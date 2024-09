TEST: zo moet de Audi Q6 e-tron het Volkswagen-concern bij de hand nemen

Tests

Het Volkswagen-concern wil de opstartproblemen van zijn eerste EV's zo snel mogelijk vergeten. Het nieuwe PPE-platform is daarbij een belangrijk element. Daarmee komt de Audi Q6 e-tron ver en laadt-ie razend snel.



De Audi e-tron (toen nog zonder Q8 ervoor) had een beetje last van de remmende voorsprong. Berijders beklaagden zich over de tegenvallende actieradius, problemen met snelladen en een nukkige app. De ID-modellen van Volkswagen kenden op hun beurt veel software-­issues en kregen te maken met terugroep­acties en noodzakelijke updates.

Meer tests lezen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert.

Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

De Audi Q4 e-tron had hier gelukkig al minder last van, maar het nieuwe PPE-platform moet alle slechte herinneringen definitief uitwissen. Althans, bij de toekomstige berijders van elektrische Audi’s en Porsches. Want of het samen met Porsche ontwikkelde Platform Premium Electric ooit voor Volkswagens beschikbaar komt, is maar de vraag. Verschil moet er tenslotte wezen.

Audi Q6 E-tron: 'technische sprong voorwaarts'



Audi is overtuigd van zijn zaak en noemt de Q6 e-tron met zijn 800 volt-architectuur de ‘volgende technologische sprong voorwaarts in elektrische mobiliteit’. De specificaties zijn inderdaad niet-misselijk: een netto accucapaciteit van 94 kWh en een snellaadvermogen van 270 kW. Bovendien claimt de fabrikant dat de nieuwe elektromotoren 30 procent lichter en 20 procent compacter zijn dan voorheen.



Prijs en laadtijden Audi Q6 e-tron



Wat heb je hier als klant aan? Nou, om te beginnen levert het een actieradius op die je vanuit Den Helder naar Parijs (589 km) brengt - zonder laadstops. Althans, dat is wat tante WLTP belooft voor de snelste versie, de 490 pk sterke SQ6 e-tron (vanaf 101.400 euro). De Q6 e-tron quattro (77.950 euro, 388 pk) komt 625 km ver en de achterwielaangedreven Q6 e-tron Performance (71.950 euro, 306 pk) heeft zelfs een WLTP-bereik van 641 kilometer. Daar steekt de eerste Audi e-tron (411 km) schril bij af.

255 km in 10 minuten

Jaja, horen we je denken, papier is geduldig. Inderdaad zijn de WLTP-cijfers meestal mooier dan de werkelijkheid. Zeker bij ongeduldige bestuurders met chronische jeuk aan de rechter grote teen. Maar zelfs zulke types staan na 10 minuten met hun mond vol tanden en een accu die er weer 255 kilometer tegenaan kan. Zo snel gaat het laden met 270 kW.

Wie zijn koffie niet gloeiendheet drinkt of een paar extra mails wenst te tikken, laat zijn Q6 e-tron lekker 22 minuten aan de laadpaal staan. In die tijd gaat het accupakket van 10 naar 80 procent en kun je weer heel wat kilometers vooruit. Dat de 94 kWh-batterij weer zo snel vol zit, komt ook doordat de boordlader het piekvermogen heel lang volhoudt. Volgens Audi maakt de laadcurve pas bij 35 procent zijn eerste echte duikeling.

Uiterlijk Audi Q6 e-tron is meer van hetzelfde

Als een merk een auto aankondigt als ‘belangrijke nieuwe mijlpaal’, verwacht je dat er ook aan af te zien. Recente voorbeelden zijn de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5. Met de Q6 e-tron gaat Audi echter gewoon op dezelfde voet verder.



De technische revolutie gaat slechts gepaard met een milde evolutie van het design, zodat de Q6 e-tron er gewoon uitziet als de zoveelste SUV van het merk. Kortom, het is wel weer zoveel van hetzelfde, dat we een gaap moeten onderdrukken. De trapeziumgrille, de geknepen led-lampen, de uitgebouwde spatborden en de lichtbalk achter hebben we allemaal al eens gezien.

Wat kost een setje nieuwe lampen?

Subtiele verschillen met de Q4 en de Q8 zijn er ook, zoals de smalle zwarte grille-omlijsting en de plaatsing van de extra verlichting. Over die verlichting gesproken: ook daarin zet deze nieuwe EV stappen. De ledlampen kennen talloze welkomst- en afscheidssignaturen, en zelfs speciale waarschuwingssignalen. Gezien de reacties van onze Aziatische collega’s op de Q6-lichtshow wordt dit in sommige landen een knaller. Wij nuchtere Nederlanders vragen ons vooral af wat het kost als er een setje lampen stukgaat …

Imposant breedbeelddashboard

Een ander nieuwtje van de Q6 e-tron is het dashboard. Nou ja, ‘dashboard’, van Audi moeten we het ‘MMI panoramic display’ noemen. Dat vonden we wat overdreven, maar bij de live kennismaking maakt het inderdaad indruk. Het dashboard en het touchscreen zijn mooier geïntegreerd dan in welke andere auto dan ook waarin we hebben gereden. De middensectie is subtiel richting de bestuurder gebogen, toch is het niet zo opdringerig aanwezig als de nieuwste dashboards van bijvoorbeeld Mercedes.



