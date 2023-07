Test Cupra Formentor e-Hybrid VZ Tribe Edition: niet rebels, wel een reisauto par excellence

De Cupra Formentor is het eerste eigen model van Cupra, dat vijf jaar geleden werd afgesplitst van Seat als 'zelfstandig' merk. De plug-in hybride was wat aan onze aandacht ontsnapt, maar dat is onterecht.



Cupra is bedacht door marketeers en was daarvoor een achtervoegsel voor sportieve Seat-modellen. Zie dan maar eens een eigen identiteit op te bouwen. CEO Wayne Griffith schreeuwt bij elk evenement van de daken hoe rebels Cupra wel niet is. Maar hoe harder hij het roept, hoe meer je denkt aan je tante die zichzelf al heel ondeugend vindt als ze zichzelf een tweede glaasje port inschenkt.

De Formentor was in 2020 het eerste nieuw ontwikkelde model van Cupra als zelfstandig merk. Daarna werd het rustig; na de Formentor verscheen alleen nog de Born. Volgend jaar gaan alle remmen eindelijk los, want dan komen (als alles volgens planning verloopt) twee nieuwe modellen uit de Cupra-koker. Naast de Tavascan gaat het om de plug-in hybride Terramar. Spanneder wordt het een jaar later, als de Cupra Raval wordt onthuld. Het is Cupra's belofte van een elektrische auto onder de 25.000 euro.



Complimenten

Maar eerst halen we het stof van de Formentor en dat doen we graag, want wat is het eigenlijk een fraaie auto, met zijn lange motorkap en zijn grote dakspoiler. Met 145 registraties in 2023 is de Formentor geen bestseller in Nederland, maar het is wel een Hingucker, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. Mensen kijken nog even over hun schouder en bij het tankstation nemen we menig compliment in ontvangst.



Bij de VZ Tribe Edition waarmee wij rijden, krijgt de 150 pk sterke 1,4-liter TSI motor ondersteuning van een elektromotor met 115 pk. Samen leveren de motoren 245 pk. Met een 0-100-sprint in 7,0 seconden en een top van 210 km/h behoort de Formentor VZ zowel in de stad als op de snelweg tot de vlotste. De wisselwerking tussen beide motoren gaat zo soepel en onmerkbaar dat je lang niet altijd doorhebt hoe het samenspel verloopt.

Cupra blijft trouw aan de sportieve genen uit de Seat-tijd en dat betekent dat het onderstel stevig is afgestemd en de rijeigenschappen strak zijn. Kuipstoelen zijn standaard op de VZ-versies. De besturing is direct, de voorwielen hebben meer dan genoeg grip en in bochten blijft de Cupra lang neutraal. Maar de Spanjaarden weten hun furie te beheersen; er is voldoende ruimte voor comfort en de stoelen zitten zelfs bijzonder aangenaam. De Formentor is daarmee niet alleen leuk op slingerende wegen, maar blijkt ook een echte kilometervreter.



Cupra Formentor PHEV verbruik

Nadelen zijn er ook. Plug-in hybrides hebben in theorie een verbruik waarvoor zelfs klimaatactivisten een diepe buiging maken: 1,5 l/100 km, staat er in de specificaties. 1 op 66,6 dus. Alleen kom je daar met name op lange afstanden niet bij in de buurt. Zuinige plug-in hybrides veranderen in grootverbruikers als de batterij leeg is en de benzinemotor het in zijn eentje moet klaren. Op onze route naar Berlijn doen we 8,0 l/100 km (1 op 12,5). We zien in gedachten de klimaatactivisten hun lijm al tevoorschijn halen …

Wel moeten we aantekenen dat we hele stukken 160 km/h rijden, in Nederland met z’n voorgeschreven slakkentempo zou je dan een boete van 334 euro krijgen (na 19 uur, op snelwegen waar je 130 km/h mag rijden). Bij ons klok je dus betere verbruikswaarden, als je je aan de snelheid houdt. Extra reden om dit te doen, is de kleine brandstoftank van 40 liter, waardoor je best vaak bij de pomp staat. Tweede nadeel is dat je bij een lege batterij de hulp van de elektromotor moet missen bij snelle tussensprints.



Geen vijfcilinder in Nederland



In andere landen is de Cupra Formentor met een keur aan motoren leverbaar. Zo kun je hem in België bestellen met briesende vijfcilinder (390 pk), die ook in de Audi RS 3 zit. Zoals je daar ook diesel-Formentors hebt, met een 150 pk sterke 2.0 TDI-motor.

In Nederland moeten we het doen met de plug-in hybride. Er zijn twee vermogensvarianten, met 204 of 245 pk. De basisversie van de Formentor met 204 pk kost 46.990 euro. Voor onze 245 pk sterke Tribe Edition betaal je 54.990 euro. Maar eigenlijk is het merkwaardig dat een automerk dat als slogan electrifying performance heeft, zich nog vol stort op de verbrandingsmotor. Ook de Terramar wordt in 2024 weer 'gewoon' een plug-in hybride. Wayne Griffith zal het wel rebels noemen …



Conclusie

Is de Cupra Formentor een rebel, zoals de CEO het graag ziet? Dat valt wel mee. Maar wat is het een fijne reiswagen. Ondanks de sportieve bedoelingen, heeft Cupra ook aan het comfort gedacht. Dat het verbruik snel omhoog schiet als de batterij leeg is , is een euvel van alle plug-in hybrides.