Ben je er nog niet klaar voor om elektrisch te gaan rijden, maar wil je er wel aan ruiken? Dan is de plug-in hybride een mooie tussenoplossing. We helpen je op weg met algemene tips en schotelen je 5 mooie tweedehands stekkerhybrides voor.

Ongeveer twaalf jaar geleden zette de Mitsubishi Outlander PHEV de plug-­in hybride in Nederland op de kaart. Vanwege de lage CO2-uitstoot van – in theorie – 44 g/km, was de ­Outlander voor zakelijke rijders ­bijtellingsvrij. En omdat de autoliefde bij veel Nederlanders nu eenmaal door de ­portemonnee gaat, werd het een kaskraker. Goed voor het imago van de ­stekkerhybride, zou je denken ...

Keerzijde Mitsubishi Outlander PHEV



Maar de commerciële voorspoed had ook een keerzijde. In de media werd het verbruik van de bestseller kritisch tegen het licht gehouden. Ook onder de vele leaserijders werd flink gemord. Want in de praktijk bleek de accu van de Outlander PHEV een veel kleinere actieradius te bieden dan beloofd.



Voor voordeeltjes hoef je niet per se tweedehands te kopen ...



De 2,0-liter benzinemotor moest het dus vaak in z’n eentje rooien. Dat deed-ie prima, maar hij vroeg er wel een ­stevige slok benzine voor terug. Het resultaat was dat het werkelijke verbruik heel ver bij de opgegeven 1 op 52,6 vandaan bleef. Daarnaast waren er veel leaserijders die het stekkeren te veel gedoe vonden en de laadkabel nooit uit het cellofaan haalden ...

Stekkerhybride: concept met potentie



De tot ‘Metsubsidie Foutlander’ omgedoopte Japanner liet dus zien hoe het niet moest. Gelijktijdig gaf-ie aan dat het concept wel potentie had. Neem een beter gestroomlijnde carrosserie, een groter accupakket en een zuiniger benzinemotor en je kunt echt veel besparen op CO2-uitstoot. Dat vonden autofabrikanten interessant. Zo konden plug-in hybrides immers helpen om hun gemiddelde uitstoot omlaag te krijgen en EU-boetes helpen voorkomen.

Er kwamen dan ook steeds meer oplaadbare hybrides, waarvan vooral de Audi A3 E-tron, Volvo V60 PHEV, Volkswagen Passat GTE en Golf GTE het in Nederland goed deden.



Vanaf 2014 werd de fiscale begunstiging van stekkerhybrides stapsgewijs afgebouwd en in 2017 was de bijtelling gelijkgetrokken met gewone benzine- en dieselauto’s. Als gevolg daarvan stortten de Nederlandse ­verkoopcijfers in, en al snel namen volledig elektrische auto’s de leasemarkt over.

Aandachtspunten plug-in hybrides



Inmiddels zijn iets oudere plug-ins redelijk betaalbaar en dus interessant voor particuliere automobilisten. Onze ervaring is dat je vrij gemakkelijk een gemiddeld benzine­verbruik van 1 op 30 haalt. Voorwaarde is dat de meeste ­ritten niet langer zijn dan zo’n 50 kilometer en dat je trouw stekkert.

Bedenk ook dat de techniek complex is; kies uit de ruim 10.000 plug-ins op Marktplaats.nl daarom altijd eentje met een goede garantie. Daarnaast kan een accucheck voor aankoop extra zekerheid bieden.



Wegenbelasting plug-in hybrides



Ten slotte willen we je meegeven dat de korting op de wegenbelasting (50%) voor stekkerhybrides per 1 januari 2025 is komen te vervallen. Jammer, want vanwege het extra gewicht van de elektromotor en de batterij zijn plug-in hybrides nu duurder in de wegenbelasting dan 'gewone' benzineauto’s.

Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine - 2021 - 56.777 km - € 21.990

Als jij zo’n zuinige plug-in hybride interessant vindt, maar ook een beetje spannend, dan is wat extra zekerheid fijn. Af fabriek krijgt elke Kia zeven jaar garantie mee, tot maximaal 150.000 kilometer. Van beide limieten is deze tweedehands Kia XCeed nog ver verwijderd en daar wordt de beginnende ­stekkeraar vrolijk van. Net als van de goudgele carrosseriekleur, oftewel Quantum Yellow, zoals Kia het zelf noemt.

De DynamicLine was voor de PHEV de basisuitvoering, maar dat wil niet zeggen dat de luxe zich beperkt tot een rechter buiten­spiegel en een wisser op de achterruit. Naast alle moderne vanzelfsprekend­heden, zijn een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera, automa­tische klimaatregeling en rijstrookassistentie aan­wezig. De Kia XCeed is meer een crossover dan een SUV. Dat betekent dat-ie wat strakker rijdt, maar iets minder ruim is dan veel concurrenten. De prestaties zijn oké, maar verwacht geen opspattende klinkers wanneer je gas geeft.

