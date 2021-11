Audi Q4 E-Tron: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

De actieradius en het verbruik van een elektrische auto worden gemeten volgende de WLTP-methode. Die is een stuk correcter dan de voorheen gebruikte NEDC-methode, maar nog steeds niet bijzonder representatief. Voor de door ons geteste Audi Q4 40 E-Tron S Edition op 20-inch lichtmetalen wielen ligt het officiële verbruik op 18,3 kWh/100 km. Dat correspondeert niet met het opgegeven bereik van maximaal 493 kilometer, maar dat is een van de eigenaardigheden van de WLTP-methode.

Audi Q4 E-Tron: actieradius bij 100 km/h

Bij een constante snelheid van 100 km/h haalt de Q4 40 E-Tron een verbruik van 19,7 kWh/100 km. Dat komt neer op een bereik van heel iets meer dan 390 kilometer. Voor de test hebben we de airco op automatisch gezet, zoals de meeste automobilisten zullen doen, en gekozen voor de rijmodus Auto. Je kunt ook nog overschakelen op Efficiency, Comfort, Dynamic of Individual.

Zoals jullie misschien weten is de Audi Q4 E-Tron onderhuids gelijk aan de Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. Die eerste kwam bij een constante snelheid van 100 km/h tot een verbruik van 19,1 kWh/100 km en een actieradius van 403 kilometer. De VW had een hoger verbruik van 21,2 kWh/100 km en kwam uit op een verbruik van 368 kilometer.

Audi Q4 E-Tron: actieradius bij 130 km/h

Op een regenachtige herfstavond trokken we erop uit om de actieradiustest met 130 km/h te doen. Misschien had de Q4 E-Tron last van de kou (de temperatuur lag tussen de 5 en 6 graden), want het gemiddelde verbruik dat we haalden, is aan de hoge kant: 28,7 kWh/100 km. En dan blijft er dus een bereik van 268 kilometer over.

Vaker onze elektrische actieradiustesten lezen?

Aanmelden

Abonneer je op de Auto Review-nieuwsbrief.

Vergelijken we de Audi met zijn concurrenten, dan noteerden alleen de Ford Mustang Mach-E en Volkswagen ID.4 vergelijkbare cijfers (28,0 kWh/100 km en 29,8 kWh/100 km respectievelijk). De Mercedes EQA en Skoda Enyaq iV zaten allebei tussen de 26 en 27 kWh/100 km.



Conclusie

De Q4 E-Tron loopt qua verbruik in de pas met de concurrentie. Hij is gebaseerd op Volkswagens MEB-platform en dat zie je aan het feit dat hij geen frunk heeft (veel mensen zullen die opbergruimte voorin toch niet gebruiken) en met maximaal 125 kW kan snelladen. De concurrentie is inmiddels verder. De Ford Mustang Mach-E komt tot 150 kW, de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 zelfs tot 220 en 240 kW.