Aankooptips tweedehands Volkswagen Passat B8 (2014-2023): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

De tijd dat de Volkswagen Passat een bestseller was, ligt achter ons. Toch komt Volkswagen voor 2024 nog één keer met een nieuwe generatie. Hierdoor is de voorlaatste Passat (B8) nu relatief betaalbaar in aanschaf. Maar hoe zit het met de kosten op langere termijn?

De Volkswagen Passat B8 (2014-2023) leek nog sterk op zijn voorganger, toch was het de eerste volledig nieuwe Passat sinds 2005. Hij stond op een nieuw platform, met een 8 centimeter langere wielbasis. Hierdoor nam de toch al niet-geringe binnenruimte verder toe.



Een interessante uitbreiding van het gamma was de GTE-versie, voorzien van een plug-in hybride-aandrijflijn. Ook de zuinige Volkswagen Passat 1.4 TSI met cilinderuitschakeling kan een goede keus zijn voor wie nu een tweedehands stationwagon zoekt die gul is met ruimte, maar gierig omspringt met benzine.



Met onze nieuwsbrief mis je niks over de splinternieuwe Volkswagen Passat die binnenkort op markt komt



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Passat GTE zorgt voor verkoopboost



Dankzij het nieuwe model én de komst van de GTE-versie met lage bijtelling, schoot de Passat in 2015 met bijna 11.000 koopcontracten op zak naar de zesde plaats in de Nederlandse verkoopstatistieken. Een jaar eerder kwam de B7-­generatie niet verder dan circa 1500 stuks en plek 68 …

Tijdens zijn tweede verkoopjaar deelde de Passat in de algehele malaise van de automarkt en zag het verkoopcijfer dalen tot zo’n 8000 exemplaren. Maar dat was nog altijd goed voor een tiende plek.



In 2017 liep de lage bijtelling voor stekkerhybrides ten einde en dat zorgde ervoor dat het verkoopcijfer kelderde tot ongeveer 3200 stuks. Die daling ging gestaag voort en in 2021 kozen voor het eerst sinds tijden minder dan 1000 Nederlanders voor een nieuwe Passat. in 2022 waren hier nog geen 700 van over en in 2023 stopt de teller waarschijnlijk bij een vergelijkbaar aantal. Maar dankzij de eerste twee succesvolle jaren biedt Marktplaats.nl voldoende keus in jonge Volkswagens Passat.

Vooral Passats Variant te koop



De Volkswagen Passat B8 was zoals gebruikelijk te koop als sedan - Limousine in Volkswagen-jargon - en als Variant - stationwagon in gewonemensentaal. Die laatste is in Nederland verreweg het populairst. Dat zie je ook op Marktplaats.nl, waar 84 procent van de Passats B8 de vijfdeurs carrosserie heeft. Het is ook niet voor niets dat Volkswagen de nieuwe generatie Passat (B9) nog uitsluitend als stationwagon op de markt brengt.

Welke uitvoering van de Passat B8 moet ik kiezen?

Motorisch varieerde het aanbod van een 1.4 TSI met 125 pk tot een vierwielaangedreven 2.0 TSI met 280 pk. Op dieselgebied begon het gamma met de 1.6 TDI (120 pk) en stond de dubbel zo krachtige 2.0 BiTDI aan de top van de voedselketen.



De semi-elektrische Passat GTE met 218 pk was bijzonder po­­pulair onder leaserijders. Toch werd de ­middenklasser nog iets meer verkocht met alléén een benzinemotor.



Aandrijflijnen Volkswagen Passat B8

1.4 TSI*

2014-2018 • 4-cil. turbobenzine • 1395 cm3 • 125 pk

1.4 TSI ACT* (aut. cilinderuitschakeling)

2014-2018 • 4-cil. turbobenzine • 1395 cm3 • 150 pk

1.4 TSI PHEV GTE**

2015-2023 • 4-cil. turbobenzine • 1395 cm3 + elektromotor • 218 pk

1.5 TSI*

2018-2023 • 4-cil. turbobenzine • 1498 cm3 • 150 pk

1.8 TSI**

2015-2016 • 4-cil. turbobenzine • 1798 cm3 • 180 pk

2.0 TSI**

2019-2021 • 4-cil. turbobenzine • 1984 cm3 • 190 pk

2.0 TSI 4Motion**

2015-2020 • 4-cil. turbobenzine • 1984 cm3 • 272-280 pk • 4WD

1.6 TDI*

2014-2020 • 4-cil. turbodiesel • 1598 cm3 • 120 pk

2.0 TDI*

2014-2023 • 4-cil. turbodiesel • 1968 cm3 • 150 pk

2.0 TDI*

2014-2021 • 4-cil. turbodiesel • 1968 cm3 • 190-200 pk

2.0 TDI 4Motion**

2014-2017 • 4-cil. biturbodiesel • 1968 cm3 • 240 pk • 4WD

* Leverbaar met DSG; ** Standaard met DSG

In de lijst met uitrustingsvarianten komen we de vertrouwde benamingen Trendline, Comfortline en Highline tegen. Speciaal voor de leasemarkt zette Volkswagen de Business-­versies in de lijst, de R Line richtte zich op de fans van sportieve looks.

