Tests

Deelt de elektrisch aangedreven Audi A6 e-tron nog enige overeenkomst met de oude fossiele modellen? Dat ontdekken we in deze rijimpressie van het 503 pk sterke topmodel uit de reeks, de S6 Sportback e-tron.

De Audi A6 doet weinig fout. Ongeacht de gekozen uitvoering, is het een reisauto die comfort en rijplezier hoog in het vaandel heeft staan. Krachtige varianten zoals de S6 en RS 6 voegen daar nog een enorm snelheidsbereik aan toe. Dat doet de geheel elektrisch aangedreven S6 Sportback e-tron precies zo, maar dan in absolute stilte.

Elektrische Audi S6 e-tron vermogen

De auto beschikt over twee elektromotoren, die samen een hoogste vermogen van 503 pk richting de vier aangedreven wielen sturen. Wanneer je launch control inschakelt, gaat er kortstondig zelfs 551 pk richting het loopvlak van de banden. Dan noteert de S6 e-tron een tijd van 3,9 seconden op de honderdsprint. Audi heeft de topsnelheid begrensd op 240 km/h. Ook in geheel elektrische vorm is de Audi S6 een autobahn-auto bij uitstek.

Audi S6 kofferruimte

Ook in praktische zin doet de nieuwe A6 (en S6) e-tron geen afbreuk aan zijn oorsprong. Als Sportback beschikt de auto nu zelfs over een grote achterklep, die boven de ruit open scharniert. Het laadvolume is 502 tot 1330 liter, meer dan menig elektrische SUV te bieden heeft.

Op de achterbank heb je volop beenruimte. De zitting is echter erg laag gepositioneerd, waardoor je bovenbenen onvoldoende ondersteuning krijgen. Dat heeft de oude A6 Limousine beter voor elkaar.

Voorin zit je vanzelfsprekend het lekkerst. Standaard beschikt de S6 over sportstoelen die je lijf dankzij de elektrische lendensteunen op al de juiste plekken optimaal ondersteunen. Stoelverwarming is standaard, stoelventilatie heeft een meerprijs.

Grensverleggend

Wanneer je vanuit een oude A6 in de nieuwe S6 e-tron stapt, waan je jezelf in een heel andere wereld. Er zijn twee displays met een glasheldere weergave om je heen gebogen. Het bedieningsmenu is zeer omvangrijk, desondanks vind je eenvoudig de weg naar de gewenste functie. De software reageert snel op je input, ook wanneer je gebruikmaakt van de spraakbediening. Een hele verbetering ten opzichte van de vorige A6-generatie. Het instrumentarium biedt echter maar beperkte configuratiemogelijkheden.



Audi S6 Sportback e-tron specs

2 elektromotoren, 503 pk (launch control: 551 pk), 885 Nm

0-100 km/h in 4,1 s (launch control: 3,9 s), 240 km/h

100 kWh (actieradius 670 km), 15,8 kWh/100 km

4928 / 1923 / 1465 mm, 502 - 1330 l, 2405 kg

prijs NL 95.990 euro, prijs BE 99.910 euro

Wat we in toekomstige Audi-modellen beslist vaker gaan zien, is het bedieningspaneel in het linker voorportier. Je regelt hierop de verlichting, de afstelling van de buitenspiegels en de stoelverwarming. Op het touchscreen zitten geen fysieke knoppen met een mechanisch drukpunt. In plaats daarvan leg je je vinger op het icoontje en duw je zachtjes op de kunststof oppervlak. Alleen een oranje lampje laat zien of de boodschap duidelijk is overgekomen, van haptische feedback is geen sprake. Dus moet je altijd even je ogen op het paneel richten om te zien of je daadwerkelijk de toets van de spiegelverstelling of stoelverwarming hebt ingedrukt. Onhandig.

