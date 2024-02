Cupra Born VZ is volgende gezins-EV die magische grens van 300 pk doorbreekt

Nieuws

De Cupra Born heeft er een uitvoering bijgekregen die het prestatieniveau van de bestaande versies doet verbleken. Meer vermogen, een hogere topsnelheid, maar ook meer actieradius en een groter centraal infotainmentscherm.

We hebben het over de Cupra Born VZ. Deze nieuwe uitvoering staat met een vermogen van 326 pk en een maximumkoppel van 545 Nm boven op de apenrots van het Born-aanbod. Voorheen kwam de Born niet verder dan 231 pk en 310 Nm. Wat ook gestegen is, is de topsnelheid. De VZ rijdt als het moet 200 km/h, dat is 40 km/h rapper dan de andere uitvoeringen.

Hiermee schaart de Cupra Born zich in het rijtje van andere gezins-EV's met meer dan 300 pk. Zoals de AWD-versies van de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 (325 pk), de Ford Mustang Mach-E (315 pk), de GTX-versie van de Volkswagen ID.4 (340 pk) en de Longe Range-uitvoering van de MG4 (435 pk!).

Ook qua actieradius heeft de Cupra Born VZ de weg omhoog gevonden. Door een iets groter accupakket van 79 kWh, kom je 570 kilometer ver (WLTP). Dat is 20 kilometer meer dan de Born met 77 kWh. Niet alles is omhooggegaan. Zo duurt de honderdsprint met de Born VZ nog maar 5,9 seconden, oftewel 0,7 seconden korter dan voorheen met een Born mogelijk was. De nieuwe uitvoering doet zijn naam dus eer aan; VZ staat voor 'veloz', wat in het Spaans 'snel' betekent.

Cupra Born snelladen

Snelladen kan net als voorheen met 170 kW en kost je nu minder dan 30 minuten (10-80 procent). Voor de tot dusver sterkste Born geeft Cupra een tijd op van exact 30 minuten, maar dan wel van 5 naar 80 procent.

Sportonderstel met adaptieve dempers

Om zijn rol van sportiefste uitvoering waar te kunnen maken, heeft Cupra voor de achterwielaangedreven VZ gekozen voor een dynamische afstelling van de vering en demping. Tevens zijn stuggere torsiestabilisatoren gemonteerd. Het sportonderstel met instelbare adaptieve dempers van de huidige duurste uitvoeringen Performance en Copper Edition is standaard. Verder heeft Cupra het stuur- en remsysteem aangepast voor een steviger en stabieler gevoel.

Scherm van 30,48 naar 33 cm

In het interieur vallen twee zaken op, of eigenlijk drie. Dat zijn de speciale kuipstoelen met vaste hoofdsteunen en gemaakt van gerecyclede materialen, en het grotere 12,9-inch centrale infotainmentscherm. De andere versies moeten het doen met 12 inch. Als we het over centimeters hebben, is dat volgens Cupra 33 versus 30,48 centimeter.

Ten slotte zijn er nieuwe rijassistentiesystemen, waaronder Remote Park Assist. Hiermee kun je de Born met je smartphone op afstand inparkeren, zoals David Hasselhof dat doet met zijn KITT in de televisieserie Knight Rider. De Cupra Born VZ komt in het derde kwartaal van dit jaar op de markt; de prijzen maakt Cupra in de aanloop hiervan bekend.