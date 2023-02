Opel Astra GSe review - waarom deze fijne Astra toch niet goed genoeg is

Volgens zijn makers is de Opel Astra GSe niet zomaar een sportieve variant van een bekend model. Nee, GSe moeten we zien als een nieuw submerk dat het exclusieve domein wordt de meest dynamische modellen van Opel. Dat willen we meemaken.

Wat is opvallend aan de Opel Astra GSe?

In een uitlaatgasgrijs verleden was de Opel Commodore GS/E (Grand Sport/Einspritzung) het sportieve topmodel uit Rüsselsheim. Onder de lange motorkap lag een 150 pk sterke zes-in-lijn met brandstofinjectie. In 1984 volgde de Opel Monza GSE, een grote coupé met 180 pk. Om de Monza nog spannender wilde maken, leverde Opel hem ook met een digitaal instrumentarium. Bij Opels nieuwe GSe-modellen is dat standaard, maar daar stopt de elektronica niet.



De plug-in hybride aandrijflijn kenden we al uit de reguliere stekker-Astra, voor de Astra Grand Sport electric heeft Opel hem met 45 pk opgekieteld tot 225 pk. Om de extra power goed op straat te brengen, kreeg de Astra GSe hardere veren. Die werken samen met geavanceerde dempers die harder werken naarmate het wegdek slechter wordt (Frequency Selective Damping). Ook werd de Astra 10 mm verlaagd. Een andere afstemming van de besturing zorgt voor een dynamischer stuurgevoel.

Uiteraard gaan die upgrades niet zonder uiterlijk vertoon. De speciale GSe-voorbumper van de Opel Astra heeft een grotere ondergrille, waardoor de neus nog dichter boven het asfalt lijkt te zweven. En profil zorgen het zwarte dak en de grotendeels zwarte 18-inch wielen voor het onderscheid.

Als alcantara leer was, dan had Opel voor het interieur van de Astra GSe een complete kudde pluizige koetjes moeten slachten, zo prominent is deze kunstvezel aanwezig. Jammer dat de kleur grijs de overhand heeft, al doen gele stiksels, accenten van nep-koolstofvezel en GSe-logo’s hun best de boel op te vrolijken.

Wat zijn de pluspunten van de Opel Astra GSe?

Na de start komt de Astra GSe geruisloos in beweging. Tenzij je de sportmodus inschakelt, want dan verwacht de verbrandingsmotor al snel dat zijn elektrobroertje hulp nodig heeft. In Hybrid-modus houdt de elektromotor het opvallend lang in zijn eentje vol, zonder dat je een fluwelen rechtervoetje hoeft te hebben. Opel belooft een uitstootvrije topsnelheid van 135 km/h, maar verwacht niet dat je daarmee in de buurt komt van de opgegeven elektrische actieradius (64 km) of het officiële verbruik (1,2 l/100 km, 1 op 83,3). Een gemiddelde van ruim 1 op 30 lijkt ons daarentegen heel goed mogelijk.



Als je de sportstand kiest én je loden schoenen aantrekt, laat de Opel Astra GSe zich gewillig naar voren schoppen. In 7,5 seconden schiet-ie naar de 100 km/h. Vlot, maar geen wereldschokkende lancering. De tussensprints voelen indrukwekkender aan, de topsnelheid van 235 km/h mag er ook zijn.



Toen we hoorden dat de auto stijvere veren had gekregen, vreesden we voor onze vullingen en deden we onze nieren aan de riem. Onnodig, want het onderstel weet strafheid, feedback en comfort tot een mooi geheel te smeden. Het speciaal voor de Astra GSe ontworpen stuur oogt aantrekkelijk en de besturing biedt ons op de slingerende bergwegen van Zuid-Spanje meer dan voldoende vertrouwen. Hellen doet de Opel Astra GSe in bescheiden mate. En als het echt hard gaat, houden de sportstoelen met uitschuifbare zitting je stevig vast.

Wat zijn de minpunten van de Opel Astra GSe?

Bij een sportieve auto als de Opel Astra GSe verwachten we dat je de automatische transmissie ook handmatig kunt bedienen. De kleine schakelflippertjes zien er veelbelovend uit, toch word je als bestuurder regelmatig overruled door de elektronica – ook als je de sportmodus kiest. Zeker op een lekker bergweggetje voelt dat als ongewenste bemoeizucht.

Hoe goed het onderstel van de auto ook is, het kan het forse gewicht (ca. 1600 kg) niet verbloemen. Echt lichtvoetig wordt de auto daardoor nooit. Geen ramp, maar voor een ‘nieuw dynamisch submerk’ is het wel een tikkie jammer.

Een ergernisje in de rubriek klein leed, betreft de bovenste afwerkrand van de brede tunnelconsole. Tijdens heftig bochtenwerk zit dat ding – afhankelijk van je zitpositie - regelmatig pijnlijk in je rechterbeen te prikken.

Wanneer komt de Opel Astra GSe naar Nederland en wat is de prijs?

De hatchbackvariant van de Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid GSe staat zeer binnenkort bij de dealer. Zolang de verkoper je nog niet heeft vertelt wat de auto moet kosten, houd je als Opel-liefhebber een grote grijns op je gezicht. Je denkt terug aan de GSi's en OPC's van vroeger, want de Opel Astra GSe ziet er gaaf uit en heeft een riante uitrusting. Dat mag ook wel voor een vanafprijs van ... 49.499 euro. En dan durft Opel voor een 7,4 kW-boordlader ook nog een meerprijs van 299 euro te vragen. Flauw, want vanwege de halvering van de laadtijd (van ca. 4 naar 2 uur) wil iedereen dat ding hebben.



Om te beginnen is de Opel Astra GSe alleen leverbaar als vijfdeurs hatchback. De stationwagonvariant Sports Tourer komt over enkele maanden naar Nederland. De prijs is officieel nog niet bekend, maar wij rekenen op ongeveer 51.000 euro.

Wat vind ikzelf van de Opel Astra GSe ?

De Opel Astra GSe weet zuinigheid en goede prestaties op een vermakelijke manier met elkaar te combineren. Maar daarin is hij allesbehalve uniek. Zijn Franse neef, de Peugeot 308 HYbrid en de Volkswagen Golf GTE (245 pk) doen een vergelijkbaar kunstje en zijn nog goedkoper ook. De sportieve optische accenten voegen nog wel een dimensie toe aan het GSe-logo. Toch vind ik het nogal overdreven om te spreken van 'een nieuw submerk voor de meest dynamische modellen’. Daarvoor zijn de prestaties van de Opel Astra GSe niet indrukwekkend genoeg. Of dat bij de 300 pk sterke Opel Grandland GSe wel zo is, lees je hier binnenkort.



De uitstekende rijeigenschappen zijn fijn, alleen kun je daar op Nederlandse wegen maar zelden echt van genieten. Voor 4750 tot 9000 mille minder vinden we de 180 pk sterke Astra 1.6 Turbo Hybrid een slimmere investering. Of … om maar eens een knuppel in het hoenderhok te gooien: wat dacht je van een Tesla Model 3 met 325 pk? Die kost tegenwoordig 44.990 euro en dan krijg je nog 2950 euro subsidie ook …