Audi bezuinigt op verkeerde dingen

De materialen die Audi hier en daar toepast in de nieuwe A6 e-tron, getuigen van kostenbesparing. Hoogglans plastic, niet te verwarren met pianolak, dat soms een scherpe rand laat zien, is in onze test-S6 nadrukkelijk aanwezig. Oudere A6-generaties maakten met hun aluminium, hout en alcantara een veel mooiere indruk. De nieuwe S6 e-tron laat zien, dat Audi een poging doet de premiumgrens te verleggen. Maar niet in de juiste richting.

De Audi S6 Sportback e-tron - à 95.990 euro - wordt in Nederland standaard geleverd met het Tech Pro Pakket. De bijrijder krijgt in dit geval een eigen bedieningsscherm, 's nachts verlichten matrix-ledkoplampen de omgeving en diverse systemen laten de auto semi-autonoom voortbewegen. Het grote head-up display, dat je met behulp augmented reality de juiste weg wijst, heeft een meerprijs van 4230 euro. Bij dat bedrag zijn sfeerverlichting voor het interieur en een audioset met 3D-geluid van Bang & Olufsen inbegrepen.

Rijeigenschappen

Op de weg schittert de Audi S6 e-tron met zijn adaptieve luchtvering en communicatieve besturing, die progressief is bekrachtigd. Ondanks het gewicht van 2400 kilo, laat de auto zich lichtvoetig en stabiel door uitdagende bochtencombinaties sturen. Wanneer je midden in een snelle bocht ineens de stroomtoevoer richting de wielen terugdraait, voel je hoe de achteras van de auto een stapje opzij wil zetten.

Vervolgens grijpt het ESP discreet in, zodat de auto weer terug op het spoor wordt gezet. De adaptieve luchtvering vlakt ongewenste bewegingen van de carrosserie subtiel af. Wanneer je hebt gekozen voor 21-inch wielen, kan de vering op scherpe dwarsrichels vrij houterig reageren.

De Audi S6 e-tron is voorzien van dikke geluidsisolatie. Rijgeluiden zijn er vrijwel niet. Als dat niet sportief genoeg klinkt - je hebt immers toch voor de S6-versie gekozen - kun je in de Dynamic-modus kiezen voor kunstmatig motorgeluid. Het lichte gedreun dat zich af en toe vanuit de aandrijflijn kenbaar maakt, klinkt echter verre van kunstmatig. Een kleine smet op het verder uitstekende geluidscomfort dat de S6 e-tron te bieden heeft.

Audi S6 e-tron actieradius

Al met al is de elektrische Audi S6 Sportback e-tron een bijzonder comfortabele en ruime reisauto. Met zijn gemiddelde testverbruik van 23,2 kWh/100 km is zo'n 400 kilometer uit een volle accu te halen (WLTP: 670 km). Aan de snellader piekt de S6 e-tron bij een vermogen van 277 kW, naarmate er meer energie in de accu is opgeslagen loopt dat vermogen echter al snel terug.

Bij een rustige rijstijl ligt een verbruik van 17,5 kWh/100 km beslist binnen bereik, helemaal als je veelvuldig gebruikmaakt van de recuperatiefunctie, die remenergie omzet in laadstroom. Dan hoef je het rempedaal zelden meer in te trappen; one pedal drive brengt de auto perfect gedoseerd tot stilstand. Doet de situatie zich echter toch voor dat je het linkerpedaal diep in moet trappen, dan toont de Audi S6 e-tron zich van zijn beste kant. Bij een noodstop vanuit 100 km/h, staan alle 2400 kilo in slechts 33,9 meter helemaal stil.





Oordeel

Op papier is de Audi S6 Sportback e-tron de beste S6 ooit. De auto levert voortreffelijke prestaties, toont zich desondanks behoorlijk energiezuinig en biedt een ongekend reiscomfort, mede dankzij de snelle software, uitgebreide connectiviteitsfuncties en semi-autonome rijsystemen. Met een prijs van 95.950 euro was een Audi S6 lange tijd niet zo bereikbaar. Helaas laat de auto op het gebied van materiaalgebruik en afwerking ruimte voor verbetering.