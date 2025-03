Waarom de nieuwe Audi A6 Avant voor zowel verwarring als herkenning zorgt

Nieuws

Audi heeft de nieuwe Audi A6 Avant gepresenteerd. Wacht even, dat deed het merk vorig jaar toch al? Klopt, maar dit is toch echt een ander model. Hoe zit dat? Wij brengen duidelijkheid in de verwarring.

Een halfjaar geleden introduceerde Audi de nieuwe A6 e-tron. De volledig elektrische sedan/stationwagon kreeg deze naam door de nieuwe modelnamenstrategie die een jaar eerder in Ingolstadt werd bedacht. Alle elektrische modellen kregen een naam met een even getal, en die met een verbrandingsmotor werden voorzien van een A of Q met daar een oneven getal aan vastgeplakt. Op zich niet moeilijk te volgen, toch?

Ook alle nieuwe auto's behandelen we in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Schrijf je nu in!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Niet A7 maar A6

Volgens deze logica zou de vervanger van de A6 met een verbrandingsmotor A7 gaan heten. Desalniettemin hebben we het hier toch echt over de nieuwe A6 Avant. Dat komt omdat Audi zijn zelfbedachte modelnamenstrategie alweer bij het grofvuil heeft gezet. Zo blijft de Audi A5 het enige model dat zijn naam hieraan te danken heeft.

Audi keert dus terug naar de oude situatie, waardoor de opvolger van de A6 gewoon A6 blijft heten. Hoe je de elektrische en benzineversie uit elkaar houdt? Simpel: de elektrische A6 krijgt de toevoeging e-tron, terwijl de varianten met verbrandingsmotor het bekende TFSI achter hun naam dragen.

De nieuwe A6 Avant (foto's boven) tegenover de A6 Avant e-tron (foto's midden) en de oude A6 Avant (foto's onder)

Audi A6 verschillen

Tot zover de naam - visueel is het niet moeilijk om de elektrische A6 en de nieuwe met een verbrandingsmotor te onderscheiden van elkaar. Kijk bijvoorbeeld maar naar de verlichting. De koplampen van de A6 Avant TFSI zijn veel minder geknepen dan die van de A6 e-tron. En aan de achterkant zijn de lampen niet middels een rode lichtbalk met elkaar verbonden, zoals dat het geval is bij het elektrische model.



De nieuwe A6 Avant lijkt dan ook niet zozeer op zijn elektrische tegenhanger, maar eerder op zijn voorganger uit 2018. Veel designelementen keren terug, al is de auto wel gegroeid. Met een lengte van 4,99 meter is hij zes centimeter langer dan het vorige model.



Specificaties

We stoppen met alle vergelijkingen en gaan kijken wat de nieuwe A6 Avant allemaal te bieden heeft. Onder de motorkap ligt een viercilinder motor met een vermogen van 204 pk en 340 Nm koppel. Voorlopig is de auto alleen leverbaar als mild-hybrid, maar later volgt een plug-in hybride variant. Krachtiger uitvoeringen komen eveneens op een later moment.

De bagageruimte heeft een inhoud van 503 liter, die met behulp van de in drie delen neerklapbare achterbank in etappes is uit te breiden tot 1534 liter. Volgens Audi is de ruimte praktisch ingedeeld, mede dankzij een laadbreedte van meer dan een meter.

We hebben nog niet in de nieuwe A6 Avant gereden, maar de combinatie van optionele vierwielbesturing en adaptieve luchtvering klinkt veelbelovend. Het progressive steering-systeem is standaard en zorgt voor een direct stuurgevoel.

Feest der herkenning

Binnen in de nieuwe A6 Avant is het een feest der herkenning. Het interieur lijkt één-op-één te zijn overgenomen uit de Audi A5 en de Audi Q6 e-tron. Het digitale instrumentarium (11,9 inch) en het centrale display (14,5 inch) vormen als het ware één geheel en zijn licht naar de bestuurder gebogen. Het scherm van 10,9 inch voor de passagier maakt het fraaie plaatje helemaal af, maar is optioneel.

De optielijst biedt onder andere een panoramadak met variabele lichtinval, een Bang & Olufsen 3D-geluidsinstallatie, climate control met vier zones en soft-close portieren.

Audi A6 levering en prijzen

De nieuwe Audi A6 Avant is vanaf morgen (6 maart) te bestellen en wordt in mei bij de dealers verwacht. De prijzen beginnen vanaf 69.990 euro voor de instapper genaamd Pro Line. De luxere Advanced edition start bij 73.990 euro. Sportieve rijders kunnen kiezen voor de Advanced S edition, met een sportonderstel, 19-inch wielen, sportstoelen en een zwarte hemelbekleding. Deze uitvoering kost minimaal 77.990 euro.