Daarnaast was er een veelheid aan losse accessoires leverbaar. Alle basics zijn vanaf de Comfortline wel aan boord, maar luxezaken als ­elektrisch verstelbare stoelen, alcantara bekleding, stuurverwarming en dergelijke tref je alleen aan in de duurdere uitvoeringen.

Facelift Passat B8 in 2029



In 2019 kreeg de Passat B8 een facelift, waarbij de bumpers en de lichtunits voor en achter werden aangepast. Op de achterklep stond de modelnaam voortaan breed uitgeschreven. Binnenin moest het fraaie tijdklokje in het midden van het dashboard plaatsmaken voor een Passat-logo.



Ons verdriet daarover werd maar ten dele gecompenseerd door de komst van een verbeterd digitaal dashboard, een gewijzigd aanraakscherm en een draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone. Voorts werd de Passat leverbaar met slimme ledkoplampen en Travel Assist, dat semi-autonoom rijden mogelijk maakt.

Zwakke punten en betrouwbaarheid Volkswagen Passat (2014-2023)



De meeste klachten over de Passat B8 hebben betrekking op weigerachtige infotainment- en navigatiesystemen en defecte achteruitrijcamera’s. Inmiddels zijn veel van deze storingen opgelost met software-updates.



Een andere ergernis betreft de bagageruimteafdekking bij exemplaren met een elektrisch bediende achterklep. Wanneer je die opent, zou de afdekking naar voren moeten schuiven, maar heel vaak heeft-ie daar geen zin in. Volgens de ANWB komen deze kinderziekten nauwelijks meer voor bij Passats van na 2019. Check ­desondanks ook bij jongere auto’s of alle elektrische hulpjes werken, want reparatie of vervanging is kostbaar.

Geen problemen distributieketting Passat B8



Een groot voordeel van de Passat B8 ten opzichte van zijn voorganger, is dat de problemen met de distributieketting vrijwel tot het verleden behoren. De 1.4 TSI in de B8 (motorcode N11) heeft simpelweg geen ketting meer, maar een distributieriem.

Ook de 1.5 TSI is kettingvrij. Bij de 1.8 TSI en 2.0 TSI wordt nog wel een distributieketting gebruikt. Daarvan zijn na 2014 geen structurele problemen meer bekend, zolang de olie maar volgens voorschrift wordt ververst en de auto niet alleen korte stukjes rijdt.



Klachten DSG Volkswagen Passat



Ook de DSG-transmissie is na 2014 geen potentieel hoofdpijndossier meer. Al zien we in combinatie met de hybride-aandrijflijn van de Passat GTE weleens klachten ontstaan. Bijvoorbeeld over een te harde schok bij het inschakelen van de benzinemotor, een transmissie die in de noodloop gaat of storingsmeldingen over het hybride-systeem.

Let tijdens de proefrit op het schakel­gedrag en rijd de auto onder wisselende verkeersomstandigheden. Andere problemen met de Volkswagen Passat GTE, zoals het niet willen laden of een vroegtijdig overleden accu, komen na software-updates veel minder voor. Maar om dure reparaties te voorkomen, raden we aan om voor aankoop de hybride-­accu een fitheidscheck te laten ondergaan. Dat kan onder meer via de ANWB.

“Voorkom dure problemen en laat de accu van de Passat GTE een fitheidscontrole ondergaan.”

Betrouwbaarheid dieselmotor Passat TDI

Wees bij de TDI’s alert op typische dieselproblemen als een verstopt EGR-systeem, een defecte EGR-koeler of problemen met het roetfilter. Bij zeer hoge kilometerstanden (meer dan 250.000 km) kunnen de turbocompressor en de verstuivers aan revisie of vervanging toe zijn. Dat merk je aan gestotter tijdens het optrekken, of gebrek aan trekkracht.



Let bij auto’s met zo veel ervaring ook op gebroken veren, versleten schok­dempers en gezandstraalde koplampen. Voor de zeldzame BiTDI-motor geldt een kortere vervangingstermijn (120.000 km) dan bij de andere diesels (210.000 km) en de Haldex-koppeling van de vierwielaandrijving is eveneens een aandachtspunt.

Hoeveel kost een leuke Passat B8?

Passats van de B8-generatie die minder ­kosten dan 10.000 euro zijn steevast diesels met al een flinke boodschap achter de rug. Voor een 1.4 TSI met minder dan 200.000 kilometer op de teller, beginnen de prijzen bij ongeveer 14.000 euro. De goedkoopste Volkswagens Passat GTE op Marktplaats.nl zijn iets duurder. Vanaf 17 à 18 mille wordt de keus aan wat jongere auto’s wat groter, tweedehands Passats van na de facelift (2019) komen vanaf ongeveer 19.000 euro in beeld.