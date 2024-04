TEST - Opel Astra Sports Tourer Electric: elektrische stationwagon voor gewone mensen

Tests

Volledig elektrische stationwagons moet je zoeken met een lantaarntje. Tijdens onze zoektocht staren wij in de IntelliLux Pixel LED-koplampen van de Opel Astra Sports Tourer Electric.

Bij de transformatie van hatchback naar stationwagon, groeide de wielbasis van de Astra met 5,7 cm en werd de hele auto 27 cm langer. Met als gevolg dat de beenruimte op de achterbank een klein beetje toenam en de bagageruimte werd opgerekt van 352 tot 516 liter. Met alles plat kun je 1553 liter aan bagage vervoeren.

Dat is 21 liter minder dan in zijn technische broertje, de elektrische Peugeot 308 SW. De veel grotere en duurdere Nio ET5 Touring heeft juist een iets kleiner laadruim (450 tot 1300 liter).

Handige kofferbak, goede stoelen

De kofferbak is slim ontworpen, met een bijna vlakke laadvloer, rechte wanden en handigheidjes zoals bagagenetten en -haken. De in tweeën neerklapbare achterbank van de hatchback is verruild voor een exemplaar dat uit drie delen bestaat. Met hendels links en rechts in de bagageruimte ontgrendel je de rugleuning.



Het uitzicht vanaf de sportieve bestuurdersstoel met AGR-goedkeuring (standaard op de GS-uitvoering) is vertrouwd. Fysieke drukknoppen vergemakkelijken de bediening, maar net als in de 5-deurs Astra moet je even wennen aan het ietwat complexe infotainmentsysteem. En ook nu komt de navigatiesoftware van de optielijst.

Opel Astra Sports Tourer Electric: specificaties

De elektrische aandrijflijn van Stellantis wordt in zoveel modellen toegepast, dat zijn specificaties - 156 pk, 270 Nm en 54 kWh - in ons hoofd staan opgeslagen in het bakje met iconische getallen. Daar liggen ook 3,14 (π) en 2,20371 (euro omgerekend in guldens).

Met deze elektromotor sprint de stationwagon in 9,3 tellen naar de honderd en gaat bij 170 km/h de begrenzer erop. Daar kun je je prima mee redden op de Nederlandse snelweg. Opel vermeldt een actieradius van 413 kilometer, wat gezien de niet al te grote batterij nogal optimistisch is. Van de 54 kWh is namelijk maar 51 kWh bruikbaar.



Bij onze eerste kennismaking lezen we een keurig stroomverbruik van 16 kWh/100 km af, wat gelijk staat aan een actieradius van 318 kilometer. Je moet dus wel heel zuinig rijden om honderd extra kilometers uit het accupakket te wringen.

Snelladen gaat met maximaal 100 kW, waardoor de batterij na een halfuur weer op 80 procent staat. Thuis of in de wijk opladen kan met 11 kW, dus ook na een korte nacht van 5 uur en 15 minuten is de auto weer klaar voor een nieuwe dag.

Zo rijdt deze elektrische stationwagon

Op bochtige wegen vallen twee dingen op: de rijstabiliteit is hoog en de besturing biedt voldoende gevoel. De Astra Sports Tourer Electric weegt 1685 kilo en dat maakt het voor EV-begrippen een lichte auto. De hybrideversies van de Astra wegen bijna net zoveel. Hij rolt stil en soepel door de stad, maar met dwarsrichels zoals tramsporen en venijnige verkeersdrempels weet hij niet goed raad. Nieuwe EV-rijders kunnen de beginnerscursus Leren Regenereren overslaan, want er zijn maar twee standen om uit te kiezen.



Warmtepomp bij de prijs inbegrepen

De elektrische Sports Tourer is 1500 euro duurder dan de hatchback en kost minimaal 41.499 euro. Opel heeft niet beknibbeld op de standaarduitrusting en dus krijg je 18-inch lichtmetaal, twee 10-inch beeldschermen met draadloze telefoonkoppeling, gewone cruisecontrol en een energiezuinige verwarming in de vorm van een warmtepomp.

De sportieve GS-uitvoering kost 3000 euro meer en valt nog binnen de grens van de EV-subsidie. Deze versie ziet er stoerder uit en voor ons springen drie opties eruit: de verwarmbare bestuurdersstoel met AGR-stempel, de adaptieve cruisecontrol en de 360-graden­camera.

Astra’s met een benzinemotor kun je ook configureren als nog luxere Ultimate-uitvoering, maar zo werkt het niet bij de Electric. Je kunt wel zijn belangrijkste toevoegingen (navigatiesysteem, draadloze telefoonlader en IntelliLux Pixel LED-koplampen) los bijbestellen van de optielijst. Maar niet alles kost extra: de rode metaallak die je ziet is de standaardkleur.



Conclusie

Als je een elektrische stationwagon zoekt, begin je zoektocht dan bij de Opel-dealer. De Astra Sports Tourer Electric heeft een praktische kofferbak, goede rijeigenschappen en een relatief vriendelijk prijskaartje. Dat hij op EV-gebied niet bepaald vooruitstrevend is, draagt bij aan zijn laagdrempeligheid.