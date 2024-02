Bpm berekenen bij nieuwe of tweedehands import auto

Nieuws

Dat auto’s in Nederland zo duur zijn, komt voor een belangrijk deel door de bpm. Maar wat is bpm eigenlijk en hoe gaat de overheid te werk bij bpm berekenen? En hoe moet jij rest-bpm berekenen bij een import-auto? Dat lees je hier.



Zeker echte liefhebbersauto’s met een bovengemiddeld vermogen, zijn in Nederland schrikbarend veel duurder dan in België en Duitsland. Hoofschuldige is een typisch Nederlandse belasting: de bpm. Maar wat is bpm? En hoe gaat bpm berekenen in zijn werk? Dat leggen we hier uit.

Wat is bpm?

Officieel staat de afkorting bpm voor Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen. De bpm bestaat uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. De hoogte van het variabele deel is gekoppeld aan de hoogte van de CO2-uitstoot in gram per kilometer. Zo worden krachtige, onzuinige auto’s extra zwaar getroffen. Dat wordt nog verergerd doordat de bpm een gestaffelde, progressieve belasting is.

Is de CO2-uitstoot 0 g/km, zoals bij een elektrische auto, dan berekent de belastingdienst geen bpm. Dat is de reden dat EV’s, ondanks de dure accutechniek, in Nederland relatief betaalbaar zijn.

Bpm berekenen nieuwe auto

Het vaste deel van de bpm voor nieuwe auto’s is voor 2024 vastgesteld op 440 euro. Plug-in hybrides zijn vrijgesteld van dat vaste deel. Daarnaast hanteert de overheid vijf schijven, waarmee de tarieven progressief stijgen.

Schijf CO2-uitstoot € per gram 1e schijf 1-80 g/km 2 2e schijf 81-104 g/km 76 3e schijf 105-145 g/km 167 4e schijf 146-161 g/km 274 5e schijf >162 g/km 549

Maar daarmee zijn we er nog niet. Voor auto’s met dieselmotor met een CO2-uitstoot van 71 g/km en hoger geldt ook nog een dieseltoeslag. Die dieseltoeslag bedraagt 106,07 euro per gram.

Voorbeelden bpm berekenen nieuwe auto

Om te illustreren hoe de manier van bpm berekenen de prijs van nieuwe auto’s beïnvloedt, geven we twee voorbeelden:

1. Kia Picanto DynamicLine 4-zits, CO2 uitstoot 110 g/km, netto catalogusprijs + btw: 14.739 euro

Vast deel bpm:440 euro

Bpm 1e schijf: 80x2 = 160 euro

Bpm 2 e schijf: 24x76 = 1824 euro

schijf: 24x76 = 1824 euro Bpm 3e schijf: 6x167 = 1002 euro

Bpm totaal: 3426 euro

Dat brengt de fiscale waarde op 14.739 + 3426 euro bpm = 18.165 euro. Daar bovenop komen nog de rijklaarmaakkosten à 780 euro, wat de consumentenprijs op 18.945 euro brengt.

2. Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 AWD. Bij een auto als de Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 AWD, met een, CO2-uitstoot van 267 g/km, heeft het progressieve karakter van de bpm enorme gevolgen. Tot en met de vierde schijf komt er al ruim 13.000 aan bpm bij de prijs op. Maar het is de bpm van de vijfde schijf die de auto echt de das omdoet. Het gaat om een bedrag van meer dan 58.000 euro.

Dat brengt het totaal op 71.574 aan bpm. Hierdoor stijgt de netto catalogusprijs + btw van 102.301 euro naar 173.875 euro aan fiscale waarde. Plus rijklaarmaakkosten moet de Nederlandse dealer je uiteindelijk 175.000 euro in rekening brengen. Zijn Belgische collega neemt genoegen met 103.100 euro.

Dus snel naar België racen om daar een dikke sportwagen of suv te scoren voor weinig? Helaas, ook voor een nieuwe auto die je zelf uit het buitenland haalt, is bpm verschuldigd. Hoeveel? Bpm berekenen voor een nieuwe auto kun je zelf met de bovenstaande tabel.

Rest-bpm berekenen tweedehands auto bij import

Ga je zelf een tweedehands auto uit het buitenland importeren? Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het raadzaam van tevoren uit te zoeken hoeveel rest-bpm je dan moet gaan betalen. Het algemeen geldt: hoe jonger de auto en hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger de bpm.

Auto’s met minder dan 3000 kilometer op de teller, gelden voor de belastingdienst bijvoorbeeld als nieuw en komen niet in aanmerking voor bpm-afschrijving. De rest-bpm berekenen van een relatief nieuwe plug-in hybride kan juist positieve verrassingen opleveren.

Voor rest-bpm berekenen bij import van een tweedehands auto als volgt, met je de volgende gegevens op een rijtje hebben:

CO2-uitstoot van de auto

Oorspronkelijke netto-catalogusprijs

Bij auto’s van 2020 of jonger, moet je uitgaan van de CO2-uitstoot volgens de WLTP-norm. Voor oudere auto’s mag je de gunstiger NEDC-norm gebruiken.

Hoeveel bpm je naarmate de auto ouder is, mag aftrekken, zie je in de bpm-afschrijvingstabel van de Belastingdienst.

Verschillende manieren bpm berekenen tweedehands auto

Vervolgens zijn er verschillende manieren om de rest-bpm te berekenen. Een daarvan is met de tabel van de belastingdienst. Die laat zien dat je bij een vier jaar oude auto 57 procent van de oorspronkelijke bpm mag aftrekken. Bij een auto van zes jaar oud is dat 67 procent en na 9 jaar en 6 maanden is de bpm al met 81 procent afgeschreven. Officieel zijn auto’s ouder dan 25 jaar volledig bpm-vrij, maar in werkelijkheid is dit al na 17 jaar en 6 maanden.



Als de auto schade heeft, kun je een taxatierapport laten maken en gebruik maken van afschrijvingskorting. De bruto bpm min de afschrijvingskorting is dan de bpm die je moet betalen.

Vergeet bij diesels ook niet de dieseltoeslag mee te nemen.

Er zijn ook partijen die een handige interactieve tool bieden om bpm te berekenen.



Bpm aangifte

Als je een auto in het buitenland hebt gekocht en een Nederlands kenteken wilt aanvragen, moet je de auto eerst laten keuren door de RDW. Daarna moet je bpm aangifte doen. Als particulier kan dit online met je DigiD. Zorg dat je alle gegevens op een rijtje hebt, inclusief de bpm-afschrijving. Na de bpm aangifte krijg je het kentekenbewijs thuisgestuurd.

Auto importeren kosten

Helaas ben je er niet met alleen de bpm. Bij zelf een auto importeren kosten ook het transport, de transportverzekering, een eventueel exportkenteken en de reis naar het buitenland het nodige. En heb je je droomauto gezien in Zwitserland of Engeland? Omdat dit geen EU-landen zijn, moet je dan ook nog invoerrechten betalen over de prijs op de factuur. Reken op zo'n 10 procent.