Review: waarom deze peperdure Opel Grandland geen kans maakt tegen de Lynk & co 01

Met zijn vermogen van 300 pk en sportief afgestemde onderstel is de Opel Grandland GSe een heerlijke auto. Maar vergelijk hem met de populairste plug-in hybride suv van Nederland, en de snelle Opel lijkt kansloos.

Wat is opvallend aan de Opel Grandland GSe?

Ten opzichte van zijn voorganger, de Opel Grandland Hybrid4, is de aandrijflijn van de Opel Grandland GSe niet veranderd. Nog steeds heeft hij 300 pk, geleverd door een 1,6-liter turbobenzinemotor en twee elektromotoren. Daarvan drijft de achterste de achterwielen aan. Anders dan de Opel Astra GSe is de Grandland GSe dus een vierwielaandrijver.



Vanbuiten is de Opel Grandland GSe te herkennen aan een agressiever ogende neus, waarin het Opel-logo net zo zwart is als de rest van de Vizor-grille. Aan de achterkant toont hij een opvallende diffusor en een GSe-logo. Van opzij zijn het de 19-inch lichtmetalen wielen met het design van de Opel Manta GSe-concept die de aandacht trekken.

Wat is goed aan de Opel Grandland GSe?

Is de Opel Grandland echt beter dan de Grandland Hybrid4 die hij vervangt? Sowieso lijken de verschillende componenten in de aandrijflijn vloeiender met elkaar samen te werken dan voorheen. Volgens Opel is dat te danken aan de verdere fijnafstemming van de elektronica.



Voor de sprint van 0 naar 100 km/h heeft de snelste Grandland nog steeds 6,1 seconden nodig en de topsnelheid bleef gehandhaafd op 235 km/h. En dat bij een WLTP-verbruik van 1,2 l/100 km (1 op 83,3)!

Toch heeft Opel flink aan de krachtigste Grandland gesleuteld, om er voor te zorgen dat hij het sportieve GSe-logo eer aan doet. De besturing is een tandje strakker afgestemd en de vering en demping zijn eveneens aangepast. De schokdempers maken gebruik van Frequency Selective Damping, een door de Nederlandse schokdemperfabrikant Koni gepatenteerde techniek. Dit type dempers maakt gebruik van een extra zuiger, die ervoor zorgt dat de auto bij een rustige rijstijl heel comfortabel is. Bij stevig doorrijden worden juist zo weinig mogelijk carrosseriebewegingen toegelaten.

Voor een relatief bescheiden suv is de Opel Grandland GSe heel sportief te rijden. De prestaties in rechte lijn zijn fenomenaal en door het riante koppel van 520 Nm sprint je heel snel van bocht naar bocht. Eenmaal ín de bocht kun je behoorlijk hoge snelheden aanhouden en na het snijpunt kun je al rap weer flink op het gas. Het aangepaste onderstel en de vierwielaandrijving zorgen dat de 19-inch lichtmetalen voetjes aan de grond blijven, al laten hun rubberzolen af en toe wel een gilletje horen.

Wat kan beter aan de Opel Grandland GSe?

Ondanks alle aanpassingen, de vierwielaandrijving en het hogere aantal pk’s, voelt de Opel Grandland GSe in bochten minder lekker aan dan de Opel Astra GSe. Ook daarbij voelden we op het bergachtige testtraject het gewicht af en toe al flink doordrukken. Bij de 1800 kg wegende Grandland GSe merkten we bovendien dat het zwaartepunt hoger ligt dan bij de Astra.

Net als bij de Opel Astra GSe, voert in het interieur van de Grandland GSe alcantara de boventoon. Contrasterende strepen, gele stiknaden en GSe-logo’s geven het fijne sportmeubilair wat extra flair. Hoewel de Opel Grandland hoger op de modellenladder staat dan de Opel Astra, ziet hij er vanbinnen niet zo gelikt uit en de kunststoffen ogen minder hoogwaardig - waarschijnlijk een kwestie van leeftijd.

Als je de Opel Grandland GSe koopt om zijn stoere looks en zijn prestaties, zit je goed. Als een grote bagageruimte ook hoog op je prioriteitenlijstje staat, wordt het een ander verhaal. Van de 514 liter waarover je in Grandlands zonder stekker beschikt, blijft in de Opel Grandland GSe maar 390 liter over. Dat doet pijn.

Wanneer komt de Opel Grandland GSe naar Nederland en wat is de prijs?

Zie je zo’n snelle Opel Grandland GSe wel zitten? Het goede nieuws is dat hij al bij de dealer staat. Ook positief: de meerprijs ten opzichte van de Opel Astra GSe valt relatief mee. Voor 6500 euro meer, biedt de Opel Grandland GSe 75 pk en 160 Nm extra. Bovendien krijg je vierwielaandrijving en de nodige centimeters hoofd- en beenruimte erbij.

Het treurige is dat de Opel Astra GSe met 49.499 euro al heel stevig aan de prijs is. En zo vermeldt het prijskaartje van de Grandland GSe een bedrag van 55.999 euro. Dan maakt de meerprijs van 299 euro voor een 7,4 kW-boordlader ook niet zo veelmeer uit. Voor een halvering van de laadtijd van de aandrijfaccu (van 4 naar 2 uur) vinden we dat de moeite waard. Wie echt uit de band wil springen, kan voor 199 euro ook nog kiezen voor een zwarte motorkap.Daar kan de Manta van New Kids niet tegenop!



Wat vind ikzelf van de Opel Astra GSe ?

Voor een suv in het middensegment biedt de Opel Grandland GSe uitstekende prestaties en een sportief weggedrag. Toch haal je in Nederland waarschijnlijk moeiteloos een benzineverbruik van 1 op 30. Tegelijkertijd zul je het prestatie- en wegliggingspotentieel van deze dikke Opel zelden benutten. Mijn nuchtere Nederlandse ik kijkt daarom al snel naar wat er nog meer op de markt is.

Als ik dan de bestsellerlijst van januari erop nasla, hoef ik niet verder omlaag te scrollen dan plaats 4. Daar staat de Lynk & co 01, ook een suv met plug-in hybride aandrijflijn. Die is minder op sportiviteit afgestemd en heeft ‘slechts’ 261 pk en 425 Nm. Toch sprint hij nog altijd in 8 tellen naar de 100, bovendien is-ie 11.000 euro goedkoper.



Nu is 45.000 euro nog steeds een fors bedrag. Maar het goede nieuws is dat je de Lynk & co 01 ook voor een redelijk bedrag kunt private leasen: vanaf 550 per maand bij 15.000 km per jaar. Een blik op de specificaties leert dat er in de kofferbak van de Lynk & co 01 minstens 466 liter past, 76 meer dan in de Grandland GSe. Voor caravanliefhebbers is de keuze tussen dit tweetal al helemaal een no-brainer. De Opel verdraagt slechts 1250 kilo aan de haak, terwijl de Lynk & co 1800 kilo mag voortslepen. Kortom, de Opel vind ik leuker, maar tegen de Lynk & co lijkt-ie in Nederland vrij kansloos.