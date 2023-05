Xpeng P7 (2023) review: groentje uit China wast grote elektrische automerken de oren

In deze Xpeng P7 (2023) review lees je over een Chinees automerk dat tien jaar geleden nog niet bestond en nu met een elektrische sedan komt die rijdt als een Europees model.

Wat is opvallend aan de Xpeng P7 (2023)?

Pats. Boem. Het merk Xpeng is er ineens. Het werd in 2014 opgericht door drie Chinese ondernemers, in 2018 verscheen het eerste model en nu komt het de Nederlandse markt verkennen met de P7 en G9. Een elektrische sedan en een grote elektrische suv. Voor je beeldvorming: de Tesla Model S verscheen in 2012 en is dus ouder dan heel Xpeng.

Als nieuw Chinees automerk moet je eigenlijk iets hebben wat jouw modellen uniek maakt. Zo is MG de koning van de betaalbare EV’s en staat Nio bekend om zijn batterijwisselstations. Maar bij de modellen van Xpeng kun je nergens naar wijzen en zeggen; dat is nou typisch Xpeng. Oké, de P7 is leverbaar met vleugeldeuren, maar dat is meer een gebbetje dan een unique sellingpoint.

Xpeng ziet dat zelf natuurlijk anders en pocht met zijn vier pilaren: prestaties, design, kwaliteit en waar voor je geld. Dat laatste is zeker waar, want alle uitvoeringen zijn luxe uitgevoerd, met altijd een uitgebreid pakket rijhulpsystemen en een energiezuinige warmtepomp.

De prestaties mogen er ook zijn: de instap-P7 is 276 pk en 440 Nm sterk, en sprint in 6,7 seconden naar de honderd. De versie met AWD (473 pk en 757 Nm) doet dat in 4,1 seconden. Topsnelheid: 200 km/h. Snelladen gaat met 175 kW en de batterij is 82,7 kWh groot (netto). Goed voor 576 kilometer range. Over het design mag je zelf oordelen, de kwaliteit bespreken we hieronder.

Wat zijn de pluspunten van de Xpeng P7 (2023)

Ik ben allergisch voor infotainmentsystemen met slechte menu’s. Het zijn vaak de Chinese automerken die op dat gebied tekortschieten. Maar niet Xpeng. De menu’s doen juist denken aan die van Tesla: simpele vormgeving, duidelijke icoontjes en snel. Op het stuur zitten fysieke knoppen en daar zijn we blij mee, maar voor de rest ben je aangewezen op het centrale touchscreen. Ook voor de spiegelverstelling en de klimaatregeling.

De Xpeng P7 rijdt goed. En dan bedoelen we niet ‘goed genoeg voor auto uit China’, maar goed voor Europese begrippen. De wegligging, de zitpositie, het veercomfort, de stilte aan boord – we zijn meteen content. De besturing is aanvankelijk te licht, maar met een knop op het touchscreen is dat te verhelpen. Ook aan het materiaalgebruik en de afwerking is niet af te zien dat Xpeng nog maar net komt kijken.

Xpeng heeft de ontwikkelvaart erin en dat geeft ons het vertrouwen dat sommige van de hieronder genoemde minpunten worden verholpen met een software-update. Juist omdat het zo’n jong merk is met een grote focus op software. We zouden een nieuwe internetrouter voor thuis ook liever laten installeren door ons pientere neefje, dan door onze oom uit Wolfsburg.

Wat zijn de minpunten van de Xpeng P7 (2023)?

Eerst waren het alleen de Chinese auto’s die tegen je piepten, tegenwoordig doen bijna alle nieuwe auto’s dat. Dat zijn ze verplicht. En dus zet je na het instappen meteen de waarschuwingsbliepjes voor te hard rijden en de oplettendheid van de bestuurder uit. En dat moet je niet vergeten, want in de Xpeng P7 waarmee wij kennismaken, kan dat niet tijdens het rijden. De transmissie moet in P staan.

En stiekem kickt Xpeng op gekke geluiden. Als je de Xpeng-assistent - een robotpoppetje op het scherm – een andere outfit aantrekt (vindt iemand dat leuk?), dan klinkt er een futuristisch geluidseffect. En het is extra frustrerend dat je de piepjes die je hoort als je 51 km/h rijdt waar je 50 km/h mag niet kunt uitschakelen tijdens het rijden, maar je virtuele assistent een ander T-shirt aantrekken mag wel.

We verbazen ons er ook over dat het navigatiesysteem geen laadstops inplant op de route. Hij waarschuwt wel dat je de ingevoerde bestemming niet gaat halen met de aanwezige stroomvoorraad, maar dat is het dan ook. Xpeng gaat hiermee aan de slag. De auto’s die straks aan Nederlandse klanten worden uitgeleverd krijgen minder waarschuwingssignalen (instelbaar) en het inplannen van laadstops wordt toegevoegd met een software-update.

Dan de kofferbak van de Xpeng P7. Zelfs voor een sedan is de opening van de bagageruimte opvallend laag. Een beetje als de gleuf van een brievenbus. En onder de laadvloer is géén opbergvak gecreëerd voor het laadsnoer.

Wanneer komt de P7 naar Nederland en wat is de prijs?

De Xpeng P7 verschijnt in juli op de Nederlandse wegen en er zijn drie versies om uit te kiezen: RWD Long Range (49.990 euro), AWD Performance (59.990 euro) en AWD Wing Edition (69.990 euro). Daar komt in alle gevallen nog 1198 euro aan afleverkosten bij.

Maar ook al bedraagt de werkelijke basisprijs dus 51.188 euro, dat is nog steeds een prima prijs. Want het accupakket zit bij de prijs inbegrepen. Bij de Nio ET5 is dat anders: dan betaal je 50.700 euro voor de auto en komt de batterij er nog bij (12.000 euro of 169 euro per maand).

Dit is sowieso een druk bevochten prijspunt, want een Tesla Model 3 Long Range kost 50.993 euro. Qua range is die vergelijkbaar met de P7, maar de ‘middelste’ Model 3 heeft vierwielaandrijving en verslaat de instap-P7 op elke sprint. Maar wat voor Xpeng pas echt zuur is, is dat ze geen budget-P7 van minder dan 45 mille hebben die in aanmerking komt voor EV-subsidie. Tesla heeft zo’n Model 3 wel.

De Xpeng G9 komt iets later dan de sedan en staat in de planning oktober 2023. De prijzen van de drie versies variëren van 57.990 tot 71.990 euro.

Wat vind ikzelf van de Xpeng P7?

De Xpeng P7 en G9 zijn bedoeld voor zakelijke rijders. Als tien procent van de klanten een particuliere koper blijkt te zijn, vallen de Xpeng-boekhouders van verbazing van hun stoel.

Ben je zo’n leaserijder en kun je goedkoop in een P7 rijden, dan zou ik dat financiële voordeel pakken en Xpeng een kans geven. Je krijgt een goed rijdende auto met een heleboel opties, een grote actieradius en een paar minpunten die met nieuwe software te verhelpen zijn.

Ikzelf kijk echter naar de consumentenprijzen en heb ondanks de positieve eerste kennismaking geen doorslaggevende reden kunnen ontdekken om er een Tesla Model 3 voor te laten staan. Behalve dat iedereen in een Model 3 rijdt.