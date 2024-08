Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin BMW jou in een EV praat en Volkswagen je eindeloos laat wachten. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – BMW weet of een EV in jouw leven past

Hoe kun je nou weten of een elektrische auto wel geschikt is voor jou? Of je niet continu moet opladen omdat je te grote afstanden rijdt? BMW kan het jou vertellen, want de EV-analysefunctie van de BMW-app gebruikt informatie van 200 ritten die jij gemaakt hebt. Wat een slim idee van BMW.





+ Top – Het was een warme week – Nissan weet raad

Nissan heeft een speciale autolak ontwikkeld die de temperatuur in de cabine van de auto laag moet houden. Dit zorgt ervoor dat het prettiger is om op een hete dag in je auto te stappen. Daarnaast kan het een grote energiebesparing opleveren, want het is immers niet meer nodig om je airco op volle kracht te laten blazen. Vooral bij elektrische auto’s kan dat enorm schelen in het energieverbruik.





+ Top – Snelladen gaat eindelijk snel

Hoewel we spreken van snelladen, kan opladen soms best lang duren. Een half uur is heel normaal. Zeekr claimt deze week de snelstladende EV ter wereld te hebben. Het merk meldt trots dat deze nieuwe generatie LFP-batterij al in 10,5 minuut oplaadt van 10 naar 80 procent. Dat wordt nog hollen naar de koffiebalie bij het naastgelegen tankstation.





- Flop – Hopelijk wordt dit geen trend: bijbetalen voor frunk

Bijbetalen voor de frunk is een nieuw fenomeen in de autowereld. Audi en Dacia bouwen compleet verschillende auto’s, maar deze week blijkt dat ze op één onderdeel precies hetzelfde denken: de klant kan wel bijbetalen voor de frunk. Hopelijk wordt dit geen trend, want dan is het hek van de dam. Nog even en je krijgt niet eens meer een laadkabel bij je EV …





- Flop – Volkswagen laat ons 6 jaar langer wachten

Drie jaar geleden maakte Volkswagen ons lekker met de aankondiging (en het eerste beeld, zie afbeelding) van een elektrische sedan die hét vlaggenschip van de Duitsers zou worden. Het model werd gedoopt tot de Volkswagen Trinity en zou in 2026 op de markt verschijnen. Mensen die met smart zitten te wachten op deze EV komen echter van de koude kermis thuis: volgens het Duitse Handelsblatt is het marktintroductie met maar liefst zes jaar uitgesteld tot 2032.





- Flop – Niet zo Japans en niet zo betaalbaar

Mooi ding hoor, de nieuwe Mazda EZ-6. Je kunt hem vergelijken met een Tesla Model 3, een Polestar 2 en een BMW i4. Hij krijgt achterwielaandrijving en de elektromotor levert meer dan 200 pk. De actieradius bedraagt 600 kilometer. Maar het is geen ‘echte’ Mazda, want hij staat op een Chinees platform. En omdat-ie in China gebouwd wordt, krijgt hij vast te maken met importheffingen …