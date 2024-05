Zoveel duurder werd een tweedehands BMW 5-serie sinds 2020

Nieuws

“Een auto is een slechte investering”, hoor je vaak. Klopt dat wel? We kijken naar de prijsontwikkeling van de populairste modellen, om te beginnen met nummer 5, de BMW 5-serie.

Nederland is traditioneel een automarkt waar vooral kleine en compacte modellen het goed doen. Een logisch gevolg van onze zuinige volksaard, wegenbelasting op basis van gewicht en hoge brandstofprijzen.Toch is de BMW 5-serie een van de meestgezochte tweedehands modellen op Marktplaats.nl.

Nederlanders dol op compacte auto’s

Dat Nederlanders inderdaad dol zijn op auto’s uit het A-, B- en C-segment blijkt uit de verkoopstatistieken. Ook zag je het altijd terug in de afschrijving. Compacte modellen als de Toyota Aygo, Kia Picanto, Volkswagen Polo en Ford Fiesta daalden veel minder snel en minder heftig in waarde dan grote middenklassers als bijvoorbeeld de Mercedes C-klasse (D-segment) en BMW 5-serie (E-segment).



De maandlasten van dat soort auto’s in de vorm van verzekering, wegenbelasting, brandstofkosten en onderhoud zijn voor de meeste occasionkopers simpelweg een brug te ver. En dat drukt de prijs van tweedehands exemplaren. Tenminste, zo was het altijd.

Stijgende occasionprijzen

Maar de coronapandemie legde autofabrieken stil en liet de toelevering van chips en andere onderdelen stokken. Op nieuwe auto’s moest je vreselijk lang wachten, zodat veel mensen uitweken naar een recente occasion. Al met al zorgde het voor een tekort aan jonge tweedehands auto’s in alle segmenten.



En wat gebeurt er bij veel vraag en weinig aanbod? Dan stijgen de prijzen. Deze ontwikkeling werd in 2021 voor het eerst waargenomen door de Nederlandse autodealers en hun brancheverenigingen. Als consument zag je het op alle Nederlandse verkoopplatforms aan de snel stijgende prijzen. Ook van grote, dure jongens als de BMW 5-serie, de nummer 5 van de meest gezochte auto’s op Marktplaats.nl, gingen de prijzen bij alle aanbieders de lucht in.

Gemiddelde prijzen tweedehands BMW 5-serie

Zo bedroeg de gemiddelde vraagprijs van een tweedehands BMW 5-serie in 2020 nog 20.254 euro. Daarna steeg die naar een hoogtepunt van 26.332 euro in 2023. Dat kom overeen met een prijstoename van ruim 30 procent in drie jaar.

Prijsontwikkeling tweedehands BMW 5-serie Jaar Gemiddelde vraagprijs

2020

€ 20.254,09

2021

€ 23.405,77

2022

€ 24.535,19

2023

€ 26.332,57

2024

€ 25.889,38

Tweedehands BMW 5-serie bijna 28 procent duurder

Goed nieuws voor wie in 2024 een tweedehands BMW 5-serie zoekt: dit jaar is er een lichte daling ingezet. Tot dusver bedraagt de gemiddelde vraagprijs voor een gebruikte 5-serie 25.889 euro. Dat is nog altijd 5635,29 euro meer dan vier jaar geleden, oftewel een prijstoename van 27,8 procent.

Minder afschrijving op je 5-serie



Bovenstaande betekent natuurlijk niet dat je voor jouw BMW 5-serie nu ruim 5500 euro meer terugkrijgt dan je er in 2020 voor hebt betaald. Toch is het gunstig voor de restwaarde. Want met zo’n sterke gemiddelde prijsstijging, is de kans groot dat je veel minder hebt afgeschreven dan waar je vier jaar geleden op rekende.