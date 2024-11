TEST Cupra Formentor (2024) - de toegenomen actieradius maakt indruk

Tests

De Cupra Formentor was in 2020 het eerste model dat Cupra zelfstandig ontwikkelde. We zijn nu vier jaar verder en dan weet je wel hoe laat het is: tijd voor een facelift. Hier heeft Cupra serieus werk van gemaakt.

Waar bij de facelifts van andere merken de designers alleen wat verlichting en een grille hoeven aan te passen, hadden hun collega's bij Cupra duidelijk meer werk te verzetten; de neus van de Formentor is volledig op de schop gegaan. De zogeheten sharknose en de driehoekige dagrijverlichting passen veel beter bij het brutale karakter van het merk, dat zich toch een beetje als een belhamel profileert.

Aan de achterzijde valt de ledverlichting over de gehele breedte van de auto op. Het logo is verlicht. En omdat Cupra graag het sportiefste merk van de Volkswagen-groep wil zijn, is de plug-in hybride uitgerust met een forse diffuser.

Cupra Formentor geeft meer actieradius

Allemaal leuk en aardig, maar aan de toegenomen elektrische actieradius heb je pas echt wat. Die bedraagt voortaan een comfortabele 125 kilometer (WLTP). Daarmee neemt hij een serieuze voorsprong op de concurrentie. Buiten de Volkswagen-groep dan, want ook de plug-in Tiguan en Octavia hebben zo'n stevige actieradius.

De gegroeide acteradius komt doordat de batterij meer capaciteit heeft gekregen (19,7 kWh). De actieradius was ruim 50 kilometer, maar wie een beetje sportief reed (en dat doe je met een Cupra) hield hier nog minder van over. Die extra actieradius is dus meer dan welkom. Deze plug-in hybride kan ook snelladen, iets wat in dit segment allesbehalve gebruikelijk is.

Wat ook groter is geworden, is het multimediascherm. Dat groeide van 12,0 naar 12,9 inch (33 cm). De software is nieuw en de sliders onder het scherm zijn voortaan verlicht zodat je ze in het donker sneller vindt.

De instapper van de Formentor heeft al 204 pk en 350 Nm. De 1,4-liter TSI-motor van de plug-in hybride aandrijflijn is met de facelift vervangen door een 1.5 TSI. We rijden in de sterkste versie, de VZ Performance met 272 pk en 400 Nm. Met een 0-100 in 7,0 seconden en een top van 220 km/h behoort de Formentor VZ zowel in de stad als op de snelweg tot de snelsten. De wisselwerking tussen beide motoren gaat zo soepel dat je lang niet altijd doorhebt welke de aandrijving verzorgt.

Standaard kuipstoelen

Cupra blijft trouw aan de sportieve genen uit de Seat-tijd en dat betekent dat het onderstel stevig is afgestemd en de rijeigenschappen strak zijn. Kuipstoelen zijn standaard op de VZ-versies, bij de VZ Extreme zijn ze van het gerenommeerde merk Sabelt. De besturing is direct, de voorwielen hebben meer dan genoeg grip en in bochten blijft de Formentor lang neutraal. Maar de Spanjaarden weten hun furie te beheersen; er is voldoende ruimte voor comfort en de stoelen zitten bijzonder aangenaam.

Hoe sportief de Formentor voor een SUV ook is, met een leeggewicht van 1749 kilogram is het toch een beetje als de gamer die het grootste deel van de dag op zolder zit een trainingspak aantrekt. In snelle bochten kan de auto zijn hoge gewicht niet helemaal verhullen. Maar zet de Formentor in een van de twee sportieve rijstanden (Sport en Cupra) en je kunt de auto desondanks tamelijk precies plaatsen en er veel lol mee beleven.

Test Cupra Formentor conclusie

Is de Cupra Formentor een rebel, zoals het merk graag ziet? Dat valt wel mee. Al kun je best een lekker potje sturen. Het is vooral een fijne reiswagen. Want ondanks de sportieve bedoelingen waaronder serieuze kuipstoelen, heeft Cupra ook aan het comfort gedacht. De extra EV-range is zeer welkom.