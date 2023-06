Cupra Born 77 kWh: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

550 kilometer is de officiële actieradius van de Cupra Born met de grootste batterij van 77 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Laten we het eens omdraaien: hoe zuinig moet je rijden om de opgegeven range van 550 kilometer te halen? Met 77 kWh tot je beschikking, moet je het gemiddelde stroomverbruik onder de 14,0 kWh/100 km ziet te houden. En wat ons betreft is dat haalbaar, zo lang het mooi weer is en je over 80 km/h-wegen rijdt.

Maar het is onze missie om het stroomverbruik op de snelweg te testen – bij 100 en 130 km/h. Tijdens de honderdtest overdag is het perfect EV-weer: 20 graden en weinig wind. ’s Avonds waait er nog steeds weinig wind, maar is het iets frisser (13 graden) en dus zal de verwarming wat stroom vragen. Onze testauto staat op 19-inch lichtmetaal – de kleinste wielen die geleverd worden in combinatie met de grootste batterij.

Cupra Born: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Cupra Born onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 15,7 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij van 77 kWh helemaal leeg, dan kom je 490 kilometer ver. Nou zit qua weer ook wel alles mee, dus in de herfst en winter kom je minder ver.

Een realistische range van 490 kilometer is een geruststellend idee. Je kunt vandaag 200 kilometer rijden, morgen nog een keer en hoeft dan pas na te denken over opladen. Als je daarop kickt, kan ik je aanraden om de Born met grote batterij te bestellen.





Cupra Born: actieradius bij 130 km/h

Als je 's avonds na een dagje strand de snelweg opdraait en je rechtervoet laat zakken, kun je rekenen op een gemiddeld stroomverbruik van 23,4 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 329 kilometer.

Toen we hetzelfde deden met de Volkswagen ID.3 bij een buitentemperatuur van 5 graden, ging er elke honderd kilometer 2 kWh meer doorheen. Als de Born dat voorbeeld volgt, kom je in de herfst uit op een 130 km/h-range van 300 kilometer.

Conclusie

Voor een hatchback in het C-segment is een batterij van 77 kWh gi-gan-tisch. Zo gaan de Nissan Leaf en Renault Megane E-Tech Electric maar tot 60 kWh. Het resultaat is een indrukwekkende realistische range van 490 kilometer (100 km/h).

Tegelijkertijd vraagt Cupra ook een gigantisch bedrag van minimaal 51.990 euro. Voor dat geld kun je ook in een Tesla Model 3 of een Xpeng P7 (review) rijden. Elektrische sedans missen de handige achterklep van een hatchback, maar je krijgt er meer luxe en comfort voor terug. Wat dat betreft is een Born met 58 kWh (vanaf 39.990 euro) de verstandigere koop.