Deze 5 Chinese merken verkopen in Nederland meer auto’s dan Honda

Wereldwijd is Honda een grote speler, maar in Nederland kwakkelen de verkopen al jaren. Ondanks een lichte verkoopstijging in 2024, waren er toch 5 Chinese merken die hier meer auto’s verkochten dan het Japanse volumemerk.

Van een door sommigen voorspelde Chinese tsunami op de automarkt is nog geen sprake. Het marktaandeel van alle Chinese merken samen op de Nederlandse markt bedroeg in 2024 zo’n 4 procent.

Niettemin laten de meeste Chinese merken een groei zien. Met uitzondering van MG, dat in Nederland vorig jaar juist veel minder auto’s verkocht dan in 2023. Toch kijken de Nederlandse Honda-dealers met een gezamenlijk verkoopresultaat van 1099 auto’s vast jaloers naar hun concullega's van MG.



Want ondanks een fors dalende belangstelling voor hun merk, wisten de MG-dealers ruim tweemaal zoveel nieuwe auto’s aan de Nederlandse man/vrouw te brengen als de Honda-garages. Polestar zat MG aardig op de hielen, maar BYD was in 2024 het favoriete Chinese merk onder Nederlandse autokopers.



Top 5 Chinese automerken in Nederland (2024)*

Merk Registraties 2024 Registraties 2023 1 BYD 3207 1230 2 MG 2355 6051 3 Polestar 2087 1936 4 Lynk & Co 1671 6109 5 Xpeng 1293 340

* Bron RAI Bovag

Hoe doen Smart en Zeekr het in Nederland?



Buiten bovenstaande deze top 5 zijn er twee Chinese merken die afgelopen jaar aardig in de buurt wisten te komen van Honda (1099 registraties). Smart zette hier 957 nieuwe auto’s weg en concerngenoot Zeekr zat daar met 951 stuks niet ver achter. Beide merken hebben nieuwe modellen op stapel staan, Zeekr is zelfs bezig met plug-in hybrides.

Nio, Lotus en Hongqi hebben het zwaar



Ondanks forse investeringen in batterijwisselstations en twee peperdure ‘houses’ in Amsterdam en Rotterdam, komt Nio hier nauwelijks van de grond. In 2024 vonden 263 nieuwe Nio’s een Nederlandse klant, marginaal meer dan de 251 stuks in 2023. Peperdure Chinese merken als Hongqi (50 registraties) en Lotus (146) spelen een nog veel kleinere rol.



Kansen Chinese budgetmerken



Hoe Leapmotor (58 registraties) en Dongfeng (100 stuks) in de smaak vallen bij Nederlanders, is nog lastig te zeggen. De auto’s van deze twee Chinese budgetmerken kwamen immers pas eind 2024 op de markt. Maar het zou ons niet verbazen als ze eind 2025 over Honda heengaan.