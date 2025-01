Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mazda lekker bezig is maar Honda juist niet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Deze auto’s werden op 1 januari 2005 juist goedkoper

De prijsverhogingen voor het nieuwe jaar vliegen je om de oren. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Sterker nog: best veel auto’s werden in 2025 juist goedkoper. Van een paar tientjes tot duizenden euro’s! Hier is een lijst van 14 auto’s waarmee je tot wel 8431 euro kunt besparen. We schrijven expres ‘tot’ want Dacia geeft maar vijf tientjes korting …

+ Top – Mazda 6e is verrukkelijk alternatief voor Tesla Model 3

Is de Tesla Model 3 een mooie auto? Laten we zeggen dat-ie mooi genoeg is om de aanschaf niet in de weg te staan. Maar deze week verscheen de Mazda 6e en dat is wél een echt mooie auto. En hij is leverbaar met grote batterijen en hij heeft een handige achterklep. En moet je dat prachtige interieur toch eens zien. Top.

+ Top – Zeekr geneest actieradiusstress voor altijd

De Chinese consument heeft een nieuwe liefde: de plug-in hybride auto. En dus raken verknochte EV-merken in paniek. Zeekr komt in actie en introduceert in 2025 twee nieuwe plug-in hybride modellen, een primeur voor het EV-merk. En er wordt gefluisterd over een actieradius die oploopt tot 2390 kilometer. Actieradiusstress? Nooit van gehoord. Wat is dat?



- Flop – Nog even niet vliegend naar je werk

De vliegende auto van Xpeng is klaar voor serieproductie en de eerste leveringen staan gepland voor 2026. Toch zul jij voorlopig niet met een vliegende auto naar je werk gaan. Door deze 4 obstakels valt de vliegende droom in duigen.

- Flop – Honda wordt ingehaald door Chinese merken

Honda is een tof merk met fascinerende techniek. Wereldwijd is Honda dan ook een grote speler, maar in Nederland kwakkelen de verkopen al jaren. Ondanks een lichte verkoopstijging in 2024, waren er toch 5 Chinese merken die hier meer auto’s verkochten dan het Japanse volumemerk. En dat doet ons pijn.

- Flop – Zo druk wordt het dashboard van jouw toekomstige BMW

Steeds meer merken kiezen voor een interieur vol schermen en zonder fysieke knoppen. Ook BMW doet een duit in het zakje met zijn nieuwste versie van iDrive. De eerste BMW met het nieuwe systeem is de iX3. En dat is weer de eerste BMW die het nieuwe Neue Klasse-design krijgt. Dit kun je verwachten.