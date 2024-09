Cupra Terramar (2024): onderscheidt zich van Tiguan maar één ergernis is hetzelfde

Nieuws

Wil jij graag een SUV als de Volkswagen Tiguan, maar vind je het design een beetje saai en ingetogen? Draai je om in de showroom en loop naar het Cupra-gedeelte. Want met de Cupra Terramar brengt het zustermerk een sportief ogend alternatief op de markt.

De nieuwe SUV van Cupra dankt zijn naam aan het circuit waar het merk naar eigen zeggen is geboren: het Autòdrom de Sitges Terramar, nabij Barcelona. Verwar de Terramar niet met de Cupra Tavascan, de volledig elektrische SUV die is gebaseerd op de Volkswagen ID.4 en ID.5.



Tiguan, maar dan anders

Qua afmetingen is de Terramar vergelijkbaar met de Volkswagen Tiguan, maar wat betreft het ontwerp scheidt de Cupra zich wel duidelijk af van zijn oudere broer. Daarbij ligt de nadruk op sportiviteit. Kijk maar naar de voorkant die lijkt op een haaienkop en de scherp gelijnde achterkant. Waar de Tiguan iets aaibaars heeft, lijk je aan de Terramar je handen open te halen.



Interieur doet vrolijk mee

Het sportieve sausje druipt door tot in het interieur van de Terramar. Zo nemen de bestuurder en de bijrijder plaats in fraaie kuipstoelen. Ook is er een sportstuur met afgeplatte onderkant en paddles om handmatig te schakelen als je dat wil.

Het centrale touchscreen meet 33 cm (12,9 inch) en dat komt niet als een verrassing: elk Volkswagen-product in deze prijsklasse heeft zo'n formaat scherm. Het instrumentarium is ook een beeldscherm (10,25 inch). Draadloos opladen gaat razendsnel door een vermogen van 15 W en een speciale koelfunctie die je telefoon op een wenselijke temperatuur houdt.



Jammer genoeg heeft Cupra onder het centrale touchscreen de bekende touchsliders geplaatst voor het volume en de temperatuur. Dat is nou juist een eigenschap die Cupra niet had hoeven over te nemen van de Tiguan …

Alle ruimte

Cupra belooft dat alle vijf inzittenden genoeg ruimte hebben, dankzij de wielbasis van 2,68 meter. Als de achterpassagiers maximale beenruimte willen, schuiven ze de achterbank helemaal naar achter. Dan blijft van de bagageruimte nog 400 liter over. Met de bank in de voorste stand kun je 602 liter aan stoere spullen meenemen.

MQB Evo-platform

De Cupra Terramar staat net als de Tiguan op het vorig jaar geïntroduceerde MQB Evo-platform. Ook de nieuwe Volkswagen Passat en vernieuwde Volkswagen Golf gebruiken deze technische basis.

In Nederland wordt de Terramar enkel leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn die de bekende 1.5 TSI-motor koppelt aan een elektromotor. Je kunt kiezen of die combinatie een vermogen van 204 pk of 272 pk oplevert. Laatstgenoemde sprint in 7,3 seconden van 0 naar 100, en accelereert tot 215 km/h. Met het accupakket van 19,7 kWh kun je tot 120 puur elektrische kilometers maken.

Cupra Terramar prijs en uitvoeringen

Zoals gezegd is de Terramar leverbaar met twee aandrijflijnen. Bij beide kun je kiezen uit twee uitrustingsniveaus. Prijzen beginnen bij 48.990 euro voor de Essential-uitvoering met 204 pk. Voor een meerprijs van 2 mille bestel je de Terramar als Business, nog 3000 euro extra levert een VZ Performance-model met de krachtigere motorisering op. De Terramar VZ America’s Cup is het neusje van de zalm en is te bestellen vanaf 58.990 euro.

Vanaf zaterdag 7 september is de Terramar te zien in Rotterdam, later deze maand volgen ook andere Cupra-garages.

De prijzen van alle uitvoeringen van de Cupra Terramar

Aandrijflijn Uitvoering Prijs 1.5 TSI e-Hybrid

204 pk Essential € 48.990 Business € 50.990 1.5 TSI e-Hybrid

272 pk VZ Performance € 53.990 VZ America’s Cup € 58.990

