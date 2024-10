Hyundai wil af van schermen in auto’s en ontwikkelt reusachtig head-up display

Nieuws

We klagen weleens over de steeds groter wordende schermen in moderne auto’s, omdat ze nogal afleidend zijn. Hyundai wil af van de schermen in hun auto’s, maar we vragen ons af of het alternatief echt minder afleidt …

Hyundai Mobis, de onderdelentak van Hyundai Motor Company, en Zeiss, de befaamde Duitse fabrikant van optische systemen en lenzen, gaan samenwerken. Het doel is om een werkelijk gigantisch head-up display te ontwikkelen dat alle schermen in de auto’s van Hyundai (en wellicht ook Kia) kan vervangen. Hyundai noemt het ook wel een ‘holografische voorruit’.

Holografische voorruit

Op de voorbeeldfoto (zie foto boven artikel) zien we dat het head-up display in kwestie allerlei informatie over de gehele breedte van de voorruit projecteert. De bestuurder kan onder meer de snelheid, de navigatiekaart, het batterijpercentage en de gekozen muzieklijst zien. Schermen ontbreken inderdaad op de foto: het dashboard is vrij kaal en bevat enkel een paneel met sfeerverlichting en enkele fysieke knoppen die vermoedelijk voor de klimaatregeling zijn.

Volgens Hyundai draagt de holografische voorruit bij aan de veiligheid door alle belangrijke informatie zodanig te tonen dat bestuurders hun ogen gewoon op de weg kan blijven richten. Tot op zekere hoogte kunnen we dit volgen, tot Hyundai in hetzelfde persbericht vertelt dat ook films, videogesprekken en andere media kunnen worden afgespeeld door het head-up display. Hoewel dit uiteraard bedoeld is voor de bijrijder, kunnen we ons niet voorstellen dat dit niet ontzettend afleidend werkt.

In 2027 op de markt

De vraag is of, en zo ja, wanneer we dit systeem in modellen van Hyundai kunnen aantreffen. De Koreanen geven aan dat ze de holografische voorruit al in 2027 verwachten te kunnen installeren in productiemodellen. Of dit enkel in hun thuisland is, of dat ze het nieuwe head-up display ook zo snel mogelijk in auto's voor de Europese markt gaan toepassen, is nog onduidelijk.

Niet de eerste

Hyundai is niet de enige autofabrikant die deze techniek wil gebruiken in hun toekomstige modellen. BMW toonde eerder al een soortgelijk systeem bij hun presentatie van de BMW Vision Neue Klasse. Op de persfoto’s van het conceptmodel zagen we een eveneens minimalistisch dashboard (al gebruikt BMW nog wel een scherm), met de mogelijkheid om informatie te projecteren op de voorruit. De Duitsers noemen de techniek ‘Panoramic Vision’. Later toonde BMW dezelfde techniek op de SUV-versie van de Neue Klasse-conceptcar.

Kwestie van tijd

Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat we deze techniek in toekomstige modellen zullen vinden. En hoewel we blij zijn dat merken inzien dat grote schermen het autorijden niet bepaald veiliger maken, zijn we nog niet helemaal overtuigd door het alternatief dat Hyundai en BMW laten zien ...