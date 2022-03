Voordelen en nadelen van tweedehands leaseauto's - van Tesla tot Volkswagen

Tussen 2008 en 2017 gingen de bij­tellingsregels voor auto’s van de zaak regelmatig op de schop. Die gewijzigde regels zag je steevast terug in de verkoop­cijfers. Zo beleefden auto’s als de Mitsubishi ­Outlander PHEV en Toyota Prius even enorme pieken, om diep weg te zinken zodra ze bij de Belastingdienst uit de gratie raakten. Hetzelfde effect zagen we bij allerlei zuinige ­diesels, waaronder de Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion.

Vereenvoudiging bijtellingsregels

In 2017 kwam er een eind aan het oerwoud aan bijtellingspercentages. Het standaard­tarief bedroeg 22 procent en alleen lease­rijders met een volledig elektrische auto hoefden maar 4 procent bij te tellen. Alleen was het aanbod aan EV’s vijf jaar terug nog beperkt. Met de BMW i3 en de Nissan Leaf had je het wel zo'n beetje gehad. Eén van de weinige EV's die in 2017 wel een stevige opmars inzette, was de Tesla Model S. De Amerikaan was de ­eerste en enige elektrische auto die een ­fatsoenlijke actieradius bood. Om twijfelaars met range anxiety over de streep te trekken, legde Tesla een netwerk van zijn eigen Super­chargers aan – met resultaat.



Voors en tegens ex-leaseauto's

Is het slim om een ex-leaseauto te kopen? Ja, mits de leaserijder de auto als een goed huisvader verzorgd heeft en het onderhoud up-to-date is. Auto’s met geschonden velg­randen, een overvloed aan parkeerdeukjes en een bevlekt interieur zouden we laten staan. Check, zeker bij ex-leasers met een beperkte garantie, of de laatste onderhoudsbeurt niet is overgeslagen. Bij auto’s aan het eind van het leasecontract wordt daar vaak op bezuinigd.

Leaseauto's gekozen met het hart én de portemonnee

De aanpassing van de fiscale regels voor 2017, betekende een streep door de rekening van de bijtellings­gunstige ‘eendagsvliegen’. Daarom was de verwachting dat veel leaserijders hun auto weer met het hart ­gingen kiezen. Aan de andere kant gaven veel ­mensen aan dat hun volgende leaseauto een goedkoper model zouden worden. Inderdaad bleken ook zakelijke rijders ineens te porren voor de Volkswagen Up en Toyota Aygo. Het B-segment rukte eveneens op. Daarnaast komen we op Marktplaats.nl veel typische leasebakken tegen als de ­Mercedes C-klasse, de Volkswagen Tiguan en de Renault Mégane. Wat is jouw favoriet?

Tesla Model S 75D - 2017 - 176.520 km - € 44.650

Elk voordeel heeft zijn nadeel. De voordelen van deze vierwielaangedreven Tesla Model S zijn dat hij wegenbelastingvrij is en dat hij een actieradius van dik 400 kilometer heeft. Dat de meeste kinderziekten eruit zijn en dat de vraagprijs meevalt, is ook meegenomen. Nadeel is dat gratis super­chargen er voor jou niet meer bij is. En mocht je de auto zakelijk ­willen ­rijden: de bijtelling van 4 procent is na vijf jaar helaas niet meer van toepassing. Nu gelden dezelfde tarieven als voor nieuwe EV’s en dat loopt bij zo’n dure jongen in de papieren. Met de prestaties, de ruimte en de luxe is juist niks mis. Let wel op de staat van de banden, check of het scherm goed werkt en of alle portierhendels nog uit- en inklappen. Onderdelen zijn niet altijd direct leverbaar en duur. De ver­zekeringspremie rukt ook een rib uit je lijf. Op het accupakket zit nog drie jaar of 63.000 kilometer garantie, maar voor de rest moet je de verkoper op zijn blauwe ogen vertrouwen. Nieuw kostte deze Tesla Model S ruim 118.000 euro.



Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo - 2017 - € 13.690

Mooi en aardig, zo’n dikke Tesla, maar voor hetzelfde geld koop je ook drie Opels Astra Sports Tourer. Maar die heb je niet nodig en zo houd je 30.000 euro in je zak. Daarvan kun je heel veel benzine tanken en ook járen wegenbelasting betalen. En dat terwijl deze generatie Astra niet bekendstond als lichtgewicht. Daarom is de 1.0 Turbo-variant geen aanrader. Ook deze knalrode Astra met de 150 pk sterke 1.4 gaat niet als de brandweer. Dat is de schuld van de niet-optimale afstemming van motor en bak. De uitrusting heet ‘Edition’, maar wanneer we binnenin kijken, vragen we ons af of dat geen ‘Savings Edition’ moet zijn. Ondanks het multimediascherm, ziet vooral de middenconsole er karig uit. Dat komt doordat de auto geen klimaatregeling heeft, maar een handbediende airco. Verder mis je eigenlijk niets. Cruisecontrol, navigatie en een panoramadak zijn allemaal aanwezig. ­Verder is een Astra lekker ruim en betrouwbaar. Prima kar. In 2017 vroeg de dealer voor deze Opel Astra Sports Tourer bijna 28.000 euro.

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT - 2017 - € 23.950

Volgens een aantal groeperingen kan koning Willem Alexander zich op zon- en feestdagen niet meer vertonen in onze nationale Gouden Koets. Daar zit wel iets in, want er staat een afbeelding op die slavernij zou goedpraten. Welnu, Majesteit, misschien is deze goudkleurige Volkswagen Tiguan een goed alternatief. Om te beginnen is-ie ruim, zelfs voor iemand van uw formaat. U en de koningin zitten lekker hoog op de met alcantara beklede achterbank en ieder heeft zijn eigen ventilatierooster. Wellicht nog belangrijker: de grote zijruiten hebben beslist wuifpotentieel. Verkoop de oude Gouden Koets aan een rijke Arabier en u houdt na ­aanschaf van deze ex-leaseauto nog tonnen over. Daar kunt u weer iets anders leuks mee doen, een jachtpartijtje organiseren, bijvoorbeeld. Ook mensen zonder blauw bloed kunnen we de Tiguan aanraden. Zeker met de soepele, maar tevens zuinige 1,4-liter TSI-motor met cilinderuitschakeling. Vijf jaar terug kostte deze Volkswagen Tiguan ruim 35 mille.

Renault Mégane 1.2 TCe Estate - 2017 - € 15.750

Na de topjaren (2012 en 2013) van de bijtellingsgunstige Renault Mégane 1.5 dCi Estate, leek de rol van Renaults compacte middenklasser uitgespeeld op de Nederlandse markt. In 2017 zorgde de nieuwe Renault Mégane echter voor een bescheiden ­comeback. Dat zien we momenteel terug op Marktplaats.nl. We kunnen kiezen uit ongeveer 250 auto’s, waarvan dik 65 procent een benzinemotor heeft. Deze Bleu Cosmos gespoten Série Signature Exclusive is afgeladen met luxe en kost de helft van de nieuwprijs. Leren bekleding? Check! Elektrisch verwarm- en verstelbare stoelen? Present! En zo kunnen we wel even doorgaan, tot een ingebouwd navigatiesysteem en een achteruitrijcamera aan toe. Aan ruimte is evenmin gebrek, al is een Opel Astra of Skoda Octavia nog rianter. De 132 pk sterke motor heeft vier cilinders, maar is geen prestatie­wonder. Voor de aangegeven prijs kun je fluiten naar garantie, dus check vóór aankoop de onderhoudshistorie. De nieuwprijs van deze Renault Mégane bedroeg vijf jaar geleden ongeveer 33.000 euro.

Mercedes C 180 CDI - 2017 - € 19.400

In 2015 deed Mercedes goede zaken met de C 350e, een krachtige stekker­hybride. Helaas schoot de bijtelling voor semi-elektrische auto’s een jaar later omhoog en doken de verkoop­cijfers van de C-klasse omlaag. Toch vinden we op Marktplaats.nl nog 250 stuks van de Mercedes C-klasse die in 2017 op kenteken gingen. Daarvan is deze C 180 CDI de goedkoopste. Voor 20 mille krijg je een zeer comfortabele Mercedes mét garantie, voorzien van leren bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en navigatie. Minpunten zijn er ook. Zo presteert de van Renault afkomstige diesel maar matig. Behalve bloedstollende sprintcapaciteiten, mist de auto ook een automaat. Die hoort immers een beetje bij een Mercedes. Dat de krasgevoelige interieurpanelen er nog zo netjes ­uitzien, zegt wel iets over de vorige eigenaar. Of zou hij die 20.000 km per jaar puur hebben besteed aan zondagse ritjes om de kerk? Hoe dan ook: veelrijders slaat uw slag!