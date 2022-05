Eerste review Alfa Romeo Tonale (2022) - de laatste echte Alfa?

Wat is opvallend aan de Alfa Romeo Tonale (2022)?

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de Alfa Romeo Tonale in conceptvorm op de autobeurs van Genève verscheen. Toch is veel van de oervorm bewaard gebleven, wat betekent dat er een mooie, herkenbare suv voor onze neus staat. Hij heeft stijlelementen van de Alfa Romeo Stelvio, maar we zien ook snufjes Alfa 147 en vleugjes Alfa 159 en Brera. Vooral de koplampen en achterlichten van de Tonale zijn geïnspireerd op die laatste twee – wat ons betreft de mooiste Alfa’s van de afgelopen decennia.

Omdat de Alfa Romeo Tonale de jongste telg van het Stellantis-concern is, verwacht je een onderstel à la Peugeot 3008 en Opel Grandland. Maar nee; de Tonale begon zijn ontwikkelingsperiode vóór de Stellantis-deal en staat nog op eigen Alfa-benen. Dat betekent een opvallende, onafhankelijke achteras met McPherson-veerpoten en een 1,5-liter turbomotor met vier cilinders, in plaats van een 1,2-liter driepittertje. Ook opvallend is de elektro-ondersteuning van de 1.5. Anders dan bij andere mild hybrids, kan de 20 pk sterke elektromotor de Tonale ook zelfstandig voortbewegen, mits je het gaspedaal voor maximaal 15 procent intrapt.

Anders dan de meeste concurrenten, is de Tonale uitsluitend leverbaar met een zelf schakelende zeventraps transmissie met dubbele koppeling.

Wat is goed aan de Alfa Romeo Tonale (2022)?

We vallen als een blok voor de mooie lampunits voor en achter. Optisch bestaan ze uit drie losse lampen, en dat maakt zowel de neus als de achterkant zeer herkenbaar tussen al die geijkte fronten en konten met hun anonieme, druppelvormige lichtsculpturen. Ook het configureerbare verrekijker-instrumentarium grijpt terug naar het verleden – fraai gedaan.

Van een Alfa Romeo die vernoemd is naar een bergpas, verwacht je messcherpe stuur- en rijeigenschappen. En het moet gezegd: de besturing van de Tonale is zeer direct en de torsiestijfheid is van een hoog niveau. Overhellen doet de Tonale in slechts geringe mate. Verder is het motorgeluid van de soepele viercilinder (240 Nm vanaf 1500 tpm) is uitstekend gedempt en voor zover je hem wel hoort, klinkt-ie stukken volwassener en aangenamer dan de gemiddelde driecilinder.

Standaard wordt de Alfa Romeo Tonale geleverd met schokdempers die zich aanpassen aan de frequentie van de oneffenheden in het wegdek. Vooral op klinkerwegen voorkomt dit tandengeklapper en wandelende nieren - fijn!

Mensen die bij een Alfa Romeo nog ouderwetse twijfels over de kwaliteit of betrouwbaarheid hebben, wordt de mond gesnoerd met een fabrieksgarantie van vijf jaar. Dat is meer dan de meeste Europese merken te bieden hebben.

Wat kan beter aan de Alfa Romeo Tonale (2022)?

Helaas is de Alfa Romeo Tonale minder sportief dan gehoopt. Dat begint al met de rijpositie: de bestuurdersstoel kan niet ver genoeg omlaag. Bovendien is de zitting aan de korte kant.

Van een Alfa verwacht je verder dat hij niet alleen direct stuurt, maar ook dat de besturing een beetje ‘vlees’ heeft. Bij de Tonale is dat niet meer dan een vliesje carpaccio; het stuur gaat veel te licht in het rond. Dat komt de sportieve beleving niet ten goede.



Blijf op de hoogte van al onze kritische noten over nieuwe auto's.

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Over de transmissie zijn we evenmin enthousiast. Het lijkt alsof-ie eerst een espresso lungo moet wegslurpen, voordat hij voor een bocht of helling terugschakelt. De lagere versnelling lijkt vervolgens zo goed te bevallen, dat de bak er te lang in blijft hangen. Wanneer we de DNA-knop in de Dynamic-stand draaien, gaat het schakelen iets vlotter, maar helemaal tevreden zijn we nog niet. Gelukkig kun je de bak een handje helpen door zelf te schakelen. Dat doen we bij voorkeur met de mooie aluminium flippers, maar die zijn weer niet standaard bij alle uitvoeringen.

Wie de Tonale niet met de blik van een Alfist koopt, maar als gemiddeld suv-liefhebber, zal vooral constateren dat de ruimte op de achterbank niet overhoudt. Zolang de voorste en achterste inzittenden onder de 1,80 meter blijven, is het goed te doen. Daarboven wordt het krapjes. Voor de caravanfans kunnen we melden dat de Tonale een maximaal trekgewicht van 1500 kg heeft.



Wanneer komt de Alfa Romeo Tonale naar Nederland en wat is de prijs?

Om te beginnen komt de Alfa Tonale alleen als Edizione Speciale naar Nederland. Die heeft de instapmotor met 130 pk en 240 Nm, maar wel een bovengemiddeld luxe uitrusting. De dealer neemt graag al een getekende order in ontvangst, maar de auto’s worden pas in juni 2022 verwacht.

De Tonale 1.5T Hybrid 130 AT7 kost 46.080 euro. De complete uitrusting in aanmerking genomen, is dat een concurrerende prijs. Zo staat hij op 20-inch lichtmetalen wielen, en is slimme ledverlichting standaard. Het meubilair is bekleed met chic alcantara en achter het stuur vind je prachtige schakelflippers van echt aluminium. Centraal op het dashboard prijkt een 10,25-inch touchscreen met smartphone-integratie en navigatie. Je telefoon kun je draadloos opladen, de achterklep laat zich elektrisch openen en een achteruitrijcamera voorkomt paaltjesongelukjes. Verkeersbordherkenning en adaptieve cruisecontrol mogen eigenlijk niet ontbreken, en dat doen ze ook niet.

Naast de 130 pk sterke variant, wordt er ook een Tonale met 160 pk leverbaar. Prijzen zijn nog niet bekend. Naast de Edizione Speciale, komen later ook andere uitvoeringen en pakketten, waaronder de TI en de Veloce. Onze verwachting is dat de instapper met 130 pk rond de 41 mille gaat kosten. In 2023 volgt nog een plug-in hybride Tonale met 275 (!) pk. Een jaar later is de beurt aan een volledig elektrische versie.



Wat vind ikzelf van de Alfa Romeo Tonale (2022)?

Alfa Romeo Nederland hoopt vooral XC40-klanten bij Volvo weg te snoepen. Dat gun ik het merk van harte. Wat meer variatie in het autolandschap is nooit weg. En als zo’n fraaie Italiaan die variatie voor zijn rekening neemt, ben ik vóór. Bovendien is het maar de vraag of je op de Nederlandse A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn het vlees in de besturing zult missen. Laat staan op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Dan biedt de Tonale ongetwijfeld veel comfort en voldoende prestaties (van 0-100 in 9,6 s, top 196 km/h). Ik ben benieuwder naar het praktijkverbruik. Volgens Alfa Romeo is dat 6,2 l/100 km (1 : 16,1), maar in de Noord-Italiaanse bergen kwam ik daar bij lange na niet aan.



Als ik in de markt was voor een midi-suv, stond de Alfa Romeo Tonale zeker op mijn shortlist. Samen met de Mazda CX-30, de Volvo XC40 en de Peugeot 3008. Die positie dankt de Alfa vooral aan zijn vormgeving en zijn viercilinder motor.