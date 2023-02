Heel eerlijk? Toen we in de zomer van 2022 voor het eerst reden met de Alfa Romeo Tonale Hybrid, viel hij een beetje tegen. Vormt de Tonale PHEV met een stekker en een elektromotor wel een illuster trio?

Misschien hadden we wel té hoge verwachtingen, toen we in de zomer achter het stuur stapten van de Alfa Romeo Tonale. Drie jaar hadden we op de compacte suv gewacht en in die periode waren de verkopen van het ooit zo illustere merk tot een dieptepunt gedaald. In 2022 verkocht Alfa Romeo in Europa minder auto's dan Lancia met één model in Italië. De Tonale is de vertraagde redder van het merk en móét wel heel goed zijn.

Zijn entree was als prinses Diana in haar revenge dress: onweerstaanbaar. We vergaven hem zijn verlate entree direct toen we oog in oog met hem stonden. Ons favoriete detail waren (en zijn nog steeds) de drie afzonderlijke koplampen aan weerszijden van de grille. Maar toen we gingen rijden, sloeg ons goede humeur om. Collega Gert Wegman kwam terug met een rapport dat de ontwikkelaars van de Tonale niet aan hun oma zouden laten zien. Wat was de automaat traag, wat was-ie krap, wat gaf hij kuilen en putdeksels hard door en wat was de besturing vaag.



Peugeot heeft niets over de Tonale te vertellen

Het kan een valse start zijn geweest, die goedgemaakt kan worden door de plug-in hybride (PHEV) waarmee we nu gaan rijden. Onderhuids vinden we niet de plug-in hybridetechniek van concerngenoten Opel en Peugeot. De compacte suv werd nog ontwikkeld voordat het enorme fusieconcern Stellantis een feit werd en dus deelt de Tonale zijn techniek met de Jeep Compass. Dat betekent dat een 1,3-liter benzinemotor de voorwielen aandrijft, en een elektromotor de achterwielen. Net als de Jeep, heeft de Tonale standaard vierwielaandrijving en een zestraps automaat.

Wonderlijk is dat de specificaties niet precies gelijk zijn. De benzinemotor levert bij beide merken 180 pk, maar de elektromotor houdt het in de Jeep al voor gezien bij 60 pk. De Tonale ‘doet’ het dubbele, met 122 pk. In totaal is het vermogen van de Tonale PHEV 280 pk en blijft de Jeep Compass steken op 240 pk.







Alfa Romeo Tonale: Casanova met stekker

Bij het uiterlijk van de Tonale PHEV heeft Alfa Romeo geen fratsen uitgehaald. Linksachter zit een extra klep voor de laadpoort, en er is nog een subtiel detail waaraan je de hem herkent. In de achterste ruit van het achterportier heeft Alfa Romeo een geintje uitgehaald. Je ziet daar een afbeelding van de slang uit het logo van Alfa Romeo. Maar het mannetje dat hij oppeuzelt, is vervangen door een laadsymbool in de vorm van een bliksemschicht.



Binnenin vallen we opnieuw voor de klassieke ronde Alfa Romeo-kokers, met daarin wel een hypermodern digitaal display. Minimaal kritiekpuntje: de feitelijk overbodige schakelpeddels zijn zo groot dat ze in de weg zitten voor het bedienen van de richtingaanwijzer.



Typisch Alfa is de DNA-knop, waarbij de D staat voor Dynamic en N voor Natural. A staat in de PHEV voor Advanced efficiency. Dit is de stand die je moet hebben als je vooral elektrisch wilt rijden. Complimenten voor de motortechnici: de aandrijflijn is soepel. Als de benzinemotor het overneemt van de elektromotor, gaat dat vrijwel ongemerkt, en bij het gas geven, hoor je zowaar een bescheiden sportief brulletje. De motor klinkt hetzelfde als in de Jeep Compass, maar Alfa Romeo heeft bespaard op isolerend materiaal, waardoor je het geluid beter hoort. Zo houdt Alfa Romeo zowel de boekhouders als de liefhebbers tevreden.



Ook de Tonale PHEV is stevig

Officieel kan de Tonale 69 kilometer elektrisch rijden, waarmee het verbruik op 1,1 l/100 komt (1 op 90,9). In herfstig Turijn moesten we het doen met een niet-onaardige actieradius van 60 kilometer. Aan de snellader laad je de batterij van 15,5 kWh in 2,5 uur volledig op, thuis aan het stopcontact duurt het 5,5 uur.



Eenmaal onderweg, kom je al snel in aanraking met de minpunten uit de 'gewone' Tonale. Ook in de PHEV is het onderstel (erg) stevig afgestemd, zelfs als je kiest voor de Natural-stand van het DNA-programma. Vooral bij het overmeesteren van grote oneffenheden krijg je het behoorlijk voor je kiezen. De besturing is dan weer vederlicht en biedt in bochten niet de precisie die je van een Alfa Romeo verwacht.

In de Dynamic-stand revancheert het onderstel zich. Het laat je veel speelruimte voordat het ESP uit de waakstand schiet, en nog meer als je kiest om het volledig uit te schakelen. De motor doet vrolijk mee, met een snelle honderdsprint in 6,2 seconden. Daarbij wordt de benzinemotor ondersteund door de extra power van de elektromotor. Is de batterij leeg, dan moet de 140 pk sterke benzinemotor het alleen doen en krijgt hij meer moeite met het hoge wagengewicht van 1835 kilo.

Prijs Alfa Romeo Tonale PHEV: meer dan 50.000 euro



De Alfa Romeo Tonale PHEV is geen koopje. De rijk uitgeruste First Edition heb je voor 50.903 euro. De Ti kost 52.803 euro en topmodel Veloce al 55.303 euro.

Ter vergelijking: de Peugeot 3008 PHEV (225 pk) kost 45.830 euro en de ‘gewone’ Alfa Romeo Tonale hybride (zonder stekker) 43.403 euro. Het aantal motorvarianten is nog niet ten einde, want voor 2024 kondigde Alfa Romeo zijn eerste elektrische auto aan, op basis van een bestaand model. Dat kán niet anders dan de Tonale zijn. De Giulia en Stelvio lopen op hun laatste benen.



In 2025 komt het eerste model van Alfa Romeo op de markt dat uitsluitend met een elektromotor leverbaar is. Voor Alfa Romeo is het te hopen dat de Tonale tegen die tijd de verkoopcijfers een stuk rooskleuriger heeft gemaakt, anders kan het stekkeravontuur wel eens van korte duur zijn ...



Conclusie

Uiterlijk is de Alfa Romeo Tonale misschien wel de allermooiste compacte suv en kan geen Duitser, Fransman, Koreaan of Japanner aan zijn avances tippen. Maar als je alle minpuntjes optelt, kom je toch tot een aardige lijst. Een te gevoelloze besturing, een te stevig afgestemd onderstel, niet genoeg ruimte voor vier volwassenen, en goedkoop ogende materialen.



De aandrijfeenheid overtuigt wél. Als je dat in combinatie met het wonderschone uiterlijk voldoende vindt om een Tonale op je verlanglijstje te zetten, kunnen we ons dat best voorstellen.