Cupra Raval (2025) is bijna af: broertje van Volkswagen ID.2 rijdt naakt rond

Nieuws

Wanneer komt die goedkope Cupra Raval nou eindelijk? Dat de tweelingbroer van de Volkswagen ID.2 vrijwel naakt op de openbare weg rijdt, is goed nieuws. Al duurt het nog even voor-ie echt naar Nederland komt.

Dat de goedkope elektrische auto van de Volkswagen-groep eraan komt, weten we al sinds het voorjaar van 2023. Hij komt in drie smaken. De Cupra Raval is de eerste, pas daarna komt de Volkswagen ID.2. Al bedenkt Volkswagen waarschijnlijk een andere naam.

Er is nog een derde model op komst en ook dat heeft nog geen officiële naam. De Small is het toekomstige instapmodel van Skoda. Alle drie de auto's rollen in Spanje van de band. Ze worden in 2025 onthuld, maar het showroomdebuut is waarschijnlijk pas in 2026. De prijs van de Cupra Raval, Volkswagen ID.2all en Skoda Small is ongeveer 25.000 euro, al komen er ook (veel) duurdere versies.

Spannend uiterlijk



De drie auto's hebben voorwielaandrijving en staan op het MEB Entry-platform van de Volkswagen Group. Met hun lengte van 4 meter zitten de Cupra Raval, Volkswagen ID.2 en Skoda 'Small' in dezelfde categorie als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza.

De Cupra Raval is van het grove geschut, blijkt op de foto's van een gecamoufleerd prototype dat we betrapten in de Duitsland. Aan de achterkant zien we iets wat op een diffusor lijkt. Bekijken we de voorkant, dan valt de naar de bumper verplaatste 'grille' op, al is zo'n ding bij een elektrische auto minder belangrijk. Aan de zijkanten zitten ventilatieopeningen voor de koeling van de voorremmen en de koplampen zijn driehoekig.

Eerder gaf Cupra al foto's vrij van een prototype. De definitieve Raval lijkt daar nog behoorlijk op, zoals uit de beelden vanuit de bosjes blijkt.



Cupra Raval actieradius



Over het vermogen van de elektrische Cupra is al iets gelekt. De krachtigste Raval is 226 pk sterk, gaat in 6,9 seconden naar 100 km/h en heeft een actieradius van maximaal 440 kilometer. De batterij is 56 kWh groot. Snelladen gaat in deze Cupra Raval met maximaal 125 kW. Er komt ook nog een snellere, GTI-achtige Raval met een vermogen rond de 300 pk.



De versie van 25.000 euro heeft minder wilde haren. Die zal met zijn batterij van 38 kWh een actieradius hebben van ruim 300 kilometer.



Volkswagen ID.2 crossover?



Het prijsverschil tussen de Cupra Raval en de Cupra Born is fors; de Born kost 38.990 euro. Volkswagen heeft al laten doorschemeren dat er een elektrische crossover komt op basis van de ID.2 (ID2.X). De kans is groot dat er ook zo'n crossover komt met Cupra-logo, om het gat tussen Raval en Born te dichten.