Test: Audi A6 e-tron verslaat BMW i5 Touring op één essentieel onderdeel

De hagelnieuwe A6 e-tron Avant gaat de BMW i5 Touring frontaal te lijf, de Nio ET5 Touring is de outsider. We testen de prestaties, de actieradius en de rijeigenschappen. Audi deelt op één van deze onderdelen een gevoelige tik uit.

Eerder testten we de ruimte en de veiligheid en wist de BMW i5 Touring eenvoudig te winnen. Nu voelen we de motoren aan de tand en tarten we de auto's op het circuit om de rijeigenschappen te testen.

Met een vermogen van 490 pk is de Nio ET5 Touring aanzienlijk krachtiger de geteste Audi A6 e-tron (367 pk) en BMW i5 (394 pk). Voor de honderdsprint heeft de ET5 niet meer dan 4 seconden nodig. De BMW, eveneens met twee elektromotoren, doet deze acceleratietest in 5,4 tellen - net zoals de Audi. De geteste A6 Avant e-tron Performance beschikt alleen achter over een elektromotor.

BMW verbruikt het meest

Een hoge snelheid betekent ook een hoog stroomverbruik. Van het testtrio soupeert de BMW niet alleen de meeste kWh's op, maar heeft hij ook de kleinste accu in zijn vloer. Een rijbereik van 350 kilometer is realistischer dan de door BMW aangekaarte 467 km. De i5 laadt aan de openbare laadzuil met 22 kW bij (Audi en Nio: 11 kW), op gelijkstroom is 205 kW de max. Doordat de laadsnelheid heel geleidelijk afbouwt, zit je snel weer aan een 'state-of-charge' van 80 procent.

Nio batterij wisselen

De Nio countert met zijn wisselbare accupakket - op voorwaarde dat je de batterij huurt en dat je een Swap Station op je route tegenkomt. Nio streeft wat dat betreft naar een dekkend netwerk in Nederland. Wanneer je onderweg een snellader moet opzoeken, wordt de batterij met hooguit 140 kW gevoed. Gezien het formaat van de accu (75 of 100 kWh), kun je maar beter een goed boek bij je hebben. Met een gemiddelde energieconsumptie van 23,4 kWh/100 km ligt een actieradius van bijna 400 kilometer binnen bereik (WLTP: 560 km).

De grootste actieradius, althans in deze test, heeft de Audi A6 Avant e-tron. Met een testverbruik van 19,9 kWh/100 km en een bruikbare batterijcapaciteit van 94,9 kWh, is zo'n 475 kilometer uit een volle accu te halen. Met zijn boordsysteem van 800 volt kan de Audi laadpieken van 270 kW aantippen. Waarvan we gedurende de testperiode trouwens maar één keer getuige waren. Toch maakt de motor van de Audi de meeste indruk, hij verslaat de Nio en de BMW.

Rijeigenschappen: BMW is weer top

In rechte lijn is de Nio razendsnel, in bochten niet. Al bij relatief lage snelheden dreigt hij zijn mechanische grip te verliezen. Daar weten de elektronische regelsystemen geen raad mee, waardoor de ET5 zich twijfelachtig gaat gedragen. Onderstuur? Of liever overstuur? Op de grens van de natuurkundige wetten laten uiteindelijk alle vier de wielen hun grip varen. Waarbij de besturing onvoldoende terugkoppeling biedt, en de auto een nogal ongecontroleerde indruk wekt. Een kwestie van finetuning, want in potentie heeft het onderstel van de ET5 beslist meer te bieden.

De BMW i5 Touring laat zien hoe het wel kan - en hoe het moet. Mede dankzij de optionele actieve rolstabilisatie heeft de i5 tot op hoge bochtsnelheid een uitstekende mechanische grip. Op de limiet blijft de auto heel neutraal zijn lijn volgen. Ondanks zijn formaat en gewicht beweegt de auto lichtvoetig van bocht naar bocht - in een verbijsterend hoog tempo.

Audi A6 E-Tron achterwielaandrijving

Doordat de Audi achterwielaandrijving heeft, is hij op tractiegebied in het nadeel. Daar merk je in de praktijk echter weinig van. Op de limiet is de A6 Avant e-tron Performance veel beter voorspelbaar dan de Nio en zijn besturing heeft beduidend meer te vertellen. Wanneer je over de schreef gaat, vangen de regelsystemen je veilig op. Zijn de regelneven uitgeschakeld, dan breekt de achterkant uiteindelijk uit. Om de Audi dan weer in het gareel te krijgen, is een kundige hand vereist.

Met gewichten van 2264 tot 2424 kilo wordt veel van de remsystemen gevraagd. De Audi en de BMW leveren prestaties van sportwagenniveau, de Nio laat ook hier ruimte open voor verbetering. In de ET5 is het pedaalgevoel nogal digitaal.

De volledige vergelijkende test - met de einduitslag - lees je in Auto Review 8. Hij ligt nu in de winkel of is te bestellen in de webshop.