De Fiat Tipo is bij ons nooit een succes geweest, maar nu hebben de Italianen zich bekeerd tot het hybridegeloof. De bijna filosofische vraag is: is de Tipo Hybrid wel een hybride? In deze Fiat Tipo Hybrid review krijg je het antwoord.

Wat is opvallend aan de Fiat Tipo Hybrid?

Fiat heeft recent een merkwaardige traditie ontwikkeld. Auto’s die al vele jaren op de markt zijn, krijgen in hun nadagen nog behoorlijk ingrijpende wijzigingen. Het Italiaanse merk is in de ban van de hybride en heeft in twee jaar tijd zijn hele gamma geëlektrificeerd.

Het begon in 2020, met de introductie van de 500 Hybrid (dertien jaar na zijn debuut) en de Panda Hybrid (negen jaar na zijn debuut). Tussendoor kwam de volledig elektrische Fiat 500E (het enige nieuwe Fiat-model in zes jaar tijd) op de markt en nu is de Tipo aan de beurt (na zes jaar), tegelijk met de 500X (na acht jaar).

Fiat noemt de Tipo optimistisch een Hybrid, maar is het niet eerder een mild hybrid? Het verschil is dat een mild hybrid niet puur op de elektromotor kan rijden en een hybride wel. Strikt genomen heeft Fiat gelijk. Als je héél langzaam rijdt (20 km/h) kun je een héél klein afstandje volledig elektrisch afleggen (3 kilometer).

De Tipo zit met zijn batterij van 0,8 kWh precies tussen een gemiddelde mild hybrid (0,4 kWh) en ‘echte’ hybride (1,5 kWh) in. De hoofdrol is voor een 1,5-liter viercilinder turbomotor met 130 pk, die standaard wordt geleverd met zeventraps automaat. Ook de Alfa Romeo Tonale wordt met deze aandrijfeenheid geleverd. Fiat geeft een verbruik op van 5,1 l/100 km (1 op 19,6) en een topsnelheid van 206 km/h.

Wat zijn de pluspunten van de Fiat Tipo Hybrid?

Het voordeel van hybridetechniek is dat je korte afstanden volledig elektrisch kunt afleggen. Maar die zijn bij de Tipo Hybrid dus echt heel kort, en bovendien moet je niet harder rijden dan 20 km/h. In het kader van ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’ is de Tipo een ideale auto voor in de file. En laten we daar in Nederland na de coronapandemie weer massaal voor in de rij staan. Ook als je niet goed kunt inparkeren en vier keer moet steken, zucht het klimaat niet onder je geklungel. Parkeren kan de Tipo op de elektromotor.

Een pluspunt dat de Tipo al sinds zijn debuut al heeft, is de ruimte. Niet alleen voorin, ook achterin zitten lange mensen uitstekend. Zelfs als je met een lengte van 1,90 meter kaarsrecht op de achterbank gaat zitten, blijft er nog ruimte over tussen je hoofd en het dak. Lange benen komen alleen in de knel als de voorpassagiers pertinent weigeren om de stoel wat naar voren te schuiven.

Ook het onderstel onderscheidt zich positief, met zijn comfortabele afstemming. De motor maakt evenmin veel geluid, wel zijn de banden goed te horen.

Wat zijn de minpunten van de Fiat Tipo Hybrid?

Aan de materiaalkeuze (hard plastic in de portieren) merk je nog altijd dat de Tipo niet is bedoeld als exquise middenklasser. Ook het dashboard raakt wat verouderd. Tijdens het rijden houdt de automaat op gezette tijden een siësta: hij reageert traag en twijfelt regelmatig welke versnelling hij moet kiezen. Heeft hij de keuze gemaakt, dan begint de Tipo aan een inhaalrace, zodat hij alsnog de honderdsprint in de beloofde 9,2 seconden kan afleggen.

Wanneer komt de Fiat Tipo Hybrid naar Nederland en wat is de prijs?

De Tipo werd in 2016 op de markt gebracht als zeer betaalbaar alternatief voor een Volkswagen Golf of Ford Focus. In Italië en Duitsland kocht je er al eentje voor een krappe 14.000 euro. Nederland verpestte het Italiaanse feestje met een bpm-straf vanwege de niet al te zuinige motoren, waardoor hij hier met een vanafprijs van net geen 20.000 euro juist duurder was dan de concurrentie …

De Tipo Hybrid staat sinds mei 2022 bij de dealer. De prijs is minimaal 29.990 euro (vijfdeurs), of 30.990 euro (Wagon). Alle versies hebben een automaat met zeven versnellingen.

Daarmee is de Tipo niet meer duurder dan zijn belangrijkste concurrenten, maar ook geen koopje. De belangrijkste hybrideconcurrent, de Toyota Corolla, is moderner en zijn prijs is vergelijkbaar. De vijfdeurs kost 29.750 euro (1.8 HEV, 122 pk). De prijs van de stationwagon (Touring Sports) bedraagt 30.750 euro.

Laten we er ook een mild hybrid bij pakken. Voor een Ford Focus 1.0 EcoBoost MHEV met 125 pk betaal je 30.325 euro, de Wagon heb je voor 31.575 euro. Ook ten opzichte van deze concurrent weet de Tipo zich dus niet positief te onderscheiden.

Wat vind ikzelf van de Fiat Tipo Hybrid?

Geeft de nieuwe motor de verkopen een impuls? Het zou Fiat goed uitkomen, want het verkoopt matig. Alleen de 500 en 500E doen het goed en zijn samen verantwoordelijk voor 80 procent van het totaal in Nederland.

De rol van de Tipo was altijd marginaal. In 2022 staan er pas tien auto’s in de orderboeken … het is niet moeilijk om dat aantal te verhogen, maar het zou wonderbaarlijk als de hybride-aandrijflijn voor een echte herrijzenis zorgt.