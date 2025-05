Wie had dat gedacht? De Amerikaanse droom is een BMW M5 Touring

Nieuws

Amerikanen hebben meestal weinig met stationwagons. Maar de BMW M5 Touring is in de VS niet aan te slepen en dat kan interessante gevolgen hebben.



De nieuwe BMW M5 Touring overtreft alle verkoopverwachtingen, zo laat BMW M-baas Frank van Meel weten. “De vraag is enorm, zowel in productie als in verkoopcijfers. Het blijft maar stijgen,” aldus Van Meel. Maar het interessantste detail is waar die vraag vandaan komt.

De populariteit van de M5 Touring blijkt namelijk sterk regionaal. Uitgerekend in de Verenigde Staten is de vraag naar de M5 Touring het grootst. En dat is opmerkelijk, want BMW verkoopt al jaren geen stationwagens meer in de VS. De M5 Touring is sinds begin dit jaar de enige stationwagon van BMW die je in de VS kunt kopen.



Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

Concurrenten verkopen geen stationwagons

Toen Frank van Meel werd gevraagd of de sedan of de Touring beter verkoopt, was zijn antwoord verrassend. “In Europa verkopen we nog steeds meer sedans dan Tourings,” zei hij. “Maar in de VS is het precies andersom. Daar is de vraag naar de Touring momenteel groter dan naar de sedan.”

Wat BMW helpt, is dat zijn grootste concurrenten op dit moment geen snelle stationwagon verkopen in de VS. Mercedes biedt momenteel geen E-klasse AMG-wagon aan in de VS, en Audi’s RS6 Avant is alleen nog uit voorraad leverbaar. De prijs van de BMW M5 Touring in de VS is 121.500 dollar (107.000 euro). Dat is relatief goedkoop. In Nederland kost-ie 145.572 euro, in België zelfs 147.150 euro.



Ben je dol op auto's en lees je graag van papier? Een abonnement op Auto Review is nu extra voordelig. Scoor tot 90 euro voordeel!

BMW M5 Touring specs

We snappen de Amerikaanse fascinatie, want de specs zijn om te zoenen. Net als de sedan, is de M5 Touring een plug-in hybride. Een biturbo 4,4-liter V8 wordt bijgestaan door een krachtige elektromotor. Gezamenlijk leveren ze 727 pk en 1000 Nm koppel. De sprint van 0-100 km/h voltooit de Touring in 3,6 seconden, een tiende van een seconde langzamer dan de sedan.

De topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar tegen betaling - oftewel door het M Drivers Package aan te vinken - verhoogt BMW dit naar 305 km/h. Desgewenst kun je zelfs 67 kilometer elektrisch rijden.



M3 Touring ook naar VS?



De populariteit van de M5 Touring kan gevolgen hebben. BMW ziet deze snelle stationwagon als testcase: als dit model aanslaat, kan het zomaar gebeuren dat in de toekomst weer stationwagons naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Al zijn er nu geen plannen om bijvoorbeeld de BMW M3 Touring in de VS te gaan verkopen.



Misschien maakt de stationwagon dan tóch een comeback, hoewel merken als Mercedes en Volvo hem al bijna hebben afgeschreven. En dat dankzij een land dat niet bekendstaat om zijn liefde voor stationwagons ...