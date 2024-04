Facelift Cupra Leon en Formentor: minder Seat, meer rijbereik

Nieuws

Cupra heeft zowel de Cupra Leon als de Cupra Formentor aangepakt. We praten je helemaal bij met de volgende 4 dingen die ons opvallen.

1 - Minder Seat

Waar andere merken bij een facelift volstaan met een iets ander koplampje, is de neus van de Leon en de Formentor volledig op de schop gegaan. Voortaan herken je er veel minder Seat in dan voorheen. De zogeheten 'sharknose' en de driehoekige dagrijverlichting passen veel beter bij het brutale karakter van Cupra, dat zich toch een beetje als de NKOTB (New Kid On The Block) van autoland profileert.

Aan de achterzijde valt de ledverlichting over de gehele breedte van de auto op. Het Cupra-logo achterop is verlicht. Cupra wil graag sportief zijn en dus is de Formentor uitgerust met een forse diffuser.

2 - Geen stuur, maar een supersportstuur

Cupra draaft soms een beetje door als het op sportiviteit aankomt, want om het stuur nou een 'supersportstuur' te noemen, gaat ons een beetje te ver. Al vinden we de startknop op het stuurwiel gaaf. Aan gewone stoelen doet Cupra niet; je krijgt sport- of kuipstoelen met een verlaagde zitpositie.

Het centrale scherm is groter geworden en meet nu 12,9 inch ofwel 33 cm. De sliders voor het instellen van de temperatuur en het bedienen van de audio zijn voortaan verlicht zodat je ze in het donker sneller vindt. Ook kun je zelf snelkoppelingen aan bepaalde functies toevoegen. Apple CarPlay en Android Auto zijn draadloos te gebruiken.

Nieuw, maar optioneel is een audiosysteem van Sennheiser met 11 speakers, een subwoofer en een versterker van 390 watt.

3 - Jippie: meer range

Door de grotere batterij van de plug-in hybride versies met 1.5 TSI-benzinemotor (nu: 19,7 kWh) is de elektrische actieradius toegenomen tot meer dan 100 kilometer (WLTP), bijna een verdubbeling ten opzichte van de uitgaande modellen. Er is keuze uit twee 'performance'-varianten zoals Cupra ze ietwat theatraal noemt. Een gecombineerd vermogen van 204 en 272 pk is veel, maar tegenwoordig kom je dat wel vaker tegen.

Ander goed nieuws is dat voortaan snelladen tot 50 kW mogelijk is. Thuis kan met 11 kW worden geladen.

4 - Cupra Leon en Formentor prijs

Op de prijzen van de vernieuwde Cupra Leon en Cupra Formentor moet je nog even wachten, die maakt Cupra nog bekend. De wijzigingen gelden overigens ook voor de Leon Sportstourer, de stationwagon van de Leon. De marktintroductie staat gepland voor in de zomer. Vanaf 1 mei maken de gefacelifte modellen een tour langs de Cupra-dealers.