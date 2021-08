Test Cupra Formentor e-Hybrid en Mercedes GLA 250e: de Mitsubishi 'Foutlander' voorbij

Er is bijna geen auto die zo is gebasht als de Mitsubishi Outlander PHEV. Veel lease­rijders incasseerden immers enorme fiscale voordelen terwijl ze zelden stekkerden. Zo verbruikte hun ‘Foutlander’ veel meer benzine dan nodig was. Dat zat veel mensen niet lekker. Al kun je je afvragen of het de criticasters om het milieu te doen was. Misschien waren ze alleen maar stinkend jaloers …



Stekkerhybride als alternatief voor diesel



Ondertussen is de extreem lage bijtelling voor plug-in hybrides afgelopen. Maar door hun - in elk geval theoretisch - lage CO2-uitstoot valt de bpm mee en dat houdt de consumenten­prijzen relatief gunstig. Ondertussen beschik je ook nog over een serieus vermogen. Dat maakt de PHEV tot een interessant en ­politiek correct alternatief voor de kilometers vretende dieselrijder. De verse Cupra Formentor 1.4 TSI e-Hybrid gooit zijn charmes in de strijd tegen de Mercedes GLA 250e.

Prijzen Cupra Formentor en Mercedes GLA 250e



De 204 pk sterke Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid is er vanaf 44.990 euro. Bij de VZ-versie van de Formentor krijgt de bekende, 150 pk sterke 1,4-liter TSI motor ondersteuning van een elektromotor met 115 pk. Als systeemvermogen geeft Cupra 245 pk op. Daarmee kost de Cupra Formentor minstens 50.990.



“Ook tot ver boven de 100 km/h, gaan de stekkerboys er nog enthousiast vandoor.”

Onder de motorkap van de ­Mercedes slaan een 1,3-liter viercilinder turbomotor (160 pk) en een elektromotor met 102 pk de handen ineen. Ze komen tot een systeemvermogen van 218 pk. Op ­koppelgebied heeft de GLA juist een streepje voor op de Formentor: 450 tegen 400 Nm. Voor de Mercedes GLA 250e betaal je minimaal 51.191 euro.

Prestaties en laadtijden

In de hybridemodus sprint de Cupra Formentor in 6,6 seconden naar 100 km/h. De 140 kilo zwaardere Mercedes GLA 250e heeft hier een halve seconde langer voor nodig. Ook tot ver boven het in Nederland voorgeschreven slakkentempo gaan de stekkerboys er nog enthousiast vandoor. Tenminste, zolang er voldoende ‘prik’ in het accupakket zit. Als dat net zo ‘plat’ is als cola na een warme stranddag, dan is de pep voelbaar minder.



Tijdens de testcyclus meten we voor het accupakket van de Mercedes (15,6 kWh) een elektrische actieradius van 49 kilometer. Op zijn 12,8 kWh-batterij komt de Cupra 41 km ver. Een ander elektrisch voordeel van de GLA betreft de oplaadmogelijkheden. ­Terwijl de Formentor maximaal 3,6 kW ­wisselstroom (AC) verwerkt, heeft de GLA standaard een 7,4 kW-laadsysteem. Dat scheelt laadtijd. Tegen bijbetaling van 544,50 euro levert Mercedes een 24 kW-­laadsysteem voor gelijkstroom (DC).

Benzineverbruik varieert sterk



Voor de meting van het benzineverbruik van plug-in hybrides, rijden we twee keer onze vaste testroute. Eerst met een vol, en daarna met een leeg accupakket. Dat levert voor de Formentor een gemiddelde op van 6,4 l/100 km (1 op 15,6). De GLA komt tot 6,6 l/100 km (1 op 15,2). Als je vooral korte afstanden aflegt en een trouw stekkeraar bent, kán dit veel lager uitvallen.

De volledige vergelijkende test van de Cupra Formentor en de Mercedes GLA 250e lees je in Auto Review 8/2021.