Waarom de Audi A6 e-tron plotseling 12.000 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De elektrische Audi A6 e-tron is net op de markt, maar nu al 12.000 euro goedkoper. Dat komt niet omdat de nieuwe EV in de uitverkoop is gedaan, de prijsverlaging heeft een heel andere reden.

Audi heeft namelijk een nieuwe aandrijflijn voor de A6 e-tron geïntroduceerd. Voorheen kon je enkel kiezen voor de e-tron performance met 367 pk en een batterij van 100 kWh. Hiervoor moest je minimaal 75.990 euro neerleggen.

Net wat minder spectaculair

Nu hebben de Duitsers de e-tron zonder performance aan de prijslijst toegevoegd. Deze is te bestellen vanaf 63.990 euro, een verschil van 12.000 euro dus. Het prijsverschil moet uiteraard ergens vandaan komen, dus de nieuwe instapper van de A6 e-tron is in alle opzichten net wat minder spectaculair.

Waar de oude e-tron performance 367 pk naar de achterwielen stuurde, levert de nieuwe e-tron ‘maar’ 286 pk. Ook de batterij van 83 kWh is een stuk kleiner. Om die reden levert de nieuwe instapper van de A6 e-tron ook wat actieradius in. De elektrische range van 625 kilometer (WLTP) is nog altijd indrukwekkend, maar minder opzienbarend als de 756 kilometer die de e-tron performance op één lading kan afleggen.

Het snelladen gaat een tikkeltje minder snel: de nieuwe instapper levert 225 kW, de e-tron performance laadt met maximaal 270 kW.

Audi A6 e-tron quattro

Naast de nieuwe instapper, heeft Audi nog een nieuwe aandrijflijn aan het gamma toegevoegd. De e-tron quattro vult het gat op tussen de e-tron performance en de S6 e-tron. Door een extra elektromotor toe te voegen levert de e-tron quattro zijn 428 pk vermogen naar alle vier de wielen. Verder ligt in deze versie het accupakket van 100 kWh, waarmee de e-tron quattro tot 714 kilometer komt.

Audi A6 e-tron prijzen

Met deze toevoegingen heeft de Audi A6 e-tron ondertussen een imposante prijslijst opgebouwd. Je vindt alle prijzen hieronder op een rijtje.