeo Stelvio kun je de rijstrookassistent permanent het zwijgen opleggen. Bij de Mercedes springen de snelheidswaarschuwing en de rijstrookassistentie bij elke rit op actief – zoals recent verplicht gesteld door de EU.

Met de achterbank in stelling, past er 470 liter in de kofferbak. Met neergeklapte stoelen is dat 1530 liter. De Alfa biedt 525 tot 1600 liter opbergruimte, maar kan niet met een trekhaak worden uitgerust.

AMG viercilinder is niet zuinig maar krachtig

De AMG E Performance is 'slechts' een viercilinder, maar wel een heel krachtige. Samen met de elektromotor levert hij 680 pk. Daardoor is hij razendsnel – en niet alleen bij sprints. Ook op bochtige wegen en zelfs het circuit profiteert de GLC van zijn elektromotor. Dankzij vierwielbesturing, actieve rolstabilisatie en een fenomenale mechanische grip snijdt de Mercedes bochten aan als een sportwagen: nauwkeurig, neutraal, met heel veel grip en met buitengewoon snelle reacties op stuurcommando's.



Wie wil, kan bovendien het ESP uitschakelen en driften tot-ie groen en geel ziet. Met de ruim 5 mille kostende keramische remschijven haalt de GLC nog meer punten binnen, ze reageren krachtig en zijn goed doseerbaar.

Op dezelfde circuitrondes is de Alfa Romeo, ondanks het 400 kg lagere gewicht, minder lichtvoetig en minder wendbaar. Op de limiet helt hij duidelijk over en bij remmen en accelereren 'duikt' hij merkbaar. In de meeste omstandigheden voelt hij te zwaar aan en vooral in krappe bochten is hij duidelijk minder wendbaar dan zijn rivaal.

Dit is mede te wijten aan de Q4-vierwielaandrijving, die slechts 2,5 procent slipverschil tussen de voor- en achteras toestaat. De Mercedes-computers regelen de verdeling van zijn koppel flexibeler en laat zo meer speelruimte toe voor een gecontroleerd uitbrekende achterkant. De tractie zelf is echter in beide auto's zeer goed.

Conclusie

De volledige test lees je in ons magazine Auto Review, maar we geven vast iets weg over de testconclusie. Hoewel fervente AMG-aanhangers de V8 zullen missen, wint de Mercedes-AMG 63 S E Performance deze vergelijking met twee vingers in de stekkeraansluiting. Hij doet alles beter dan de Alfa Romeo, is enorm krachtig en sportief en overtuigt zelfs met zijn comfort.

De AMG (2210 kilo) is wel heel zwaar en zijn elektrische bereik van 12 kilometer is een lachertje. De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is een auto voor de liefhebber. Hij fascineert met klassieke Alfa-deugden en verpakt sportwagenprestaties in een elegant ontwerp. En de V6-klank is sowieso onbetaalbaar - die hartstochtelijke beleving kan de AMG-aandrijflijn niet bieden.



Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 7. Leuk te weten: je krijgt een abonnement op het magazine met dikke korting in onze webshop.