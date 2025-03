Niet alleen Japanners: ook deze 5 tweedehands auto's zijn verrassend betrouwbaar

Inspiratie

Volgens allerlei onderzoeken zijn Japanse auto’s gemiddeld het degelijkst. Minder bekend is dat je voor een betrouwbare tweedehands tegenwoordig ook prima bij auto's uit Zuid-Europa terechtkunt.

Een enkele diehard liefhebber daar­gelaten, eist iedere automobilist één ding van zijn auto: hij moet het altijd doen. Kortom: betrouwbaarheid staat bij de meeste mensen op één. Wat dat betreft zijn Japanse merken bijna onaantastbaar. De Koreanen zijn eveneens goed bezig en bij Duitse merken zit de degelijkheid vooral in het imago.



Dat ook Duitse merken in het recente verleden veel structurele kwaliteitsproblemen hebben gekend, blijft bij veel occasionkopers nauwelijks hangen. Tja, 'Duitse degelijkheid', hè? Bij Franse en Italiaanse merken blijft daarentegen vaak lang een zweem hangen reparatiegevoeligheid en onbetrouwbaarheid. In veel gevallen is dat echt onterecht.

Zeker als we het meest recente onderzoek van de Consumentenbond over automankementen erop naslaan, hebben de Fransen en Italianen flinke stappen gezet.

Rapportcijfer gebaseerd op ervaringen

Voor dat onderzoek vraagt de bond duizenden automobilisten bij te houden hoeveel mankementen hun auto vertoont. Daar blijft het niet bij, want ook de ernst van de ervaren problemen wordt gewogen. Zo telt een defect waardoor je niet verder kunt rijden, zwaarder dan een probleem waarmee je meteen naar de garage moet. Problemen die kunnen wachten, leveren nog iets minder puntenaftrek op. Uiteindelijk resulteert de analyse in een betrouwbaarheidscijfer van 1 tot 10.

Lexus beste jongetje van de klas

Wanneer we de lijst erbij pakken, blijkt niet één auto de volle tien punten te pakken. Wel is er eentje die een 9,9 scoort. Niet heel verrassend: dit is een Lexus. Een NX om ­precies te zijn. Direct daarna volgen nog een heleboel andere Aziaten en een aantal recente Europeanen met dikke negens.



Veel Zuid-Europese auto's scoren goed tot zeer goed

Vervolgens kijken we in de categorie ‘goed tot zeer goed’. Dat wil zeggen auto’s met een cijfer dat tussen een 8 en een 9 ligt. Het leuke is dat we in die categorie ook een ­heleboel Fransen en Italianen tegenkomen, evenals een paar Amerikanen en Roemenen. Ook een min of meer vergeten Tsjech ­verrast ons met een mooi cijfer. Dus als je een beetje klaar bent met sushi en kimchi, en je wilt overstappen op Zuid-Europese kost, dan doen we je hier een vijf suggesties van het Marktplaats-menu.

Fiat Tipo Station Wagon 1.4 T-Jet Business - 2018 - 66.273 km - € 13.900

Zoek je een voordelig alternatief voor een tweedehands Ford Focus Wagon of Volkswagen Golf Variant? Kijk dan eens naar een gebruikte Fiat Tipo Wagon. De Consumentenbond geeft de Italiaan een 8,3 voor betrouwbaarheid. Daarmee scoort-ie maar een tiende slechter dan de Focus, maar beter dan een Volkswagen Golf 7; die komt niet verder dan een 7,7. Als het gaat om raffinement, afwerking en moderne veiligheidssystemen, doe je met de Tipo wel een stapje terug. Klimaatregeling, navigatie en cruise­control zijn daarentegen allemaal aan boord.



De 1,4-liter turbomotor hangt lekker aan het gas, de besturing is aangenaam scherp en het onderstel heeft een comfortabele afstemming. Maar verwacht geen topprestaties of een ultralaag verbruik. De interieurmaterialen zijn wat hard, maar alles ziet er keurig uit. Zeker met deze metallic bruine lak, gecombineerd met duotone lichtmetalen wielen (17 inch) oogt de Tipo duurder dan-ie is. Toch krijg je gewoon een jaar garantie. Netjes!

+ Ruim, betaalbaar, comfortabel onderstel

- Niet moeders modernste

Renault Kadjar TCe 140 Intens - 2020 - 70.719 km - € 18.945

Van de Consumentenbond krijgt de Renault Kadjar een mooie 8,4 op zijn betrouwbaarheidsrapport. De diehard fans van alles wat uit Duitsland komt, willen we nog even inpeperen dat deze Franse SUV daarmee exact even hoog scoort als de Volkswagen Tiguan. Jammer dat de ­dealer die deze tweedehands Renault Kadjar te koop aanbiedt, dat niet lijkt te weten. Anders had-ie vast geen meerprijs gevraagd voor een fatsoenlijk garantiepakket.

