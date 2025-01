Zo druk wordt het dashboard van jouw toekomstige BMW

Nieuws

Steeds meer merken kiezen voor een interieur vol schermen en zonder fysieke knoppen. Ook BMW doet een duit in het zakje met zijn nieuwste versie van iDrive.

Het nieuwe systeem wordt gepresenteerd tijdens de CES 2025 - ‘s werelds grootste techbeurs, die plaatsvindt in Las Vegas. De eerste BMW met het nieuwe systeem is de iX3. En dat is weer de eerste BMW die het nieuwe Neue Klasse-design krijgt.



Panoramic Vision

We beginnen bij het meest opvallende element: het enorme head-up display dat over de hele breedte van de voorruit loopt. BMW noemt dit Panoramic Vision en liet ons eerder al kennismaken met het idee in de Vision Neue Klasse - de conceptcar die als voorbode voor de nieuwe BMW 3-serie dient.

BMW niet het enige merk dat een dergelijk systeem wel ziet zitten: ook Hyundai presenteerde vorig jaar een enorm head-up display dat informatie op de voorruit projecteert.

Op de Panoramic Vision van BMW wordt informatie geprojecteerd op een zwarte strip die van A-stijl tot A-stijl loopt. De belangrijke informatie voor de bestuurder wordt logischerwijs aan de linkerkant getoond, al is het ook nog mogelijk om een extra head-up display aan te kruisen op de optielijst (zie foto rechtsboven). De rest van de informatie die wordt getoond op de lange zwarte strip is naar je eigen smaak in te richten.



Gebrek aan knoppen

Er zijn nog maar een paar fysieke knoppen over: voor de bediening van de ruitenwisser, de richtingaanwijzers, het volume en de het instellen van de zijspiegels. Ook op het stuur zitten wat knoppen. Als je bang bent te verdwalen in de menu's, kun je vertrouwen op de spraakbediening. Die wordt steeds slimmer. BMW belooft bijvoorbeeld dat de auto dit commando begrijpt: 'Breng me naar een laadstation dicht bij de supermarkt'.



Ook een enorm centraal touchscreen ontbreekt niet bij het nieuwe iDrive. Deze lijkt weer een maatje groter te zijn dan die in de BMW’s van nu en heeft bovendien een bijzondere vorm. Tja, de oude tijden van fraaie dashboards met naar de bestuurder gerichte middenconsoles is nu echt verleden tijd.