Eigen scherm bijrijder

De schermwisselingen gaan snel en het beeld is haarscherp. Voor wie nóg meer boordinfo wenst, heeft Audi ook nog een head-up display gemonteerd dat je met op het wegdek geprojecteerde pijlen en symbolen bij de les houdt. Jaloers aangelegde bijrijders kunnen tegen bijbetaling een eigen ingebouwd scherm krijgen. Opdat de bestuurde niet wordt afgeleid, kan hij niet zien wat daarop wordt afgebeeld. Ontrouwe partners en ondeugende pubers zullen er blij mee zijn.

Enorme bak lawaai in Audi Q6 e-tron

Hoewel we de neiging hebben om ons aan het panoramic display te blijven vergapen, moeten we nu toch echt gaan rijden. Anders dan sommige andere EV’s heeft de Q6 e-tron nog een ‘ouderwetse’ startknop en dat vinden wij fijn. Dat zal de leeftijd wel zijn. We kiezen de softtoets met de D op de middentunnel en de auto zet zich geruis- en schokloos in beweging.



Die geruisloosheid blijft consequent gehandhaafd; op welk type ondergrond je ook rijdt en uit welke hoek de wind ook waait, aan boord kun je een speld horen vallen. Tenzij je de 20 luidsprekers van de Bang & Olufsen-audio-installatie (840 W) aan het werk zet, natuurlijk. Dan maakt de Q6 e-tron een enorme bak lawaai.

Prestaties Audi Q6 e-tron

De prestaties van de 388 pk sterke Audi Q6 e-tron quattro zijn zonder meer erg vlot te noemen (0-100 km/h in 5,9 s), maar de SQ6 e-tron doet er met zijn 490 pk nog een flinke schep bovenop. Met een honderdsprint van 4,3 seconden kun je de eredivisie onder de sportwagens aardig bijbenen.

Audi geeft voor de 388 pk sterke Q6 e-tron quattro een WLTP-verbruik op van 17 tot 19,4 kWh/100 km. Geen verkeerd cijfer voor een 1,65 meter hoge SUV. Dat is volgens Audi mede te danken aan een bovengemiddeld efficiënte manier van regenereren. One pedal driving is mogelijk en met flippers aan het stuur kun je de intensiteit van het afremmen op de motor snel en gemakkelijk variëren - wat ons betreft is er geen fijnere manier.

Gezinsauto met boenderpotentie

Voor z’n weggedrag hoeft deze SUV zich evenmin te schamen. Zeker de SQ6 heeft een bochtvastheid om u tegen te zeggen, met dank aan het adaptieve, luchtgeveerde onderstel. Ook heeft Audi de software van de stuurbekrachtiging bij de SQ6 aangepast, zodat de auto zich nog wat preciezer en directer laat plaatsen. Aan de andere kant ben je met een ruim 2300 kg zwaar en een 1,94 meter breed gevaarte onderweg. Hierdoor nodigt de auto je niet per se uit om een potje te gaan boenderen, maar hij kán het wel. Tegelijkertijd is het een fijne gezinsauto. De hoofdruimte achterin is overdadig, de ruimte voor knieën en voeten is oké.

Kan de Audi Q6 e-tron een caravan trekken?

In de kofferbak past 526 liter, maar helaas loopt het afdekscherm van de bagageruimte niet in geleiderails. Om het netjes naar je toe te trekken en vast te haken, moet je het eigenlijk met twee handen geleiden. Gelukkig hoeft je dat niet te doen om de laadkabel aan het oog van potentiële koperdieven te onttrekken, want je kunt hem met gemak kwijt in de ruime, dekselloze frunk (64 l). Caravanliefhebbers worden bediend met een trekgewicht van 2000 tot 2400 kg.

Niet alles is premium aan boord van de Audi Q6 e-tron

Audi gaat graag prat op zijn premium­status, afwerking en kwaliteit. In veel opzichten voldoet de Audi Q6 e-tron aan die verwachtingen. Zo zijn de materialen van de stoelbekleding en de bovenkant van het dashboard en de portieren boven elke twijfel verheven. Maar bepotel je de panelen ‘onder de gordel’, zoals de portiervakken en de klep van het dashboardkastje, dan kom je dood­ordinaire, harde kunststoffen tegen. Het fragiel aanvoelende rolluikje in de tunnelconsole maakt de kwaliteitsindruk er niet beter op. Zelfs sommige Chinese merken hebben dat beter voor elkaar. Het zijn details, maar toch.

De ideale EV voor dieselfans?

De Audi Q6 e-tron is een imposante auto die kapitaalkrachtige dieselrijders misschien wel over de EV-drempel trekt. De grote actieradius en razendsnelle laadtijden zijn daarvoor ijzersterke troeven. Al kun je natuurlijk ook wachten op de Audi A6 e-tron Avant. Die staat immers al in de startblokken. Met dezelfde techniek in een meer gestroomlijnde en meer onderscheidende stationwagon­carrosserie komt die tot wel 700 kilometer ver.