+ Riante garantie, lekker kleurtje

- Geen topprestaties, klein elektrisch bereik

Lynk & Co 01 - 2023 - 89.621 km - € 22.945

Wil je eigenlijk een tweedehands Volvo XC40 Plug-in Hybrid, maar vind je die je iets te duur? Ga dan op jacht naar een gebruikte Lynk & Co 01. Deze Chinees is technisch identiek aan de sterkste hybride-­variant van de Zweedse bestseller, maar al snel 3000 tot 5000 euro goed­koper. Je moet alleen geen hekel hebben aan zwart en blauw, want dat zijn de twee enige kleuren waarin de Lynk & Co 01 tot voor kort werd geleverd.

Op Marktplaats.nl worden ruim 1000 stuks van deze vermomde XC40 aangeboden. Dat zijn er best een boel voor een model van zo’n jong, onbekend merk. Dat er zoveel Lynks & Co nieuw zijn verkocht, heeft alles te maken met het unieke concept waarmee de auto op de markt kwam: een goedkoop, flexibel abonnement. Alleen kozen veel mensen voor een korte looptijd, waarna de auto’s op grote schaal ­werden ‘gedumpt’. Doe er je voordeel mee, want de 01 is een fijne, vlotte en complete SUV, al is-ie wel aan de zware kant.

+ Veel power voor het geld, luxe uitrusting

- In maar twee kleuren te koop, duur in de wegenbelasting



Skoda Superb Combi 1.4 TSI PHEV - 2021 - 152.704 km - € 21.450

‘Grote auto’s met een benzinemotor zijn duur in aanschaf en zuipen als ketters.’ Gelukkig zijn er tegenwoordig auto’s die deze vooroordelen naar het rijk der ouderwetse fabelen verwijzen. Deze tweedehands Skoda Superb Combi PHEV, bijvoorbeeld. Op het gebied van ruimte is de Tsjech nauwelijks te verslaan. Op de achterbank kun je moeiteloos drie basketballers of rugbyers onderbrengen en die kunnen in de koffer­bak 660 liter aan sporttassen kwijt.



In het vijfde kwart of de derde helft tikken de spelers waarschijnlijk meer liters bier weg dan de Superb er aan benzine doorheen jaagt. Tenminste, als de uitwedstrijd niet al te ver weg is. In de praktijk blijft er van de opgegeven elektrische actieradius (55 km) namelijk zo’n 40 kilometer over – voldoende voor een groot deel van de dagelijkse ritten. Toch zul je met jaloezie kijken naar het elektrische bereik van de nieuwe stekker-Superb: 133 kilometer! Maar goed, dit tweedehands exemplaar kost ook maar de helft.

+ Comfortabele,vlotte ruimtereus

- Je kijkt jaloers naar het elektrisch bereik van de nieuwe



Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE - 2018 - 92.500 km - € 22.190

Er zijn genoeg gebruikte Volkswagens Golf GTE te vinden die goedkoper zijn dan dit witte exemplaar, maar die hebben steevast (veel) meer dan 200.000 kilometer achter de kiezen. Dat de plug-in hybride Golf tot zulke kilometrages in staat is, bevestigt de reputatie van deze generatie. Na de Golf 2 is de Golf 7 misschien wel de beste en meest betrouwbare Golf ooit.

Toch gaan we liever voor een iets maagdelijker exemplaar, zoals deze witte. Dat betekent helaas dat we stevig in de buidel moeten tasten, zeker als we ’m vergelijken met de Skoda Superb hierboven. Daar staat tegenover dat de Golf een erg fijne, compacte auto is, die als GTE bovendien beschikt over een mooi, compleet uitgevoerd interieur, inclusief vrolijke ruitjesbekleding. Als je een beetje je best doet, kun je met de Golf GTE een VW Up-achtig verbruik realiseren, terwijl je bijna net zo snel onderweg bent als in een Golf GTI. Zij het met een 108 liter kleinere kofferbak.

+ Up-achtig verbruik en Golf GTI-achtige prestaties

- Stevige prijs, beperkte bagageruimte

Renault Mégane 1.6 E-Tech PHEV Intens - 2021 - 70.974 km - € 19.950

De vorige Renault Mégane werd in Nederland alleen als Estate met de plug-in hybride-aandrijflijn geleverd. Deze tweedehands Renault Mégane PHEV is echter een hatchback en dus een importauto. Hij staat bij een offi­ciële dealer en je krijgt er een jaar Bovag-garantie bij. De lage kilometerstand is dan ook aantoonbaar en dat maakt deze Franse hatchback tot een mooi en betaalbaar alternatief voor de Golf GTE. Hij is in theorie zuiniger dan zijn Duitse concurrent en heeft een iets grotere kofferbak. Wel biedt-ie minder flitsende prestaties.

Als je de stekker-Mégane naar zijn karakter rijdt, word je beloond met een ontspannen, geruisloze rit, met vloeiende overgangen tussen de drie (!) motoren. Als je ook gedisciplineerd stekkert, haal je moeiteloos een verbruik van 1 op 30. Scheur je weg alsof je Max Verstappen heet en neem je elke bocht alsof het ‘de Tarzan’ is, dan krijg je te maken met bonkige schakel­momenten en plotselinge krachtsexplosies. Niet fijn en nergens voor nodig.

+ Betaalbaarder en ­zuiniger dan Golf GTE



- Aandrijflijn houdt niet van scheurneuzen

Zit jouw favoriete stekkerhybride hier niet tussen? In Auto Review 2/2025 doen we nog 5 suggesties.