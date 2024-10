Test: BMW M5 (2024) heeft alles te danken aan zijn stekker

Tests

De enige manier om de BMW M5 in leven te houden, is met een plug-in hybride aandrijflijn. Dat maakt de sportiefste BMW 5-serie weliswaar loodzwaar, maar ook ijzersterk: 727 pk en 1000 Nm.

De eerste M5 verscheen in 1985 en was op het eerste gezicht bijna niet te onderscheiden van de gewone 518 met zijn kleine viercilinder, karige 90 paardenkrachten en bescheiden 140 Newtonmeters. Maar vervolgens keek je in de motorruimte en zag je daar de imposante krachtbron van de M1. Wenkbrauwen gingen omhoog, kelen werden droog.

Deze aanpak loopt als een rode draad door de geschiedenis van de M5: bescheiden van de buitenkant, extravagant onder de motorkap.



BMW M5 (2024): onverzettelijke uitstraling

Daar is nu een einde aan gekomen. Het design van de nieuwe M5 kun je met geen mogelijkheid bescheiden noemen. De grotere spoorbreedte (voor: +7 cm, achter: +4 cm) geeft hem de onverzettelijke uitstraling van een Urkse vissersvrouw.

En dankzij de unieke grille met een enorme luchtinlaat eronder en ver naar buiten geplaatste neusgaten, onderscheidt de M5 zich duidelijk van een normale 5-serie, ook met M-pakket. Om nog maar te zwijgen van de brede, hoekige achterkant met een vierpijps uitlaatsysteem en een massieve diffuser.



Koppelmonster: V8 met twee turbo’s

Onder de motorkap is de M5 wederom een technische sensatie. De V8 met twee turbo’s sluit mooi aan bij de sportieve traditie, terwijl de geïntegreerde elektromotor de deur naar de toekomst opent. De achtcilinder op zichzelf beschouwd is al een buitengewoon stukje motorbouwkunst; een koppelmonster dat zich net zo gretig op de toerenbegrenzer stort, als een leeuw op het hekwerk van waarachter een mollig jochie hem met bange ogen aanstaart.

Opwindend BMW M5-gevoel

Om de aandrijflijn efficiënter en lichter te maken, kreeg de nieuwe M5 een versterkte krukas, een nieuwe turbo en oliepomp, en een oliepan van kunststof. De meest spraakmakende vernieuwing is de 197 pk sterke elektromotor die tussen de dubbel geblazen V8 en de achttraps automaat zit. Hij zweept de hele boel op en geeft je dat opwindende gevoel dat bij de M5 hoort.



Het is niet alleen de brute kracht van 727 paardenkrachten en 1000 Newtonmeters die het systeem genereert waarmee de sportsedan indruk maakt, het is vooral de perfectie waarmee deze kracht zicht ontvouwt.



Nauwkeurig en communicatief

Op de Salzburgring is het fijne, directe en intense reactievermogen van de hybride aandrijflijn indrukwekkend - ongeacht het toerental of de ingelegde versnelling. Ook zonder elektrische ondersteuning had de V8 ons ingepakt met zijn weldaad aan koppel en imposante krachtontwikkeling tot maximaal 7200 toeren per minuut, maar het is adembenemend hoe de kleine oneffenheden van de verbrandingstechnologie door het elektrische ‘strijkijzer’ worden gladgestreken.

Het systeem volgt onze bevelen op met onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en de M5 versnelt op elk rechte stuk met zulk gemak, dat het lijkt alsof we altijd bergafwaarts rijden.

We denderen de heuveltop op, stampen kort en hard op de rem om vervolgens met 260 km/h en een waanzinnige stabiliteit in de daaropvolgende lange, snelle rechterbocht te duiken. Het maakt niet uit wat je van de M5 vraagt, hij blijft hoogst nauwkeurig en bijzonder communicatief. En dat met een leeggewicht van 2435 kilo!

BMW M5 (2024): vierwielbesturing en balans

De vierwielbesturing is niet afgesteld op comfortabel straatjekeren, maar op wendbaarheid en stabiliteit. BMW vindt luchtvering te traag en heeft in plaats daarvan een prachtig onderstel met kundig afgestemde adaptieve schokdempers ontwikkeld. De carrosserie is versterkt met talrijke extra verstevigingen voor- en achterin de auto.

De M5 mag dan een nieuw model met moderne techniek zijn, hij ligt toch vertrouwd in de hand. Dankzij de aanzienlijk grotere spoorbreedte en de waanzinnige grip blaak je als bestuurder van het zelfvertrouwen. Zelfs als je op ontdekkingsreis gaat om te ervaren waar zijn grenzen liggen, geeft de M5 je een onvoorstelbaar veilig en speels gevoel.

Voor de beste balans en het laagste zwaartepunt werden de batterijcellen in de vloer van de auto gestopt. Dat klinkt heel logisch, maar eigenlijk is dat alleen gebruikelijk bij volledig elektrische auto’s. Bij veel plug-in hybrides leeft het accupakket onder de achterbank of nog verder naar achteren, onder de bagagevloer van de kofferbak. Daar gaat je gewichtsverdeling.



BWM M5 prijs

Dat de plug-in hybride technologie het mogelijk maakt om tot 69 kilometer en maximaal 140 km/h volledig elektrisch te rijden, is een mooi verhaal voor een andere keer. Voor nu is het goed om te weten dat de grote EV-range zich vertaalt naar een lage CO2-uitstoot en dus wordt deze V8 niet bestraft met een torenhoog bpm-bedrag. Zodoende betaal je in Nederland evenveel als in België en Duitsland. Dat is ook wel eens lekker.

Conclusie

De BMW M5 gaat met zijn tijd mee en dat pakt goed uit. De toevoeging van een elektromotor zorgt niet alleen voor meer kracht, maar vooral voor meer souplesse. Het hoge leeggewicht is even schrikken als je het leest, maar tijdens het rijden weet de M5 die kilo’s ongelooflijk goed te verhullen. En dan gooien en smijten wij nog maar met een voorseriemodel.