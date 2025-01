Zeekr gaat stekkerauto's met 2390 kilometer actieradius bouwen

Nieuws

De Chinese consument heeft een nieuwe liefde: de plug-in hybride auto. En dus raken verknochte EV-merken in paniek. Het volgende merk heeft al aangekondigd dat het behalve EV's ook auto's met een benzinemotor gaat bouwen.

We hebben het over Zeekr, dat net als Volvo onderdeel is van de Geely-groep. Voor het eerst in zijn bestaan gaat het overtuigde EV-merk plug-in hybride auto's met een benzinemotor op de markt brengen. De reden volgens carnewschina.com is dat de Chinese consument de elektrische auto opeens links laat liggen ten gunste van de plug-in hybride auto.

China is nu de grootste automarkt wereldwijd. Lange tijd waren EV's topfavoriet onder consumenten hier, maar in 2024 begon er iets te veranderen. Plotseling werden plug-in hybride auto's ineens populairder. Van januari tot en met november steeg het PHEV-aandeel met 86,4 procent naar 4,15 miljoen auto's, terwijl EV's met 'slechts' 15,6 procent groeiden. Weliswaar naar 6,47 miljoen, maar minder sterk.

BYD is een merk dat profiteert van de gewijzigde interesse van de Chinese consument. De verkooptoename die het merk in 2024 wist te realiseren, komt vooral op het conto van de PHEV-modellen. De verkopen hiervan stegen van 1,48 miljoen in 2023 naar bijna 2,5 miljoen in 2024. De verkopen van EV's namen met maar 190.000 stuks toe.

Zeekr: 2 plug-in hybride modellen

De mensen die bij Zeekr kenen stikjaloers naar de groeicijfers van BYD en willen dezelfde kant op. Dus introduceert het merk in 2025 twee nieuwe plug-in hybride modellen, een primeur voor het EV-merk. Dat bevestigt Andy An, de president van de Geely-groep. Een hiervan wordt in het derde kwartaal onthuld en is een top-SUV die vooralsnog als DX1E door het leven gaat.

Super hybrid system

De tweede plug-in hybride wordt een kleinere SUV die in tegen het einde van 2025 op de markt komt en nu nog de codenaam EX1E draagt. De topman van Geely noemt het nu al een super hybrid system dat de voordelen van een EV en een PHEV combineert. "De aandrijflijn is ontwikkeld voor een zo laag mogelijk verbruik op de snelweg, terwijl je nog steeds profiteert van de stille en soepele aandrijving van een EV", belooft hij.

Actieradius tot 2390 km

Carnewschina.com hint op een Zeekr-variant van de nieuwste PHEV-aandrijflijn van Geely met de naam Leishen Power. De groep claimt een gemiddeld verbruik van 2,67 l/100 km en een actieradius die oploopt tot 2390 kilometer. Dat zal volgens de immer optimistische Chinese meetmethode zijn. Naar verluidt onthult Zeekr zijn versie van de aandrijflijn op de Shanghai Motor Show in april 2025.