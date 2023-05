Aankoopadvies BMW 5-serie (F10/F11): problemen, uitvoeringen en betrouwbaarheid

Lees in onze BMW 5-serie-aankoopadvies over de problemen en betrouwbaarheid. Is zo’n bovenmodale occasion een slimme aankoop? We keren de BMW F10/F11 binnenstebuiten en ontdekken dat het lastig kiezen is.

De BMW 5-serie is een geliefd model. Inmiddels zijn de eerste ­edities (E12 en E28) gewilde klassiekers, terwijl de E34 en met name de E39 de harten van youngtimer-liefhebbers sneller laten kloppen. Aan de door Chris Bangle ontworpen E60/E61 moesten de traditionalistische BMW-fans even wennen. Sterker nog, voor sommigen was deze 5-serie de reden om het merk de rug toe te keren. Die groep slaakte een zucht van verlichting toen BMW in 2009 de F10/F11 als opvolger presenteerde. Het nieuwe model - ontworpen onder leiding van Adrian van Hooydonk - was in hun ogen ingetogener en eleganter.

Welke versie van de BMW 5-serie moet je hebben?



Op Marktplaats.nl worden ongeveer ­duizend F10’s en F11’s te koop aangeboden, waarbij de verdeling tussen diesel en ­benzine, respectievelijk sedan en Touring, ­ongeveer fifty-fifty is. Wat is wijsheid als je er eentje wilt kopen?

Carrosserievarianten BMW F10/F11



Eind 2009 verscheen al de BMW 5-serie GT met modelcode F07, maar de Gran Turismo werd in Nederland nauwelijks verkocht. Daarom laten we hem hier buiten beschouwing. Enkele maanden na de marktintroductie van de nieuwe 5-serie sedan (F10) verscheen de Touring (F11). Daarmee hebben we de carrosserievarianten gehad.



17 motorvarianten



Motorisch is er een stuk meer te kiezen: deze 5-serie was in maar liefst 17 motorvarianten leverbaar. De benzinemotoren en de diesels gingen gelijk op, daarnaast had je de ActiveHybrid, die een benzine- en een elektromotor aan boord had (systeemvermogen 340 pk).

BMW f10 en f11 benzinemotoren

Maar wat hadden de BMW f10 en f11 voor een benzinemotoren? De karigste benzineversie was de 520i, met een 184 pk sterke tweeliter viercilinder turbomotor. Daarna volgden aanvankelijk een roedel ­zescilinder lijnmotoren met een inhoud van drie liter, met vermogens van 204 (523i), 258 (528i), 272 (530i) en 306 pk (535i). De 523i en 528i met zescilinder maakten in 2012 plaats voor een 528i met geblazen tweeliter viercilinder (245 pk).



In de neus van de 550i lag een 4,4-liter V8 met dubbele turbo, die 407 pk leverde. Bij de M5 werd deze motor opgekieteld tot een imposante 560 pk. In de M5 30 Jahre was dit zelfs 600 pk. Daarmee sprintte de top-Vijf in zo’n 4 tellen van 0 naar 100 km/h. Het koppel van 700 Nm staat bovendien borg voor ­nekbrekende tussenacceleraties.



Diesels van 143 tot 381 pk



Onder de dieselmotoren vinden we drie viercilinders met een inhoud van twee liter. Aanvankelijk was de 520d (184 pk, 380 Nm) de instapper van de dieselreeks, maar vanaf 2013 zag BMW kans om er nog een 518d met 143 pk en 360 Nm onder te prakken. In de 525d leverde de 2,0-liter motor een aangename 204 tot 218 pk (vanaf modeljaar 2012). De 3,0-liter zescilinder van de 530d (245 pk-­258 pk), de 535d (313 pk) en de 550d xDrive (381 pk) deden daar nog een flinke schep bovenop.

Een aantal motorvarianten was leverbaar met manuele zesbak, maar de meeste klanten gaven de voorkeur aan de achttraps automaat van ZF.



5-serie ook leverbaar met vierwielaandrijving



De modale Nederlandse 5-serie heeft gewoon achterwielaandrijving, vierwielaandrijving was gereserveerd voor de zwaarder gemotoriseerde versies. Verreweg de meeste F10’s en F11’s begonnen hun leven als leaseauto en hebben de Business-­uitrusting of beschikken over een luxueus (High) Executive-pakket. Sportief aan­gelegde 5-rijders kozen voor de M Sport ­Edition, met onder meer een strakker ­afgestemd en verlaagd onderstel.

