Met deze smoes probeert wegpiraat onder torenhoge boete van 105.000 euro uit te komen

Nieuws

We klagen in Nederland wel eens over de hoogte van onze verkeersboetes, maar dat is niets vergeleken bij het boetebedrag dat deze man uit Zwitserland op de mat kreeg …

De advocaat kreeg namelijk een boete van maar liefst 105.500 euro (98.500 Zwitserse Frank), zo lezen we in de Zwitserse Aargauer Zeitung. De 58-jarige man reed vorig jaar op de snelweg nabij Zürich met zijn BMW 540d te dicht op zijn voorganger. Dit bumperkleven komt de man nu dus duur te staan.

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang interessant nieuws als dit wekelijks in je inbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert.

Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Boete op basis van inkomen

De boete is zo astronomisch hoog, omdat men in Zwitserland een inkomensafhankelijk boetesysteem hanteert. En aangezien de advocaat omgerekend 1,8 miljoen euro op jaarbasis verdient, heeft de Zwitserse justitie het boetebedrag bepaald op ruim een ton.

Dit bedrag is echter voorwaardelijk, wat betekent dat de man het boetebedrag pas hoeft te betalen als hij nog een keer de fout in gaat. De ‘aansluitboete’ van 10.500 euro moet de man echter wel betalen. Deze boete wordt meestal uitgedeeld bij voorwaardelijke boetes als een soort waarschuwing.

Sportremmen

De man is al in beroep gegaan tegen de uitspraak. Daarbij voerde hij een opvallende verdediging aan: volgens de advocaat beschikte hij in zijn BMW over sportremmen waardoor hij adequaat had kunnen reageren als zijn voorligger plotseling zou stoppen. Daarbij is de man naar eigen zeggen niet op de hoogte gesteld van zijn rechten door de politie.

Het eerste beroep is inmiddels afgewezen, waardoor de man alleen nog beroep kan aantekenen bij het Federale Hof.

Duurste boete ooit

De uitgedeelde boete is exorbitant, maar is bij lange na niet de hoogste boete die ooit is uitgedeeld. Deze twijfelachtige ‘eer’ gaat naar een Zweed die in 2010 met zijn Mercedes SLS AMG een snelheid van 290 km/h aantikte in Zwitserland. Hij moest omgerekend om en nabij 720.000 euro aftikken.