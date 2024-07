Test Mercedes-AMG GLC 63 vs. Alfa Romeo Stelvio: geen V8, maar of je die nou echt mist ...

Tests

Koop je voor veel geld een Mercedes-AMG GLC 63 E Performance, krijg je een tweeliter viercilinder in plaats van een vierliter V8. Bij Alfa Romeo doen ze niet aan die malle fratsen, de Stelvio Quadifoglio heeft gewoon een V6. Maar welk merk lacht het laatst?

Sinds de herfst biedt Alfa Romeo de Stelvio Quadrifoglio (voorheen QV ofwel Quadrifoglio Verde) aan met een verbeterde biturbo zescilinder. De V6 levert sindsdien 520 pk; 10 pk meer dan voorheen. Bovendien heeft het Italiaanse topmodel subtiele optische wijzigingen ondergaan en een paar technische upgrades.

De Mercedes-AMG GLC 63 E Performance is juist volledig nieuw, waarbij de V8 van zijn voorganger niet tot ieders plezier is vervangen door een plug-in hybride aandrijflijn. Het vermogen nam toe tot 680 pk, maar het aantal cilinders ging door de helft. Een AMG met viercilinder zal voor veel fans even schrikken zijn, maar een vergelijkende test met de nagelnieuwe aandrijflijn wijst uit of dat terecht is.



Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: fraai crescendo

Het extra vermogen van 10 pk valt bij de Alfa Romeo Stelvio in het Nederlandse verkeer niet op en dat is niet zo gek. Het is maar een toename van 2 procent. Op de standaardsprint naar 100 km/h is hij met 3,9 seconden zelfs een fractie langzamer dan zijn voorganger (3,8 seconden).

Vooral op hogere snelheden speelt de nieuwe Stelvio zijn extra vermogen uit. Ook het geluid en karakter van de V6 met twee turbo's blijven onveranderd: in de 'gewone' rijprogramma's (A en N) klinkt de zescilinder bij lage toerentallen wat onwennig, pas vanaf 4000 toeren - en met name als je het gaspedaal volledig naar de bodem trapt - hoor je dat fraaie crescendo waar Alfisti zo gelukkig van worden.

Het stevige koppel van 600 Nm zorgt er bovendien voor dat de Stelvio altijd voldoende power voorhanden heeft. Dat is ook wel nodig, want de V6 moet een rijklaargewicht van bijna twee ton compenseren. Het toppunt van stilte is de V6 zeker niet, maar hij is welgemanierd genoeg om ook op langere afstanden niet te gaan irriteren.

Echt waar: viercilinder in Mercedes-AMG GLC

Na de Alfa met zijn welluidende V6 is het geluid van de tweeliter viercilinder in de GLC even wennen. Die kan natuurlijk niet tippen aan het gebrul van zijn voorganger. Een schok voor AMG-fans die nog eens versterkt wordt door het nieuws dat de Mercedes-AMG CLE 63 weer gewoon een V8 krijgt …



Toch verdient de plug-in hybride meer liefde, want de complexe aandrijflijn is een feest voor techniekliefhebbers. Dankzij een elektrisch ondersteunde turbo en een 204 pk sterke elektromotor op de achteras, nam het totale vermogen toe met 170 pk.

Het koppel is zelfs nog indrukwekkender en overtreft de magische grens van 1000 Nm. Waar de V8 bleef steken op 'slechts' 700 Newtonmeter, komen de viercilinder en de elektromotor samen tot 1020 Nm.

Mercedes-AMG Plug-in hybride



Aan de andere kant weegt de plug-in hybride AMG zo'n 250 kilo meer dan zijn voorganger, waardoor de sprint van 0 naar 100 km/u slechts drie tienden sneller verloopt dan voorheen. Het duurt nu 3,5 seconden. Tot 150 km/h heeft de Duitser een halve seconde voorsprong op de Italiaan, maar bij een snelheid van 200 km/h ligt de Alfa juist weer een halve seconde voor. Bovendien ligt de topsnelheid van de Quadrifoglio met 285 km/h nog hoger dan die van de GLC, die bij 275 km/h de handdoek in de ring gooit.

Daartegenover staat dat de Mercedes ook volledig elektrisch kan rijden tot een snelheid van 140 km/h, maar dan is de batterij meteen leeg. De elektrische actieradius is een schamele 10 kilometer (WLTP: 12 kilometer). De batterij lijkt dan ook vooral bedoeld om de benzinemotor te ondersteunen en onderweg zo snel mogelijk weer op te laden, zodat zelfs als op het circuit alle remmen losgaan de elektromotor nooit zonder stroom komt te zitten.

In het dagelijks leven bevalt de aandrijflijn met een rustige loop en de altijd beschikbare extra E-Boost-power. Maar het verbruiksvoordeel ten opzichte van de V8 van zijn voorganger of de V6 van de Stelvio is niet zo groot.

