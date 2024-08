Deze batterij laadt in maar 10 minuten op, maar er schuilt een addertje onder het gras

Nieuws

Je kijkt niet naar een honingraat, maar naar een batterijpakket. Hiermee claimt Zeekr de snelstladende EV ter wereld te hebben. Het merk meldt trots dat deze nieuwe generatie LFP-batterij al in 10,5 minuut oplaadt van 10 naar 80 procent. Maar juich niet te vroeg.

Er is een heuse wapenwedloop gaande op het gebied van snelladen. Zeekr was al een goede kandidaat met zijn LFP-accu - ook wel de ‘Gouden Batterij’ genoemd - die in 14 minuten kan opladen. Nu heeft het merk onder bewind van het enorme Geely-concern deze batterij verbeterd, waarmee het aanspraak maakt op de titel van snelstladende batterij ter wereld.

Snelstladende batterij ter wereld

De 5.5C EV-batterij kan binnen 10,5 minuut van 10 naar 80 procent laden. Volgens Zeekr verdwijnt hiermee ‘range anxiety’ als sneeuw voor de zon. Niet alleen het maximale laadvermogen is verbeterd, ook het batterijmanagement-systeem is onder handen genomen. Hierdoor kan de batterij zijn piekvemogen langer vasthouden.

Daarbij is de accu ook beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. Volgens Zeekr kan de batterij zelfs bij een temperatuur van -10 graden Celsius binnen een half uur van 10 tot 80 procent laden.

Blijft voorlopig in China

Het accupakket wordt voor het eerst geïnstalleerd in de Zeekr 007 - een elektrische sedan die volgende week op de markt in China verschijnt. En dat is nou juist waar de schoen wringt. Voorlopig lijkt zowel de Zeekr 007 als de nieuwe batterij alleen bestemd voor het thuisland.

Ook de vorige generatie van de snelladende LFP-accu bleef binnen de Chinese landsgrenzen. De kans is dus klein dat we op korte termijn het snelladende accupakket hier zien. Voorlopig moeten we het in Nederland doen met de Zeekr 001 en de Zeekr X. En die EV’s maken met maximale snellaadvermogens van 200 respectievelijk 150 kW geen verpletterende indruk.

Krachtige laders

En omdat we toch al onze zeurkous hebben aangetrokken vandaag: zelfs al komt de snelle batterij naar Nederland, de laadtijden die Zeekr communiceert, ga jij nooit halen. Dat komt omdat deze laadtijden zijn gerealiseerd bij een 800V-laadpaal. In China vind je hier en daar al zulke uiterst krachtige laadpalen, maar in Nederland niet. Hier zijn de sterkste laadpalen die je kan vinden 400V. Onze laadinfrastructuur is dus nog helemaal niet klaar voor laadtijden die richting 10 minuten gaan. Een extra kop koffie dan maar?