Dat deze Kadjar uit 2020 stamt, betekent dat-ie de fijne, 1,3-liter turbomotor heeft. Die is soepeler en stiller dan de oude 1.2 en dus durft ook Mercedes hem te gebruiken. Behalve op motorisch gebied, paste Renault in 2019 ook het interieur van de Kadjar aan. Hij kreeg steviger stoelen en een strakkere middenconsole. Vergeleken met andere moderne Renaults is het multimediascherm aan de kleine kant en zijn de interactieve veiligheidssystemen karig. Comfort schrijft de Kadjar met de grote C.

+ Fijne viercilinder motor, mooie uitrusting

- Meerprijs voor garantie

Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280 pk AWD Super - 2020 - 154.223 km - € 37.934

Wij zijn geen enorme SUV-fans, maar voor een lange rit in een Alfa Romeo Stelvio mag je ons wakker maken. Want wat rijdt deze Italiaan fijn! Ben je bij een Alfa bang voor hoge onderhoudskosten? Dan vertellen we je graag dat de Stelvio een 8,4 voor betrouwbaarheid op zijn rapport heeft staan. Wat heeft een tweedehands Alfa Stelvio nog meer te bieden? In praktische zin is dat vooral de forse ruimte voor mensen en spullen.

De Alfisti worden warm van de uitstekende prestaties, de wulps gelijnde carrosserie en het fraai vormgegeven interieur. Daarin zorgen zwart en crème­kleurig leer en de in kokers gevatte meters voor een typisch Italiaans sfeertje. Dat doet ook de afwerking, want die is hier en daar een beetje ‘losjes’ en het infotainment is net zo gestructureerd als een Italiaanse familiedag. Goedkoop is deze Stelvio niet, maar als je weet dat de vorige eigenaar 40 mille aan afschrijving heeft opgehoest, valt het mee.

+ Stuurt fijn, serieus snel

- Achterhaald infotainment, geen garantie

Skoda Rapid Spaceback 1.0 TSI Drive - 2017 - 158.452 km - € 10.950

In 2013 was Skoda zijn status als budgetmerk al een tijdje ontgroeid. Oude Skoda-klanten die na jaren de showroom van hun favoriete merk bezochten, schrokken zich dan ook een hoedje van de prijzen. Oké, Skoda’s waren nog goed­koper dan vergelijkbare Volkswagens. Maar koopjes kon je de Fabia’s, Octavia’s en Superbs in 2013 niet meer noemen. Speciaal voor die Skoda-rijders van het eerste Oostblok-­uur, had de dealer in een donker hoekje van de show­room toch nog een gunstig geprijsd model staan: de Rapid.

Hij zat tussen de Fabia en de Octavia in en had een opvallend ruim, maar tegelijkertijd wat plastic interieur. En 12 jaar later kun je kiezen uit aardig wat tweedehands Skoda's Rapid. Goed nieuw, want deze late budget-Skoda krijgt een 8,2 voor betrouwbaarheid van de Consumentenbond. En de afwerking mag dan wat goedkoop overkomen, dat geldt niet voor de uitrusting. Een panoramadak, 17-inch lichtmetaal, een DSG-automaat, klimaatregeling en navigatie zijn bij deze Rapid allemaal aanwezig.

+ Ruim, gunstig geprijsd, zuinig, riante uitrusting

- Niet de meest sexy Skoda

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 ST-Line - 2019 - 36.195 km - € 17.200

Geef het maar toe: auto’s uit India en Roemenië associeer jij niet meteen met betrouwbaarheid. En laten dat nu twee van de vier landen zijn waar de Ford EcoSport werd gebouwd. Toch deelt de Consumentenbond een mooie 8,5 uit aan het koddige SUV’tje. Oorspronkelijk was de Ford EcoSport helemaal niet bedoeld voor de Europese markt. Dat Ford hem in 2014 toch overhaast naar Europa haalde, kwam omdat wij hier ineens ook allemaal een compacte SUV wilden.

Aanvankelijk had ook de Europese EcoSport nog een ‘bultrug’ – een enorme reservewielhouder op de achterdeur. In 2018 werd de Ford wat meer op de Europese smaak afgestemd en raakte hij dat onding kwijt. Ook werd het interieur opgewaardeerd. Ondanks zijn wat wiebelige uiterlijk, stuurt de EcoSport scherp. Deze tweedehands Ford EcoSport ST-Line staat op 18-inch wielen en is compleet uitgerust, maar veert wel érg stevig. De motor levert voldoende prestaties en het totaalpakket zorgt voor veel rijplezier.

+ Scherpe besturing, complete uitrusting

- Oogt smal, als ST-Line vrij stug

Wil je meer tips voor verrassende betrouwbare tweedehands occasions: die vind je in Auto Review 3/2025.