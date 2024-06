Nieuwe BMW M5: 127 pk erbij, maar toch goedkoper én trager, hoe kan dat?

Nieuws

De BMW M5 is aan zijn zevende generatie toe en – uiteraard – wordt dat de krachtigste ooit. Met 727 pk en 1000 Nm overtreft hij zijn voorganger ruimschoots. Toch wordt-ie goedkoper – én langzamer. Wat is hier aan de hand?

De BMW M5 van de vorige generatie (G30) was met z’n 600 pk en 750 Nm bepaald geen stumper. De M5 Competition (625 pk) en M5 CS (635 pk) gingen zelfs nog een stapje verder. Maar met een M5-historie van 40 jaar wilde BMW blijkbaar een extra stap zetten en schroefde de fabrikant het vermogen op tot een duizelingwekkende 727 pk.

BMW speelt beetje vals met de nieuwe M5



Maar … BMW speelt ook een beetje vals. Want anders dan z’n voorgangers, krijgt de 4,4-liter v8-benzinemotor in de nieuwe BMW M5 (G60-generatie) een flinke steun in de rug van een 197 pk sterke elektromotor. Die wordt gevoed door een oplaadbare accu van 18,6 kWh. Met andere woorden: de zevende generatie BMW M5 is een plug-in hybride … Naast het extra vermogen, heeft dat twee voordelen: het verbruik en dus de CO2-uitstoot gingen flink omlaag en dus kon de Nederlandse prijs ook dalen, want minder bpm. Bovendien werken de automatische Steptronic-transmissie en de twee motoren volgens Beierse bronnen naadloos samen.

Nieuwe BMW M5 (2024) is loodzwaar



Maar zoals een wijs man ooit zei: "Elk voordeel heb z’n nadeel." Want door de toevoeging van de flinke batterij en de elektromotor, weegt de nieuwe M5 nu zo'n 2500 kilo. Dat betekent dat-ie ruim 600 kilo is aangekomen en ongeveer evenveel weegt als een BMW X5. Dat klinkt als een gevalletje ernstige obesitas. Dan kan BMW wel trots vermelden dat het optionele carbondak 30 kilo van het gewicht afsnoept, maar om nu 3417 euro neer te tellen om het gewicht 1,2 procent omlaag te brengen …

Trager én veel goedkoper dan oude M5



Gezien de gewichtstoename van de nieuwe M5, vinden we het niet verwonderlijk dat-ie ondanks zijn extra power, toch een tikkeltje trager naar de 100 km/h knalt dan zijn voorganger: in 3,5 in plaats van 3,4 seconden … Maar genoeg zurigheid nu: want de BMW M5 is zoals gezegd ook stukken goedkoper geworden. Of liever gezegd: minder duur. Je hebt ’m nu vanaf 144.347 euro bestellen, wat een prijsverlaging van ruim 30.000 euro betekent ten opzichte van zijn voorganger (vanaf 175.000 euro).

En wat het gewicht betreft: BMW staat er om bekend dat het zelfs z'n zwaarste jongens relatief lichtvoetig kan laten aanvoelen.



Topsnelheid nieuwe BMW M5



Rechtuit loopt de M5 in standaardtrim maximaal 250 km/h. Met het Driver’s Pack van 2795,10 euro – dat dubbeltje niet vergeten – mag het ietsje meer zijn: 305 km/h. Maar waar het bij zo’n M5 eigenlijk om draait, zijn de dynamische kwaliteiten. Daarvoor zorgen de adaptieve luchtvering met elektronische demping en vierwielbesturing. De vooras heeft dubbele draagarmen en de mulitink-achteras is speciaal geprepareerd voor een sportief weggedrag. Volgens BMW biedt de tandheugelbesturing met M Servotronic en variabele stuurverhouding een optimale feedback en precisie.



Elektrische actieradius



Nu klinkt de gemiddelde V8 van nature al best lekker, het sportuitlaatsysteem doet hier nog een schepje bovenop. Het is uitgerust met elektrisch bediende kleppen en twee sets dubbele uitlaatpijpen. Met het M Hybrid-systeem kan de M5 ook volledig elektrisch rijden. Maximaal zo’n 69 kilometer en tot een snelheid van 140 km/h. Maar die puur elektrische aandrijfoptie is natuurlijk vooral bedoeld voor in de stad. Daar beweeg je je uitstootvrij en geruisloos. Mocht jijzelf dat laatste maar saai vinden, dan zorgt BMW IconicSounds Electric binnenin voor een gezellig nepgeluid, dat keurig met de bewegingen van het gaspedaal meeswingt.

Uitgebouwd

De typische BMW M-klant vindt een dikke motor lekker, maar stelt een beetje uiterlijk vertoon ook wel op prijs. Vandaar dat BMW de nieuwe M5 voorzag van uitgebouwde wielkasten, brede zijskirts, een extra dik aangezette voorkant en een nieuwe C-stijl met M5-logo.



Binnen in de M5 is het een mix van sportieve luxe en hightech. Denk aan M-specifieke weergaven op het BMW Curved Display, een leren M Sport-stuur en multifunctionele sportstoelen. Het BMW iDrive systeem zorgt voor een naadloze bediening, terwijl het Bowers & Wilkins Surround Sound systeem net zo krachtig klinkt als de V8.



Wanneer komt de nieuwe BMW M5 naar Nederland?



Als je nu al ongeduldig likkebaardend en kwispelend achter je laptop zit of je smartphone van de opwinding bijna uit je hand laat vallen, hebben we slecht nieuws voor je. De Nederlandse marktintroductie van de nieuwe BMW M5 staat pas gepland voor november 2024. Die 144.347 euro moet dus nog even in je zak blijven branden. Als de de M5 liever als Touring wilt, moet je zelfs tot januari 2025 wachten.