Zwakke punten BMW 5-serie (F10/F11)



Problemen met de distributie zijn de viercilinder diesel (motorcode N47) van de F10/F11 niet vreemd. Vooral auto’s uit 2010 en 2011 krijgen hier vaak mee te maken. Ratel- of rinkelgeluiden bij zo’n 1500 tpm kunnen een overslaande of brekende distributieketting inluiden. Een preventieve ­reparatie is mogelijk, maar kost zomaar 2000 euro. Check daarom vóór aanschaf of de complete distributieset is vervangen. Een ander gevoelig punt van deze motoren is het EGR-systeem. Problemen herken je aan een hikkende motor of een tekort aan vermogen.

BMW 5-serie problemen automaat



Had de BMW 5-serie problemen met de automaat? Check bij auto’s met automaat - en dat zijn ze bijna allemaal - of de sportstand nog werkt. Zo niet, dan is het elektronisch brein van de ZF-bak mogelijk aan vervanging toe - een kostbaar geintje. Schakelt de automaat een beetje houterig? Dan is het - in het beste geval - tijd om hem te laten spoelen.



Luchtvering 5-serie buiten adem? Duur!



Bij de Touring-versie monteerde BMW standaard luchtvering. Deze hoort de ­carrosserie onder alle omstandigheden horizontaal te houden. Mocht de auto toch achterover hangen, dan is het systeem waarschijnlijk lek. Als dit niet tijdig wordt verholpen, werkt de compressor zichzelf naar de Filistijnen. Herstel is uiteraard mogelijk, maar duur.



“Laten we eerlijk zijn: een gebruikte 5-serie koop je nooit op puur rationele gronden.”

Laat die vierwielaandrijver maar staan



Hetzelfde, maar dan in het kwadraat, geldt voor een defecte tussenbak van vierwielaangedreven Fünfers. Het xDrive-systeem is erg gevoelig voor ­verschillen in de afrolomtrek van de wielen. Monteer daarom alleen wielen en banden met de officieel voorgeschreven afmetingen.



BMW 5-serie problemen



Minder dramatisch, maar wel vervelend, zijn slecht afdichtende rubbers van de ­achterportieren, die de achterpassagiers een ongevraagd voetenbadje geven. Lekkage in de accubak (onder de kofferbakbodem) kan leiden tot het uitvallen van de elektronische handrem. Ben je een kei in achterwaarts inparkeren? Dan maakt het je misschien niet uit dat de achteruitrijcamera een ­storingsgevoelig accessoire is. Koukleumen doen er verstandig aan de werking van de stoelverwarming te controleren en als je het juist altijd warm hebt, moet je zeker ­checken of de airco wel werkt. De condensor geeft er nogal eens de brui aan.

Wat kost een leuke BMW 5-serie van deze generatie?

Laten we eerlijk zijn: een gebruikte 5-serie koop je nooit op puur rationele gronden. Daarom zouden wij - nu het nog kan - de voorkeur geven aan een F10/F11 met een mooie zescilinder benzinemotor. Bij de aanschaf van een 528i houd je verstand en emotie nog een beetje in evenwicht. Al kun je het natuurlijk bescheidener aan doen met een vroege zescilinder 523i. Reken op zo’n 14.000 euro voor een net exemplaar met een kilometerstand die onder de twee ton blijft.



“De 530i en 535i zijn helemaal geweldig, maar ook duur.”

Diesels relatief goedkoop



De 530i en 535i zijn helemaal geweldig, maar ook duurder. Niet alleen in aanschaf (vanaf ongeveer 17 mille), ook de kosten voor brandstof, wegenbelasting en verzekering vallen hoger uit. Om over de 550i en M5 met V8 nog maar te zwijgen. Grote, oudere diesels zijn momenteel niet zo gewild. Als notoire veelrijder kun je daarmee je voordeel doen, al zouden wij de 518d laten staan. Tenzij je lak hebt aan prestaties. Als alternatief kunnen we de zuinige 535i ActiveHybrid aanraden, al moet je dan wel over een startkapitaal van minimaal 22.000 euro beschikken.



Enorme keus aan opties



Bestudeer van tevoren welke goodies je allemaal in je 5-serie wenst, want de mogelijkheden zijn oneindig. Check voor aankoop goed of het complete elektronische pretpakket werkt. Als je uit een BMW E60/E61 komt en verzot bent op diens stevige rijeigenschappen, ga dan voor een F10/F11 met een M Sport-pakket. Anders bestaat het risico dat je je nieuwe aanwinst te soft vindt